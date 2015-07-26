Стог сена

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pmariam Просмотров: 696 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 06:38 by

Данную историю рассказал на днях знакомый. Она приключилась с его дедом в далеком прошлом.Деревня, одна из многих на границе Украины. Поздним вечером, после долгого трудового дня, возвращаясь домой на телеге, запряженной лошадью, вдоль дороги дед заметил небольшой стог сена. Оглянулся посмотреть, не смотрит ли кто (не каждый же день ничейный стог сена на дороге попадается). Не заметив никого из наблюдающих, и без боязни быть застуканным на месте кражи, дед спрыгнул с телеги и погрузил стог. После чего началось невероятное, чего он до конца своих дней объяснить не мог: лошадь не могла двинутся с места, упиралась всеми четырьмя, кряхтела, пыхтела, как будто бы в телегу погрузили не стог сена, а тонны две, или кто-то невидимый держал, не давая двинуться с места.Пробороздив дорогу под тяжестью невидимой ноши метров 10-15, дед вместе с лошадью и телегой просто взлетели параллельно дороги, как будто бы ими «выстрелили» из рогатки.Наутро все узнали, что как раз напротив того места, где лошадь с большим трудом проходила отрезок пути, в доме умер местный житель.Сено лошадь благополучно съела, негативных последствий не было. Больше с дедом ни на том, ни на любом другом участке дороги ничего подобного не происходило.Благодарю за внимание!

Ключевые слова: Дорога лошадь стог авторская история

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