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Истории из жизни

Сила слова?

Свою первую свадьбу я (не хочется писать "мы", так как "мы" уже не существует) с супругом справляла в его деревне. После отъезда всех гостей — это было на третьи сутки — новоиспеченный муж пошел в лес и выкопал там молодую березку. Она была двуствольная, из одного корня росло два ствола. Принес ее и посадил около бани, сопровождая свою работу словами о том, что эта березка — мы, два человека, соединенные одним корнем, и сколько будет расти береза, столько мы будем жить вместе. Прошло 12 лет. Жизнь семейная не складывалась. Я периодически, глядя на березку, думала о том, что жизни нет, а она растет. В тот год осенью был сильный ветер. Березку после урагана разломало пополам. Один ствол остался, а второй отломало напрочь. С нескрываемой злостью тогдашний супруг спилил ее всю. Я тогда подумала — ну вот и все. Зимой мы развелись.

Все бы ничего, но когда создавался семейный альбом, он как-то произнес: "Когда наклеим последнюю фотографию, меня не станет". Реально, фото в альбоме я перестала клеить за две страницы до конца. Фото были на эти страницы, просто клеить их больше не хотелось. Его действительно не стало в моей жизни...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:01
Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория
Сегодня, 01:01 by Light_a_darkПросмотров: 421Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Свадьба семейная жизнь береза развод альбом авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:21
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1354|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 725
Может у него сильная интуиция или даже дар.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Ju-Lia
Сегодня, 05:32
+1
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 102
Как будто и правда запрограммировал вашу семейную судьбу этими словами worried
Зарегистрирован: 18.04.2016
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 05:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 95
"Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно войска за собой повести"(с). Видимо, этими словами, Вы со своим бывшим супругом дали себе подсознательную установку на дальнейшую совместную жизнь. Как говориться, магию слова ещё никто не отменял, просто кто-то более, кто-то менее восприимчив к этому.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 07:23
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1917|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3 451
Мне кажется самопрограммирование, не нужно ничего загадывать, я давно это поняла для себя. Помечтать можно, а вот ставить условия - нет +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: M717
Сегодня, 07:41
0
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Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 800
Прошло 12 лет. Жизнь семейная не складывалась. Я периодически, глядя на березку, думала о том, что жизни нет, а она растет
Может, если бы не ваша "березовая" религия, вы бы гораздо раньше поняли, что жизни нет, расстались бы и не потеряли кучу молодых годиков. И вообще, назначать березку ответственной за свою семейную жизнь как-то безнравственно. И потом смотреть на нее, как на индикатор, годами? А если бы березка не прижилась, а жизнь, напротив, удалась?
В общем, и 12 лет потеряли, и березку угробили.
А абзац про фотоальбом, уж извините, просто "притянут за уши".
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#6 написал: Шахерезада
Сегодня, 07:45
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 645
Наглядный пример того, что нельзя отождествлять себя с чем то. В Вашей истории бывший муж отождествил себя и Вас с березкой, в этом случае все процессы происходящие с березкой отразились на Вашем браке. Идея с пересадкой березы была не очень хорошая, все же в родном лесу ей было лучше, чем возле бани, где энергетический фон не очень хороший, возможно именно этот фактор и влиял на Ваш брак, от того и жили не очень. Интересная история, плюс.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:09
0
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Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 184
[quote=M717]В общем, и 12 лет потеряли, и березку угробили.
А абзац про фотоальбом, уж извините, просто "притянут за уши".[/quote.
Да, березку жалко. Необычная была. Что года я потеряла, я не жалею. Я даже в какой- то мере ему благодарна, за то, что мне пришлось переехать в этот город. Если бы не это, я бы никогда в жизни не встретилась со своим нынешним мужем. А еще у меня есть старшая дочь! А про альбом - правда! Честное пионерское. Я могу приврать только по поводу пройденного времени, и то не умышленно, а просто уже все забывается. А тот альбом, как и кольцо обручальное тот забрал с собой, аргументируя это тем, что я недостойна хранить память о его светлом прошлом.
Зарегистрирован: 10.07.2018
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