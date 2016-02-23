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Стихи

Секрет влюблённых

Рыцарь полюбил принцессу нежно,
Вот сюжет глубокой старины.
Пела в замке дева безмятежно,
Вышивала явью чудо-сны...

Он пришёл - герой её мечтаний
(Рыцарь под покровом темноты)!
Много одолел он испытаний,
Чтоб сказать ей: "Так прекрасна ты!".

И запели в звёздном небе Луны,
И раскрыла им объятья ночь.
Были поцелуи так безумны!
Время вихрем уносилось прочь...

Множество таинственных видений,
Сонмы фраз рождали их сердца...
Для неё он стал волшебный гений.
Их любовь не ведает конца!

Но у этой пары величавой
Есть один мистический секрет.
Рыцарь тот обласкан. Но не славой.
И в принцессе той людского нет.

Знайте же, принцесса - Драконесса,
Рыцарь тот - полУночный Дракон.
Вот такая древней были пьеса,
Кто любить желает, тот влюблён!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:20
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 02:20 by ЭвиллсПросмотров: 182Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Рыцарь принцесса любовь песни драконы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 02:20
+1
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Комментариев: 1 137
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