Ao Oni

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:24

awesome-man Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:24 by

- 2D игра в жанре инди-хоррор, выпущена в 2008 году разработчиком TheUnbeholden для персональных компьютеров. Главный герой - Хироши, паренёк с белыми волосами. Он вместе с друзьями решает посетить заброшенный особняк. Спустя какое-то время выход из особняка оказывается запертым, а Хироши разделяется со своими товарищами. Помимо того, что нужно найти своих друзей и выбраться из особняка, так же необходимо избегать злобного духа Ao Oni, преследующего главного героя на протяжении игры.По сути, ничего уникального в данной игре нет, она обладает теми же составляющими, что и многие другие игры такого жанра: 2D графика с видом сверху, движком является RPG maker, много головоломок с постоянным нахождением важных квестовых предметов.Очень жуткий вид самой " бабайки ", которая гоняется за вами - Ao Oni.Существо появляется по игровому скрипту, начиная погоню за игроком. От Ao Oni нужно бегать, минуя разные комнаты, тогда он оторвётся. Никаких мер борьбы с ним нет, лишь судорожное бегство.Помимо самого монстра, жуткой в игре является музыка преследования вас монстром. Расширенная тема погони звучит в видеозаписи ниже

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