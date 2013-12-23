Сила слова?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:01

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Light_a_dark Просмотров: 421 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 01:01 by

Свою первую свадьбу я (не хочется писать "мы", так как "мы" уже не существует) с супругом справляла в его деревне. После отъезда всех гостей — это было на третьи сутки — новоиспеченный муж пошел в лес и выкопал там молодую березку. Она была двуствольная, из одного корня росло два ствола. Принес ее и посадил около бани, сопровождая свою работу словами о том, что эта березка — мы, два человека, соединенные одним корнем, и сколько будет расти береза, столько мы будем жить вместе. Прошло 12 лет. Жизнь семейная не складывалась. Я периодически, глядя на березку, думала о том, что жизни нет, а она растет. В тот год осенью был сильный ветер. Березку после урагана разломало пополам. Один ствол остался, а второй отломало напрочь. С нескрываемой злостью тогдашний супруг спилил ее всю. Я тогда подумала — ну вот и все. Зимой мы развелись.Все бы ничего, но когда создавался семейный альбом, он как-то произнес: "Когда наклеим последнюю фотографию, меня не станет". Реально, фото в альбоме я перестала клеить за две страницы до конца. Фото были на эти страницы, просто клеить их больше не хотелось. Его действительно не стало в моей жизни...

Ключевые слова: Свадьба семейная жизнь береза развод альбом авторская история

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