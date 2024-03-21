История бедного Полифема

Далее поплыли мы, сокрушенные сердцем, и в землю

Прибыли сильных, свирепых, не знающих правды циклопов.

Там беззаботно они, под защитой бессмертных имея

Всё, ни руками не сеют, ни плугом не пашут; земля там

Тучная щедро сама без паханья и сева дает им

Рожь и пшено, и ячмень, и роскошных кистей винограда

Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает.

Нет между ними ни сходбищ народных, ни общих советов;

В темных пещерах они иль на горных вершинах высоких

Вольно живут; над женой и детьми безотчетно там каждый

Властвует, зная себя одного, о других не заботясь.



"Спутники стали меня убеждать, чтоб, запасшись сырами,

Боле я в страшной пещере не медлил, чтоб все мы скорее,

Взявши в закутах отборных козлят и барашков, с добычей

Нашей на быстрый корабль убежали и в море пустились.

Я на беду отказался полезный совет их исполнить;

Видеть его мне хотелось в надежде, что, нас угостивши,

Даст нам подарок: но встретиться с ним не на радость нам было".

"Царь Посейдон земледержец, могучий, лазурнокудрявый,

Если я сын твой и ты мне отец, то не дай, чтоб достигнул

В землю свою Одиссей, городов сокрушитель, Лаэртов

Сын, обладатель Итаки, меня ослепивший. Когда же

Воля судьбы, чтоб увидел родных мой губитель, чтоб в дом свой

Царский достигнул, чтоб в милую землю отцов возвратился,

Дай, чтоб по многих напастях, утратив сопутников, поздно

Прибыл туда на чужом корабле он и встретил там горе!".

"Но, на такое отплыв расстоянье, в каком человечий

Явственно голос доходит до нас, закричал я циклопу:

"Слушай, циклоп беспощадный, вперед беззащитных гостей ты

В гроте глубоком своем не губи и не ешь; святотатным

Делом всегда на себя навлекаем мы верную гибель;

Ты, злочестивец, дерзнул иноземцев, твой дом посетивших,

Зверски сожрать — наказали тебя и Зевес и другиеБоги блаженные".

Так я сказал; он, ужасно взбешенный,

Тяжкий утес от вершины горы отломил и с размаха

На голос кинул; утес, пролетевши над судном, в пучину

Рухнул так близко к нему, что его черноострого носа

Чуть не расшиб; всколыхалося море от падшей громады..."

"Дерзкий, — они говорили, — зачем ты чудовище дразнишь?

В море швырнувши утес, он едва с кораблем нас не бросил

На берег снова; едва не постигла нас верная гибель.

Если теперь он чей голос иль слово какое услышит,

Голову нам раздробит и корабль наш в куски изломает,

Бросив утес остробокий: до нас же он верно добросит".

Так говорили они, но, упорствуя дерзостным сердцем,

Я продолжал раздражать оскорбительной речью циклопа:

"Если, циклоп, у тебя из людей земнородных кто спросит,

Как истреблен твой единственный глаз, ты на это ответствуй:

Царь Одиссей, городов сокрушитель, героя Лаэрта

Сын, знаменитый властитель Итаки, мне выколол глаз мой".

Так я сказал. Заревел он от злости и громко воскликнул:

"Горе! Пророчество древнее ныне сбылось надо мною;

Некогда был здесь один предсказатель великий и мудрый,Телам,

Евримиев сын, знаменитейший в людях всевидец;

Жил и состарился он, прорицая, в земле у циклопов.

Ведая все, что должно совершиться в грядущем, предрек он

Мне, что рука Одиссеева зренье мое уничтожит.

Я же все думал, что явится муж благовидный, высокий

Ростом, божественной силою мышц обладающий смертный...

Что же? Меня малорослый урод, человечишко хилый

Зренья лишил, наперед вероломно вином опьянивши.

Если ж ты впрямь Одиссей, возвратись; я, тебя одаривши,

Стану молить Посейдона, чтоб путь совершил ты безбедно

По морю; сын я ему; он отцом мне слывет; и один он,

Если захочет, погибшее зренье мое возвратить мне

Может — один он, никто из людей и никто из бессмертных".

Так говорил Полифем. Я, ответствуя, громко воскликнул:

"О, когда бы я так же мог верно и гнусную вырвать

Душу твою из тебя и к Аиду низвергнуть, как верно

То, что тебе колебатель земли не воротит уж глаза!"

Новость отредактировал Летяга - 25-12-2024, 10:18

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 200 Комментарии: 2 +3 25-12-2024, 10:18 by

Прочитала я в оригинале «Одиссею» Гомера и поразилась тому, как главный герой, которому мы все, по идее, должны сопереживать, ведёт себя неадекватно даже по меркам того времени. Взять вот ту же историю с циклопом Полифемом, изложенной в песне девятой великой поэмы. Как мы помним, после Троянской войны Одиссей и его двенадцать спутников (аж вспоминается библейский Иисус Христос с апостолами) возвращаются домой, на Итаку, и забредают на остров Циклопов/Киклопов на Сицилии, где обнаруживают пасущийся на лугу скот и огромную пещеру. Спутники сразу же смекнули, КТО являлся истинным хозяином данной пещеры и что им грозит опасность. Да и сам Одиссей, как мы видим в ходе повествования, не был совсем уж несведущим дураком:Так какого дьявола, спрашивается, он попёрся без спроса к великану - людоеду с явной целью ограбить его - забрать себе и коз, и баранов, и продукты, которые Киклоп/Циклоп производил из козьего молока, да ещё и ожидал от Полифема какой-то там подарок?! Я понимаю, что в Древней Греции времена были иные, но даже тогда самовольный вход в чужой дом без разрешения хозяев и поедание сыра с вином ну никак не вяжется с обычаем гостеприимства! Даже в иных сказках (вроде Мальчика - с - Пальчик и Гензеля и Гретель) и историях про людоедов их жертвы сперва приглашение получали, на ночлег просились, и уже после этого попадали в беду! Понимаю, не все мы экстрасенсы и обладаем интуицией. Даже обычный человек может оказаться маньяком, никто не застрахован. А тут что? Одиссей, по сути, намеренно подверг жизни своей команды опасности, сам навлек на себя беду, из которой с трудом выбрался, хотя и знал, что встреча с Циклопами не сулит ничего хорошего, все равно, что к медведю за мёдом идти! И он явно позабыл, что УВАЖЕНИЕ - обоюдное действие. Не только Циклоп обязан был, по его мнению, их приютить, но и ОНИ, как гости, должны были уважить хозяина! А еще - правитель Итаки, называется! Повел себя, как глупый мальчишка, дал слабину. И из-за его сверхглупости люди пострадали (и даже погибли!). Ведь правильно Одиссею говорили умные люди, чтобы он забрал с собой всё необходимое и поскорее свалил бы с опасного острова восвояси:То есть нам хотят сказать, что тот самый Одиссей, великий и мудрый царь Итаки, обманувший троянцев и выигравший войну, вдруг ни с того ни с сего поглупел и задержался на острове, намеренно подвергнув свой экипаж опасности?! У него что, ум и инстинкт самосохранения при виде массивного великана война напрочь отбила?! Ведь если бы Одиссей послушал своих спутников, то избежал бы гибели шести итакийцев и не навлёк бы на себя гнев самого владыки морей Посейдона! Но тогда б и сюжет поэмы утонул, как топор... Что же происходит дальше? Возвращается домой Полифем, видит непрошеных гостей и явно злится. Я бы тоже разгневалась на то, что если бы кучка посторонних мужчин без спроса ворвалась в моё собственное жилище, ела мою же еду и пыталась завладеть моим же имуществом, еще и требования свои мне выдвигала. Да и Полифем что-то тогда тоже жёстко ступил — закрой он вовремя пещеру валуном, то Одиссея бы в ней не оказалось, и он бы глаза своего не лишился...Оказавшись в западне по собственной же вине Одиссей не придумывает ничего лучше, чем ослепить несчастного циклопа и навлечь на себя ещё больший гнев Олимпийцев:Ладно, допустим, что ослепление — это крайняя мера в безвыходной ситуации. Но и когда чудом сбежав из логова Полифема под шерстью гигантской овцы, Одиссей почему-то не унимался, вёл себя, как какой-то мальчишка-хулиган:Разумеется, спутники, которые всё-таки после чудесного избавления украли у слепого Полифема всех коз и баранов, пытались усмирить расхрабрившегося до неприличия вождя, который даже открыл циклопу своё истинное имя:Несчастного прорицателя Телама, видимо, циклопы за кадром сожрать успели за то, что попёрся к ним и рот открыть посмел! Премия Дарвина... Впрочем, в мифах Древней Греции прорицателями были абсолютно ВСЕ — от людей (Оракула, Тиресия, Кассандры) до титанов вроде Прометея. Даже сирены и те обладали этим даром, чем искусно так манипулировали и сводили моряков с ума! Но вот странно, что спутники Одиссея не высадили его на берег и не отдали на растерзание циклопу или на корм акулам! Они же его возненавидеть, по идее, должны были! Ну вот кто так вообще поступает?! Вторглись без спросу в чужой дом, хозяина обокрали, да ещё и глаз выкололи! И чему эта история учит? Что даже циклопу впредь нужно закрывать свою пещеру, чтобы в неё больше никто не вошёл и не попытался обокрасть? Что, если ты заранее знаешь, что попал на остров людоеда, то не нужно вламываться в дом и ещё ожидать от него какого-то великого дара! Единственный, кого жаль мне стало в данной ситуации, так это самого Полифема, а отнюдь не Одиссея, который описывает себя прям жертвой обстоятельств...

Ключевые слова: Одиссея Циклопы людоеды обычаи Греция. Поэма литература мифы мифология авторский текст

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