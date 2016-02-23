Секрет влюблённых

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:20

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 182 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 02:20 by

Рыцарь полюбил принцессу нежно,Вот сюжет глубокой старины.Пела в замке дева безмятежно,Вышивала явью чудо-сны...Он пришёл - герой её мечтаний(Рыцарь под покровом темноты)!Много одолел он испытаний,Чтоб сказать ей: "Так прекрасна ты!".И запели в звёздном небе Луны,И раскрыла им объятья ночь.Были поцелуи так безумны!Время вихрем уносилось прочь...Множество таинственных видений,Сонмы фраз рождали их сердца...Для неё он стал волшебный гений.Их любовь не ведает конца!Но у этой пары величавойЕсть один мистический секрет.Рыцарь тот обласкан. Но не славой.И в принцессе той людского нет.Знайте же, принцесса - Драконесса,Рыцарь тот - полУночный Дракон.Вот такая древней были пьеса,Кто любить желает, тот влюблён!

Ключевые слова: Рыцарь принцесса любовь песни драконы авторский стих

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