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Истории из жизни

Стог сена

Данную историю рассказал на днях знакомый. Она приключилась с его дедом в далеком прошлом.
Деревня, одна из многих на границе Украины. Поздним вечером, после долгого трудового дня, возвращаясь домой на телеге, запряженной лошадью, вдоль дороги дед заметил небольшой стог сена. Оглянулся посмотреть, не смотрит ли кто (не каждый же день ничейный стог сена на дороге попадается). Не заметив никого из наблюдающих, и без боязни быть застуканным на месте кражи, дед спрыгнул с телеги и погрузил стог. После чего началось невероятное, чего он до конца своих дней объяснить не мог: лошадь не могла двинутся с места, упиралась всеми четырьмя, кряхтела, пыхтела, как будто бы в телегу погрузили не стог сена, а тонны две, или кто-то невидимый держал, не давая двинуться с места.
Пробороздив дорогу под тяжестью невидимой ноши метров 10-15, дед вместе с лошадью и телегой просто взлетели параллельно дороги, как будто бы ими «выстрелили» из рогатки.
Наутро все узнали, что как раз напротив того места, где лошадь с большим трудом проходила отрезок пути, в доме умер местный житель.

Сено лошадь благополучно съела, негативных последствий не было. Больше с дедом ни на том, ни на любом другом участке дороги ничего подобного не происходило.

Благодарю за внимание!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:38 by PmariamПросмотров: 696Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Дорога лошадь стог авторская история

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Комментарии

#1 написал: семишна
Сегодня, 10:31
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Правильно , нечего чужое брать!
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#2 написал: Eifersucht
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Краткость - сестра таланта. Спасибо за историю. Плюс. Забавно было представить летящих лошадь и деда, словно выпущенных из рогатки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#3 написал: Lynx
Сегодня, 11:34
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Ого... Вот это рогатка... Наверняка, у деда потом брать, что на дороге валяется, желание отбило)
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#4 написал: акжана
Сегодня, 12:40
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Казалось бы какая связь между покойным и стогом сена. Может почивший и был хозяином злополучного стога. Просто после смерти все-еще охранял свое добро.
ПЛЮС! +++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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