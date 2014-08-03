Белые и чёрные люди

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:04

зелёное яблочко Просмотров: 389 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 11:04 by

Охотничьи базы обычно располагаются в максимально удобных местах, зачастую хозяйства строятся на месте заброшенных деревень. Местность, где когда-то жили люди, тоже имеет свою энергетику, особенно сильную, если на этой территории происходили какие-то трагические события.В Ольхонском районе, недалеко от деревни Куртун, была деревушка, название которой уже никто и не помнит. На ее месте охотники построили зимовье. Не успели отстроиться, как начали приходить Они.— Они приходили не к каждому, — вспоминает Борис Дицевич, старший научный сотрудник УМЦ «Сибохотнаука», рассказы своих товарищей. — Мы потом анализировали и пришли к выводу, что видения были у чувствительных людей, наименее скептически настроенных.Они — это люди в белых одеждах, мужчина с белой бородой и женщина с длинными белыми волосами. Никто не помнит черты их лиц, но всякий охотник, к которому они приходили, говорил одно — мужчина статный, очень высокий, а женщина очень красивая. Белые люди могли прийти и ночью и днем. И каждый, кто их видел, описывает свое состояние как полубессознательное. Однажды Они пришли к охотнику, который выслеживал дичь в зимнем лесу. Мужчина потерял сознание, он не помнит, сколько времени провел на морозе, но потом долго удивлялся, что не переохладился и не обморозился.Являясь, белые люди спрашивали: «Что вы здесь делаете?», и когда им отвечали: «Охотимся», строго произносили: «Здесь охотиться нельзя».Решив, что белые гости просто так не уйдут, а после случая в зимнем лесу еще и опасны, охотники решили вызвать шамана из Куртуна. Тот взял четыре бутылки водки и побрызгал по углам зимовья. Ритуал длился больше двух часов, за это время шаман вошел в контакт с белыми людьми и выяснил, что они жители заброшенной деревушки, погибшие насильственной смертью.Что именно с ними произошло, шаман не сказал, говорить об этом запрещено. После проведения ритуала души успокоились и больше охотникам не являлись.В другом зимовье видели черных людей с всклокоченными бородами, причем настроены они были куда менее миролюбиво, нежели белые. Вообще, за этим зимовьем у охотников закрепилась нехорошая репутация, каждый, кто проводил здесь ночь, просыпался совершенно разбитым, с гудящей от боли головой. Люди страдали от галлюцинаций.Однажды зимой здесь заснул охотник, которому приснились черные мужики, которые начали его душить. Проснувшись, человек понял, что на самом деле задыхается. На непослушных ногах он выбрался из зимовья и ненадолго потерял сознание. Можно было бы предположить, что человек отравился угарным газом, ведь печь была натоплена, но, оказывается, причина была несколько иная.— Дело в печи-каменке, — объясняет Борис Дицевич, — такие печи нужно выкладывать из голышей — камней, которые берут на берегу реки. Это же были камни коренных пород с вкраплениями меди, которые, нагреваясь, выделяли ядовитые газы.

Ключевые слова: охотники зимовье белые люди Шаман суеверия

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