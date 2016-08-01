Копали могилу, а выкопали кости великана

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 21:29 by

Остается открытым вопрос: когда жили на нашей земле великаны и почему они вымерли? Известный российский исследователь старины, писатель Сергей Алексеев в предлагаемом небольшом видеосюжете рассказывает весьма интересную историю о том, как в детстве он стал свидетелем удивительного события: на кладбище копали могилу для умершей бабушки, а выкопали кости настоящего гиганта.Но больше всего тогда поразило мальчика даже не это, а то спокойствие, с каким восприняли кости гиганта взрослые: мол, это старые люди, они все таковыми были. И благополучно прикопали назад останки великана, которым, по прикидкам Алексеева, было не больше 200 лет. Значит, жили эти очень высокие люди совсем не так давно…Писатель специально не называет координаты того погоста, как сразу оговаривается и о том, что в своих книгах также нарочно искажает имена людей, названия селений, потому что, с одной стороны, опасается варваров и черных археологов, а с другой – понимает: данным находкам еще не пришло время.Действительно, какой прок получился из того, что в Америке в позапрошлом и прошлом веках были извлечены из земли останки тысяч великанов? Где все это сейчас? О них нет даже упоминания в академических учебниках по истории и археологии. Вот и не желает писатель Алексеев подобной участи для России, а потому, рассказывая свой удивительный случай из далекого детства, лишь подчеркивает, что подобные потрясения, которыми щедро одаривала его судьба, заставили пытливый ум мальчика, а потом и юноши усомниться в некоторых общепринятых постулатах и сделали в конечном счете из него неплохого исследователя.Ну и рассказчика, конечно, потому что какой прок в исследованиях, если о них не узнают люди, если тайны истории так и останутся закрытыми для миллионов. Например, для самого писателя так и остается загадкой, почему на Земле практически полностью вымерли люди-гиганты, причем, судя по всему, очень быстро. Причем эта загадка удивляет и мучает многих исследователей истории Земли…

Ключевые слова: Открытия великаны археология

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