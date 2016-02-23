Сказка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:18

Причина: Стилистика автора сохранена

Volgski Просмотров: 362 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 18:18 by

В натопленном зимовье установилась тишина.После сытного ужина, под гул топящейся печурки, лежать на сколоченных нарах одно удовольствие! За тёмным окном кружился ноябрьский снежок, слабый ветерок гулял за дверью, но никто не замечал этой природной кутерьмы.Мы с Петровичем, чудом натолкнувшиеся на эту избушку, да четверо студентов с руководителем, пришедшие сюда пару часов назад. Горные туристы. Говорят, не уложились в график, а ночевать где-то надо!- Ребят, расскажите что-нибудь! - попросил в темноте один из студентов.А это уже конёк Петровича. Любитель острых сюжетов, великолепный рассказчик, да и выдумщик отличный.- Вы вот по горам ходите. Хотите про Чёрного Альпиниста? - Петрович приподнялся на локте, вглядываясь в темноту.- Конечно! - оживились студенты.Через дверку печурки вырывались оранжевые лучики огня, освещая лежавших, хотя почти все уже усаживались, предвкушая интересный и страшный рассказ.- Так вот. Кто знает, в каком году это было, но то, что было – точно! Учились в одном институте трое. Два парня и девушка. Назовём её Настей, а их Андреем и Сергеем. Пойдёт?- Да-да, конечно! – студенты в нетерпении подвинулись к Петровичу.Их руководитель лежал, но чувствовалось, что и он внимательно слушал рассказ.- Занимались они альпинизмом. Ходили в горы, как и вы сейчас. Но только одна беда была на всех троих. Так называемый любовный треугольник. Оба без ума были влюблены в Настю, а она всё никак определиться не могла, кто же ей больше по нраву. А Андрей с Сергеем неразлучные друзья были. С детства друг без друга жить не могли. И в институт вместе поступили.И вот один раз направились они с группой альпинистов в горы. Какие горы - точно не скажу, но думаю, что вот эти самые, Саяны.Андрей с Сергеем в одной связке шли, чуть отстали, а Настя с подружкой где-то впереди, вместе со всей группой. Так им хотелось побыстрее всех догнать, что поторопились очень. Андрей взял, да и сорвался ненароком! Висит на страховке, ногами в скалу упирается. "Тащи, - говорит, - Серёга, скорее!". А на Сергея мысль страшная напала. "Не отдам, - думает, - я тебе Настю! Она одного любить должна, а не обоих. Хоть и друг ты мне, но любовь сильнее дружбы!". Достал складной нож, и давай репшнур отрезать.- Ты что, друг?! - закричал Андрей, но не успел договорить, потому как полетел в ущелье со страшной скоростью, ударяясь о камни.И только эхо запомнило этот его прощальный вопрос.А Сергей потом догнал группу, долго божился Насте, что сделал всё, чтобы спасти друга. Да шнур перетёрся и порвался в последний момент.Говорят, что вернулась группа на то место, даже в ущелье спускались, да только никого не нашли. Не знаю, поверила Настя ему или нет, но так и не сложилась их любовь. После института уехала она куда-то по распределению, и больше они с Сергеем не виделись.Но только потом слухи пошли в этих местах, что стали видеть в палаточных лагерях и возле одиноких палаток то ли человека, то ли призрака в альпинистском снаряжении. Ходит он бесшумно, заглядывает в палатки, рассматривает лица спящих. А у самого лицо чернее ночи, глаза пустые, пальцы на руках скрюченные. Знать, того ищет, Сергея, друга своего. Может, отомстить хочет за гибель свою, а может, про Настю узнать…Петрович неожиданно замолк. И такая тишина стояла в зимовье! Слышалось только сопение студентов, да похрапывание их руководителя. Тот так и не дослушал рассказ.- Ну, что, братцы мои, пора и спать! – посоветовал Петрович и, положив голову на свой рюкзак, сразу же уснул.Студенты ещё долго что-то обсуждали между собой, но потом, прижавшись поближе друг к другу, тоже замолкли.А утром горные туристы отправились дальше по маршруту, руководитель показал Петровичу большой палец, мол, молодец.- Петрович, - немного погодя спросил я. - Что это ты за сказку студентам рассказывал?- Сказку? - Петрович чуть замялся. - А я его видел…

Ключевые слова: Горы альпинисты друзья предательство призрак авторская история

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