История бедного Полифема
Прочитала я в оригинале «Одиссею» Гомера и поразилась тому, как главный герой, которому мы все, по идее, должны сопереживать, ведёт себя неадекватно даже по меркам того времени. Взять вот ту же историю с циклопом Полифемом, изложенной в песне девятой великой поэмы. Как мы помним, после Троянской войны Одиссей и его двенадцать спутников (аж вспоминается библейский Иисус Христос с апостолами) возвращаются домой, на Итаку, и забредают на остров Циклопов/Киклопов на Сицилии, где обнаруживают пасущийся на лугу скот и огромную пещеру. Спутники сразу же смекнули, КТО являлся истинным хозяином данной пещеры и что им грозит опасность. Да и сам Одиссей, как мы видим в ходе повествования, не был совсем уж несведущим дураком:
Далее поплыли мы, сокрушенные сердцем, и в землю
Прибыли сильных, свирепых, не знающих правды циклопов.
Там беззаботно они, под защитой бессмертных имея
Всё, ни руками не сеют, ни плугом не пашут; земля там
Тучная щедро сама без паханья и сева дает им
Рожь и пшено, и ячмень, и роскошных кистей винограда
Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает.
Нет между ними ни сходбищ народных, ни общих советов;
В темных пещерах они иль на горных вершинах высоких
Вольно живут; над женой и детьми безотчетно там каждый
Властвует, зная себя одного, о других не заботясь.
Прибыли сильных, свирепых, не знающих правды циклопов.
Там беззаботно они, под защитой бессмертных имея
Всё, ни руками не сеют, ни плугом не пашут; земля там
Тучная щедро сама без паханья и сева дает им
Рожь и пшено, и ячмень, и роскошных кистей винограда
Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает.
Нет между ними ни сходбищ народных, ни общих советов;
В темных пещерах они иль на горных вершинах высоких
Вольно живут; над женой и детьми безотчетно там каждый
Властвует, зная себя одного, о других не заботясь.
Так какого дьявола, спрашивается, он попёрся без спроса к великану - людоеду с явной целью ограбить его - забрать себе и коз, и баранов, и продукты, которые Киклоп/Циклоп производил из козьего молока, да ещё и ожидал от Полифема какой-то там подарок?! Я понимаю, что в Древней Греции времена были иные, но даже тогда самовольный вход в чужой дом без разрешения хозяев и поедание сыра с вином ну никак не вяжется с обычаем гостеприимства! Даже в иных сказках (вроде Мальчика - с - Пальчик и Гензеля и Гретель) и историях про людоедов их жертвы сперва приглашение получали, на ночлег просились, и уже после этого попадали в беду! Понимаю, не все мы экстрасенсы и обладаем интуицией. Даже обычный человек может оказаться маньяком, никто не застрахован. А тут что? Одиссей, по сути, намеренно подверг жизни своей команды опасности, сам навлек на себя беду, из которой с трудом выбрался, хотя и знал, что встреча с Циклопами не сулит ничего хорошего, все равно, что к медведю за мёдом идти! И он явно позабыл, что УВАЖЕНИЕ - обоюдное действие. Не только Циклоп обязан был, по его мнению, их приютить, но и ОНИ, как гости, должны были уважить хозяина! А еще - правитель Итаки, называется! Повел себя, как глупый мальчишка, дал слабину. И из-за его сверхглупости люди пострадали (и даже погибли!). Ведь правильно Одиссею говорили умные люди, чтобы он забрал с собой всё необходимое и поскорее свалил бы с опасного острова восвояси:
"Спутники стали меня убеждать, чтоб, запасшись сырами,
Боле я в страшной пещере не медлил, чтоб все мы скорее,
Взявши в закутах отборных козлят и барашков, с добычей
Нашей на быстрый корабль убежали и в море пустились.
Я на беду отказался полезный совет их исполнить;
Видеть его мне хотелось в надежде, что, нас угостивши,
Даст нам подарок: но встретиться с ним не на радость нам было".
Боле я в страшной пещере не медлил, чтоб все мы скорее,
Взявши в закутах отборных козлят и барашков, с добычей
Нашей на быстрый корабль убежали и в море пустились.
Я на беду отказался полезный совет их исполнить;
Видеть его мне хотелось в надежде, что, нас угостивши,
Даст нам подарок: но встретиться с ним не на радость нам было".
То есть нам хотят сказать, что тот самый Одиссей, великий и мудрый царь Итаки, обманувший троянцев и выигравший войну, вдруг ни с того ни с сего поглупел и задержался на острове, намеренно подвергнув свой экипаж опасности?! У него что, ум и инстинкт самосохранения при виде массивного великана война напрочь отбила?! Ведь если бы Одиссей послушал своих спутников, то избежал бы гибели шести итакийцев и не навлёк бы на себя гнев самого владыки морей Посейдона! Но тогда б и сюжет поэмы утонул, как топор... Что же происходит дальше? Возвращается домой Полифем, видит непрошеных гостей и явно злится. Я бы тоже разгневалась на то, что если бы кучка посторонних мужчин без спроса ворвалась в моё собственное жилище, ела мою же еду и пыталась завладеть моим же имуществом, еще и требования свои мне выдвигала. Да и Полифем что-то тогда тоже жёстко ступил — закрой он вовремя пещеру валуном, то Одиссея бы в ней не оказалось, и он бы глаза своего не лишился...
Оказавшись в западне по собственной же вине Одиссей не придумывает ничего лучше, чем ослепить несчастного циклопа и навлечь на себя ещё больший гнев Олимпийцев:
"Царь Посейдон земледержец, могучий, лазурнокудрявый,
Если я сын твой и ты мне отец, то не дай, чтоб достигнул
В землю свою Одиссей, городов сокрушитель, Лаэртов
Сын, обладатель Итаки, меня ослепивший. Когда же
Воля судьбы, чтоб увидел родных мой губитель, чтоб в дом свой
Царский достигнул, чтоб в милую землю отцов возвратился,
Дай, чтоб по многих напастях, утратив сопутников, поздно
Прибыл туда на чужом корабле он и встретил там горе!".
Если я сын твой и ты мне отец, то не дай, чтоб достигнул
В землю свою Одиссей, городов сокрушитель, Лаэртов
Сын, обладатель Итаки, меня ослепивший. Когда же
Воля судьбы, чтоб увидел родных мой губитель, чтоб в дом свой
Царский достигнул, чтоб в милую землю отцов возвратился,
Дай, чтоб по многих напастях, утратив сопутников, поздно
Прибыл туда на чужом корабле он и встретил там горе!".
Ладно, допустим, что ослепление — это крайняя мера в безвыходной ситуации. Но и когда чудом сбежав из логова Полифема под шерстью гигантской овцы, Одиссей почему-то не унимался, вёл себя, как какой-то мальчишка-хулиган:
"Но, на такое отплыв расстоянье, в каком человечий
Явственно голос доходит до нас, закричал я циклопу:
"Слушай, циклоп беспощадный, вперед беззащитных гостей ты
В гроте глубоком своем не губи и не ешь; святотатным
Делом всегда на себя навлекаем мы верную гибель;
Ты, злочестивец, дерзнул иноземцев, твой дом посетивших,
Зверски сожрать — наказали тебя и Зевес и другиеБоги блаженные".
Так я сказал; он, ужасно взбешенный,
Тяжкий утес от вершины горы отломил и с размаха
На голос кинул; утес, пролетевши над судном, в пучину
Рухнул так близко к нему, что его черноострого носа
Чуть не расшиб; всколыхалося море от падшей громады..."
Явственно голос доходит до нас, закричал я циклопу:
"Слушай, циклоп беспощадный, вперед беззащитных гостей ты
В гроте глубоком своем не губи и не ешь; святотатным
Делом всегда на себя навлекаем мы верную гибель;
Ты, злочестивец, дерзнул иноземцев, твой дом посетивших,
Зверски сожрать — наказали тебя и Зевес и другиеБоги блаженные".
Так я сказал; он, ужасно взбешенный,
Тяжкий утес от вершины горы отломил и с размаха
На голос кинул; утес, пролетевши над судном, в пучину
Рухнул так близко к нему, что его черноострого носа
Чуть не расшиб; всколыхалося море от падшей громады..."
Разумеется, спутники, которые всё-таки после чудесного избавления украли у слепого Полифема всех коз и баранов, пытались усмирить расхрабрившегося до неприличия вождя, который даже открыл циклопу своё истинное имя:
"Дерзкий, — они говорили, — зачем ты чудовище дразнишь?.
В море швырнувши утес, он едва с кораблем нас не бросил
На берег снова; едва не постигла нас верная гибель.
Если теперь он чей голос иль слово какое услышит,
Голову нам раздробит и корабль наш в куски изломает,
Бросив утес остробокий: до нас же он верно добросит".
Так говорили они, но, упорствуя дерзостным сердцем,
Я продолжал раздражать оскорбительной речью циклопа:
"Если, циклоп, у тебя из людей земнородных кто спросит,
Как истреблен твой единственный глаз, ты на это ответствуй:
Царь Одиссей, городов сокрушитель, героя Лаэрта
Сын, знаменитый властитель Итаки, мне выколол глаз мой".
Так я сказал. Заревел он от злости и громко воскликнул:
"Горе! Пророчество древнее ныне сбылось надо мною;
Некогда был здесь один предсказатель великий и мудрый,Телам,
Евримиев сын, знаменитейший в людях всевидец;
Жил и состарился он, прорицая, в земле у циклопов.
Ведая все, что должно совершиться в грядущем, предрек он
Мне, что рука Одиссеева зренье мое уничтожит.
Я же все думал, что явится муж благовидный, высокий
Ростом, божественной силою мышц обладающий смертный...
Что же? Меня малорослый урод, человечишко хилый
Зренья лишил, наперед вероломно вином опьянивши.
Если ж ты впрямь Одиссей, возвратись; я, тебя одаривши,
Стану молить Посейдона, чтоб путь совершил ты безбедно
По морю; сын я ему; он отцом мне слывет; и один он,
Если захочет, погибшее зренье мое возвратить мне
Может — один он, никто из людей и никто из бессмертных".
Так говорил Полифем. Я, ответствуя, громко воскликнул:
"О, когда бы я так же мог верно и гнусную вырвать
Душу твою из тебя и к Аиду низвергнуть, как верно
То, что тебе колебатель земли не воротит уж глаза!"
В море швырнувши утес, он едва с кораблем нас не бросил
На берег снова; едва не постигла нас верная гибель.
Если теперь он чей голос иль слово какое услышит,
Голову нам раздробит и корабль наш в куски изломает,
Бросив утес остробокий: до нас же он верно добросит".
Так говорили они, но, упорствуя дерзостным сердцем,
Я продолжал раздражать оскорбительной речью циклопа:
"Если, циклоп, у тебя из людей земнородных кто спросит,
Как истреблен твой единственный глаз, ты на это ответствуй:
Царь Одиссей, городов сокрушитель, героя Лаэрта
Сын, знаменитый властитель Итаки, мне выколол глаз мой".
Так я сказал. Заревел он от злости и громко воскликнул:
"Горе! Пророчество древнее ныне сбылось надо мною;
Некогда был здесь один предсказатель великий и мудрый,Телам,
Евримиев сын, знаменитейший в людях всевидец;
Жил и состарился он, прорицая, в земле у циклопов.
Ведая все, что должно совершиться в грядущем, предрек он
Мне, что рука Одиссеева зренье мое уничтожит.
Я же все думал, что явится муж благовидный, высокий
Ростом, божественной силою мышц обладающий смертный...
Что же? Меня малорослый урод, человечишко хилый
Зренья лишил, наперед вероломно вином опьянивши.
Если ж ты впрямь Одиссей, возвратись; я, тебя одаривши,
Стану молить Посейдона, чтоб путь совершил ты безбедно
По морю; сын я ему; он отцом мне слывет; и один он,
Если захочет, погибшее зренье мое возвратить мне
Может — один он, никто из людей и никто из бессмертных".
Так говорил Полифем. Я, ответствуя, громко воскликнул:
"О, когда бы я так же мог верно и гнусную вырвать
Душу твою из тебя и к Аиду низвергнуть, как верно
То, что тебе колебатель земли не воротит уж глаза!"
Несчастного прорицателя Телама, видимо, циклопы за кадром сожрать успели за то, что попёрся к ним и рот открыть посмел! Премия Дарвина... Впрочем, в мифах Древней Греции прорицателями были абсолютно ВСЕ — от людей (Оракула, Тиресия, Кассандры) до титанов вроде Прометея. Даже сирены и те обладали этим даром, чем искусно так манипулировали и сводили моряков с ума! Но вот странно, что спутники Одиссея не высадили его на берег и не отдали на растерзание циклопу или на корм акулам! Они же его возненавидеть, по идее, должны были! Ну вот кто так вообще поступает?! Вторглись без спросу в чужой дом, хозяина обокрали, да ещё и глаз выкололи! И чему эта история учит? Что даже циклопу впредь нужно закрывать свою пещеру, чтобы в неё больше никто не вошёл и не попытался обокрасть? Что, если ты заранее знаешь, что попал на остров людоеда, то не нужно вламываться в дом и ещё ожидать от него какого-то великого дара! Единственный, кого жаль мне стало в данной ситуации, так это самого Полифема, а отнюдь не Одиссея, который описывает себя прям жертвой обстоятельств...
Новость отредактировал Летяга - 25-12-2024, 10:18
Причина: Стилистика автора сохранена
25-12-2024, 10:18 by MortiferПросмотров: 200Комментарии: 2
Ключевые слова: Одиссея Циклопы людоеды обычаи Греция. Поэма литература мифы мифология авторский текст