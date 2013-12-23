Lang suong mu

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Creepy angel Просмотров: 43 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 09:37 by

В одной из деревень провинции Северного Вьетнама стали пропадать люди. Люди уходили рано с утра на поле, но оттуда уже не возвращались. Как обычно устраивались поиски пропавших, но нигде не было ни единой зацепки - люди как будто просто исчезали в воздухе. В деревне нависала паника, многие люди старались реже выходить на улицу в страхе также бесследно исчезнуть. Один крестьянин рассказывал, как он вышел со своим товарищем в поле, а пока занимался сбором риса, не заметил как его друг куда-то пропал. Сначала он, естественно, подумал, что это шутка или неудачный подкол, но его товарища не было уже долго, около 2 недель. Некоторые люди после пропажи возвращались обратно и рассказывали что-то про туман и лица людей, которые давно пропали из деревни. Паника в деревне оставалась, поэтому многие решили уехать оттуда. Большая часть переехала в другие деревни, многие были наслышаны о пропаже людей, и в деревне оставалось мало людей, в основном, старики да старушки.Позже деревня решила раз и навсегда покончить с этими пропажами людей и наняла криминалиста. Приехал мужчина лет 35-40, он приехал к вечеру, поэтому после ужина он сразу лег спать, ведь на следующий день ему предстояло много работы.Сначала он опрашивал местных жителей, потом жителей соседней деревни, но ничего толкового он не смог раздобыть. Только потом он встретил того крестьянина, чей друг бесследно пропал. Он подробно ему изложил, как и где они были в тот день. Криминалист попросил показать ему то место, где предположительно пропал товарищ крестьянина.Как только они прибыли, крестьянин сразу заторопился домой, он боялся приходить сюда, боялся, что он также может исчезнуть. Мужчине пришлось остаться одному. Он долго изучал это место, рассматривал землю, рис, траву, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Но он ничего не смог найти. Он долго ходил по этому месту, но он не мог продолжить исследование местности дальше, слишком много сил ушло.Когда он отправился домой, он не заметил густой туман, висевший над ним уже давно.Криминалист долго блуждал по полям, потому что не мог найти выход, ещё этот туман мешал ему.В тумане промелькнула чья-то тень. Криминалист насторожился, кроме него на рисовом поле никого не должно было быть. Густой туман подсвечивался луной, и, в принципе, он вполне мог разглядеть что-либо ночью.Повернувшись в обратную сторону, он увидел перед собой обезображенное лицо какого-то мужчины, которое выплывало из тумана. Из глазниц струилось что-то густое и тухлое, пахло очень неприятно. Позже он увидел множество рук, тянувшихся за ним со всех сторон. Криминалист был в центре рук, тянувшихся к нему. Как только он опомнился, он побежал прямо в туман. Он бежал в тумане, не видя куда бежит, он споткнулся несколько раз, но затем быстро вставал и продолжал бежать. Когда он наконец выбежал из тумана, он оказался в чистом поле, а деревня была уже неподалёку.Дело осталось так и нераскрытым, криминалист рассказал про эти лица и руки в тумане, но все посчитали его сумасшедшим, кроме жителей деревни, во всяком случае они не хотели жить в проклятой деревне и кто куда разъехались оттуда.Сейчас на месте той деревни остались только старые домишки. Эту деревню стараются обходить девятой дорогой. Деревню прозвали lang suong mu, что с вьетнамского означает "деревня тумана".

Ключевые слова: Деревня крестьянин туман пропажи людей авторская история

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