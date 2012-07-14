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Легенды

Белый волк

Было это, когда дед отца Фёдора был еще юношей. В северном селении жили тогда два друга - молодых охотника, Кула и Тойбу. Дружили они с детства, да вот дружба их не прошла испытания - полюбили они одну девушку. Сватались к ней оба, но отец девушки дал согласие на брак Кулой, потому что считал его более серьёзным, удачливым и умелым охотником.

Сильно рассердило это Тойбу. Решил он доказать, что нет ему равных на охоте в их селении. Поклялся он, что пойдет в дальнее зимовье на всю зиму и добудет столько пушнины, сколько ни один еще охотник не брал. Мать отговаривала Тойбу - зимовье было далеко в тайге, нет селений поблизости, некому помочь, если попадешь в беду. Не послушал Тойбу мать, злость и гордость затмили его разум. Сразу, как устоялся снежный путь, собрался Тойбу и ушел на дальнее зимовье, обещал матери, что после крепких морозов вернется домой с неслыханной добычей.

Жил Тойбу на зимовье, но удача отвернулась от него - добыча не шла к охотнику. Еле на пропитание хватало Тойбу, просил он удачу и духов-покровителей и обращался к божествам Нгуо, но всё было тщетно.

Время шло, уже скоро придет время возвращения в родное селение, а нечем Тойбу удивить сельчан - лишь с десяток шкурок добыл охотник.

Злость совсем затуманила голову Тойбу, и решился он на страшное дело. Приметил он недалеко от зимовья медвежью берлогу, по приметам понял Тойбу, что в берлоге медведица вывела медвежонка. Решил Тойбу нарушить священный обычай Карсу, запрещавший убивать самок зверей во время вывода детёнышей.

Задумал он поднять медведицу и убить. Убить и медвежонка, но спрятать, чтобы не осудили его поступок в селении, решил он сказать, что шатуном была одинокая медведица... и не было у нее потомства. А в одиночку справиться с шатуном не шутка - Тойбу прослывет героем в селении.

Стал он готовиться к задуманному - у берлоги расставлял хитрые ловушки, чтобы направить зверя в нужном направлении. Тойбу поднял голову и увидел невдалеке на пригорке волка. Волк был большой, шерсть его была белая и отливала серебром в свете зимнего дня. Поразили Тойбу глаза волка - были они не желтые, как у всех волков, а синие, ясные.

Вскинул Тойбу ружьё - хороша белая волчья шкура! Да только снежная дымка закружилась на том месте, где только что стоял зверь. Удивился Тойбу, даже немного страшно ему стало, но от задуманного отказаться он уже не мог.

В то утро, когда собрался Тойбу к берлоге, снова он увидел белого волка. Зверь сидел очень близко к зимовью, а увидев Тойбу, волк поднял морду к небу и громко и протяжно завыл.

Рассердился Тойбу, вскинул ружьё и выстрелил. Промахнулся Тойбу, что с ним очень редко случалось. А волк не испугался выстрела, даже с места не сдвинулся! Волк и человек посмотрели друг другу в глаза, и ушел зверь в тайгу. Наверное, понял, что Тойбу не остановится, не откажется от задуманного.

Когда морозы стали слабеть, пришел в селение Тойбу с медвежьей шкурой, собрал товарищей, чтобы пойти с ними на зимовье и забрать разделанного им медведя.

Рассказал Тойбу матери про белого волка, сказал, что хочет выследить его и шкуру его себе добыть.

Мать поняла, что неспроста явился Тойбу белый волк, плакала, не пускала его идти снова на зимовье. И опять не послушал ее Тойбу, ушел и с собой увел четверых друзей.

Ни один не вернулся обратно, искать их пошли все мужчины селения. Внутри зимовья все четверо друзей Тойбу лежали мертвые. А сам Тойбу стоял на коленях у зимовья. Видимо, так и умер, стоя на коленях. В руках Тойбу были крепко зажаты клочья серебристо-белой волчьей шерсти.

Белый волк


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:24
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 12:03 by МораПросмотров: 203Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Волк призрак снег охотник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:03
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (754|0)
Публикаций: 284
Комментариев: 2 253
Интересно, на легенду похоже, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 12:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (226|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 531
Всё из-за женщины. Ну ладно один, умом тронулся, так ещё и с собой народ утащил!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 12:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Это точно история из жизни?
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:21
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1115|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 168
Смахивает скорее на легенду.
И что же, волк этот белый ранее не вмешался, до убийства медведицы? Захотел больше крови, чтобы ещё и других привёл за собою?
И в чём соль тогда…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:26
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 447
Сильная история, фильмец бы хороший получился с таким сюжетом. Плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:41
0
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Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 217
Согласен со всеми, что на легенду походит. Как говорится - в сказке ложь, да в ней намёк, добрым молодцам ( и не только добрым, но и злым) урок.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 13:19
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Группа: Комментаторы
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Комментариев: 2 927
За легенду + и имя Альва очень красивое)
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:11
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Группа: Журналисты
Репутация: (1909|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 563
Непонятно как умерли четверо охотников в зимовье, да и Тойбу с клочьями шерсти волчьей, и на коленях навсегда замер. Хитрый волчара оказался, нагнал страху на охотников и исчез. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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