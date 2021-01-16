Мифы и сказания Карелии

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эдвард888 Просмотров: 109 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:36 by

Великаны.Существует древнее предание, что до того как предки карелов заселили землю, ныне именующуюся Карелией, на ней жили люди огромного роста, которых предки называли «метелиляйсет» - в переводе на русский: издающие шум. Связанно такое название с тем, что якобы, когда они передвигались в лесу, создавали шум ломающихся ветвей из-за своего высокого роста, и также громкого голоса, который нагонял страх на людей. Предки верили, что создавали они свои жилища вблизи высоких скал. По мере того как люди стали заселять эти земли, великаны в свою очередь стали покидать их, куда они направились? - об этом история умалчивает.С отбытием великанов связана легенда о молодой деве-великанше, которая, прогуливаясь, случайно наткнулась на человека, возделывавшего землю, о чем решила рассказать своему отцу, который велел отвести его к тому месту, где дочь повстречала незнакомца. Увидев людей, трудящихся на полях, великан сказал своей дочери: «Нам придется уйти с этих земель и оставить их пришельцам».В ходе написания этого текста я наткнулся на пару любопытных статей в интернете, утверждающих, что в Карелии периодически находят кости людей, необыкновенно крупного размера.В частности, якобы недалеко от посёлка Куркиёки есть холм, Кесякаллимяки, где при раскопках были обнаружены останки людей гигантского размера — являются ли такие статьи продуктом желтой прессы или же фактом, достоверно не знаю.По мнению некоторых исследователей, вот такие огромные наскальные рисунки, как этот, на Кольском полуострове являются делом рук великанов.Религия и верования.В древние времена про встречи с неопознанными мистическими явлениями у карел не принято было говорить с посторонними, так как считалось, что, во-первых, это темы разговоров арбуев и ноидов, которые в свою очередь являлись неким подобием волхвов у древних славян, во-вторых, чтобы не навлечь на себя гнев со стороны этих же потусторонних сил. На самом же деле древняя религия являлась своеобразным культом смерти, так, например, «весихалтият» - духи воды - являлись утопленниками и утопленницами, погибшими в этой стихии, после смерти они же и становились божествами воды, аналогично «метсяхалтият» - духи леса - это люди, которые становились божествами леса, после гибели в лесу. Также существовали дух грозы Ронготеус, дух бури Илмаринен и многие другие. Хотя зачастую в пантеон божеств древних карел и родственных им финнов входили отчасти те же самые персонажи, но в отличие от финнов, у которых божества являлись конкретными персонажами и им поклонялись на специальных капищах, у карел на саамский лад божества считались духами, что, тем не менее, не мешало им воплощаться и контактировать с людьми. Так же обряды проводились часто на местах захоронений (карел. - калмишто), — где жрецы с помощью обрядов вступали в контакт с потусторонним миром. Иными словами - предки верили, что окружающая реальность состояла из двух частиц: этот мир и потусторонний мир духов «тойшпуолине».Оборотни.Древние карелы верили, что некоторые сильные колдуны способны обратить человека в волка, либо в любого другого животного. Так существует легенда, что молодая пара, жених и невеста, готовились к свадебному обряду, и у них случилась ссора с местным колдуном, который наложил на них проклятье, в следствие которого девушка стала волчицей, а молодой человек, соответственно, волком. Так и скитались они по лесам, пока не встретили человека, который накормил их со своих рук, после чего они вновь стали людьми. Также имеется рассказ о трёх сёстрах, которые ушли жить в лес, где превратились в трёх медведиц и жили там все лето. Зимой же устроились в берлоге. Тут медведиц и обнаружил охотник. Он отметил берлогу своими знаками и позвал на помощь других охотников. Те разбудили оборотней и двоих медведиц убили. Когда же они освежевали их туши, выскочила третья сестра-медведица и бросилась на распластанную шкуру сестры — только одна лапа не попала на шкуру. Девушка вернула себе человеческий облик, но одна рука у нее навсегда осталась медвежьей лапой.Живые мертвецы.Предки верили, что после смерти, не по правилам погребённые или не погребенные вовсе, жрецы и колдуны «нойды» становились опасными для живых ожившими мертвецами, так как после смерти они не теряли способности посещать иные миры, когда же они умирали, для них иным миром становился мир живых, и мертвецы могли забрать живого и утащить его на тот свет. Так об одном нойде, который жил на севере, существует легенда, что он насылал порчи на людей, будучи мёртвым, после чего люди стали болеть. После смерти его стали бояться еще больше, чем при жизни, и никто не решался его похоронить Наконец, нашелся храбрец, который согласился отвезти мертвеца на лесное кладбище. Он выехал вечером, чтобы к утру успеть совершить обряд погребения, но в полночь животные в упряжке остановились, сам мертвец же сидел в санях. Тут возница выхватил нож и пригрозил покойнику, что если тот не ляжет, как положено мертвецу, он второй раз убьет его ножом. Совершив страшную ошибку, согласно поверьям, ожившему мертвецу нужно было пригрозить деревянной дубиной, но не железом, в итоге покойник послушался возницу, лег обратно, но зубы у него стали расти. Увидев это, возница понял, что ему крышка и, бросив упряжь, залез на дерево. Мертвец бросился за ним, но не мог карабкаться по дереву, так как руки у него, по обычаю, были связаны крест на крест. Зато он принялся грызть дерево, на котором находился возница, своими зубами. Так возница продержался до утра, просидев на дереве до первых лучей солнца, когда мертвецу пришлось вернуться в свой гроб. Наконец, он смог закопать гроб, но, вырыв яму, положил его набок, вертикально, — чтобы мертвец не встал и не вылез опять. Еще несколько лет люди, проходившие мимо этой могилы, слышали, как из неё раздается вой.От себя хочу добавить, что в такой ситуации вряд ли дубина поможет, помогут только быстрые ноги и способность лазить по деревьям.Вообще, в добавок к знаменитому эпосу Калевала, в Карелии было очень много таких вот народных преданий и сказаний, собрав которые в кучу, можно не на одну книгу настрочить. И в силу того, что существовали различные племена карел, и предания, как и фольклор и обычаи, на пример северных карел, в некоторой мере отличались от южных, таких вот рассказов много, и почти каждая область имеет свой, уже полузабытый, фольклор. Понятное дело, что старые люди умирают, забирая с собой такие вот рассказы, мифологию, язык предков, и за одно частицу того старого мира, со своими мифами и верованиями, тайными знаниями, который ушёл и никогда уже не вернётся, оставшись жить лишь частично на страницах книг и в головах тех редких людей, которые данной тематикой интересуются. Вот так, дорогие мои читатели, время идёт только в одну сторону, и остаётся надеяться, что будущее принесет с собой не меньше интересных событий, чем прошлое. На последок хочу поделиться фольклором конкретно моей семьи, а также интересным наблюдением, которое я сделал, живя в родной деревне.Про это семейное предание мне рассказала моя прабабушка. Один из наших предков однажды возвращался домой с охоты и решил заехать на озеро, чтобы коня напоить и самому искупаться, на берегу озера он встретил деву, которая сидела на камне и расчесывала свои длинные волосы. Поняв, что к чему, что дева является утопленницей, он всё же не побоялся, а поприветствовал её. На что дева ответила ему: «За то, что ты не убоялся и со мной поздоровался, не ты и никто-либо из твоих потомков не утонет в воде».- Как ни странно, никто из моих родственников никогда не тонул, в конце концов, я таковых не знаю.Ещё в конце 90-х в нашей деревне жила престарелая женщина, её звали Айно, как у многих других, у неё имелись коровы, куры, небольшой огород, только в отличие от нас, загонявших скот вручную в загон или в сарай, тётя Айно скороговоркой произносила какие-то слова, после чего плевала в открытую дверь сарая, после чего туда коровы сами забегали.На этой ноте заканчиваю свой небольшой сборник Карельских историй, надеюсь, вам понравилось.

Ключевые слова: Мистика Карелия истории авторская история

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