Грани сознания. Часть 3. "Сотканный из тьмы"

Vasiliy_Dan Просмотров: 417 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:50 by

Странная пустота после сна была уже обыденностью. Встав с кровати, я схватил свой «новый» рюкзак с вещами и побрёл к центральной комнате, бывшей чем-то типа гостиной в этом подвале. Зайдя туда, я встретил несколько разных по своему виду взглядов.Гретта и Алекс смотрели большими коровьими глазами, несущими в себе только удивление и ужас. Видимо, Алиса посвятила их в ход событий позже, чем меня. Алиса же встретила меня приветствующим добрым взглядом.Её отец не очень был рад меня видеть из-за вчерашнего «интересного» с ним диалога, я немного побаивался, но и в то же время уважал его.Лишь Герман не смотрел на меня, но в проблеске его глаз я заметил только всеобъемлющую боль, обыкновенная реакция на смерть лучшего друга.— Нам, наверное, уже пора идти, так ведь?— спросил я в надежде услышать слова утешения.— Сейчас Артур (отец Алисы) откроет оружейный тайник - и пойдём.Тайник этот был на вид как перевёрнутый старый шкаф, со стороны не поймёшь его предназначение. Это был действительно большой ассортимент.Из всего, что было, Герман с Алексом взяли себе по «ИЖ 43ЕМ» — неплохая двустволка и самое обычное во всех пониманиях ружье. Просто ружье и ничего более. Я остановился на «ТОЗ 34ЕР», польстившись на резиновый затыльник приклада, позволяющий регулировать и смягчать силу отдачи. И только Артур, в отличие от нас хоть сколько-то смыслящий в оружии, не поскупился и приобрел себе довольно крутую игрушку «ТОЗ МЦ 21-12» — автоматическое ружье двенадцатого калибра с магазином на 4 патрона (+1 на взводе), особо хорошее при охоте на крупных зверей… Какая ирония.Процесс подготовки к отпору был закончен, взяв всё необходимое, мы собрались у входа, тяжелая железная дверь была открыта.Артур медленно шел впереди, отмеряя каждый шаг и постоянно оглядываясь. Лоб его вспотел, лицо подергивалось от нервного напряжения, но руки уверенно и привычно сжимали ружье. Я плелся позади, целясь в разные углы.Впрочем, в доме ничего не было в прямом смысле этого слова, даже трупа Ника не было.— Если кого увидишь, сразу сообщай мне, — наставлял Артур. Говорил он, уже не таясь, в полный голос, и это еще сильнее пугало меня. — По моим прикидкам, где-то здесь должен быть транспорт. Нужно успевать. Еще одну ночь мы просто не протянем.— Они… они могли запросто нас обойти, — пробормотал я.— Могли, — ответил Алекс. — А потому побольше осматривайтесь по сторонам.Мне показалось, что Артур забирает немного влево от того маршрута, что я мысленно для себя прорисовал.— Куда мы идем?Артур остановился и повернулся ко мне. Мы уже отошли от дома, и при свете дня было легче осмотреть посёлок. Справа от нас на земле лежал пулемёт с пустым магазином и гильзами вокруг.— В соседнем доме есть гараж, там должна быть машина, — пояснил Артур. — Попробуем обогнуть те дома слева, благо это в нужном нам направлении.Мы были у цели, небольшой коттедж с пристроенным к нему гаражом.Подойдя ближе, мы поняли, что лучше войти через дом, чтобы не привлекать внимание «этих» к громкому звуку открывающихся ставней гаража.Дом изнутри был действительно большой и уютный, вот только следы крови на стенах вызвали беспокойство. И снова никаких трупов, только кровь, это очень странно.Зайдя в гараж, мы очень удивились. Там стоял вполне новый пикап, видно, что недавно купленный. Дверь, к счастью, была открыта.Сев в машину, я сразу занялся поиском ключей, которые к тому моменту пылились в бардачке, очень хороший расклад. Вставив ключ в зажигание, я провернул его на все 360°, но не произвёл никакой реакции, без косяка никак в такие моменты. С этими мыслями я стукнул руками об руль и вылез из машины.Артур тем временем открыл капот и, что есть силы матерясь, стал искать поломку:- Стартер, херов стартер перегорел, здесь в гараже где-то должен быть новый, короче, ещё полчаса на установку.Слова Артура не очень меня обрадовали, ещё мгновение в этом доме я не выдержу, уж слишком настораживающее чувство было у меня.Выйдя из здания, я начал обход периметра. Возле дома ничего интересного не было, лишь только сгоревшее у основания дерево, днями ранее упавшее на дом, полностью уничтожило чердак.Зайдя на задний двор, я обнаружил весьма интересную дорожку, тропу... Тропы, лесные тропы очень манили меня, они всегда кажутся для меня чем-то большим, путями жизни, на которых лежат как маленькие веточки - малые трудности, - так и большие стволы деревьев - большие трудности.Но в конце концов тропа обрывается, всё прям как в жизни. Время ожидания предстояло большое, так что я успею прогуляться дотуда и обратно.Идти было неимоверно приятно, мягкий мох под ногами, всё было очень спокойно, никаких звуков, не хотелось нарушать такую идиллию, и я сбавил скорость.Это был конец тропы, заканчивался он огромным дубом, дубом среди сосен. Он очень обгорел, но не терял своего могущества, лишь только один-единственный не опавший маленький листик болтался на ветке, но порыв ветра сорвал его, и он начал было падать, как вдруг застыл в воздухе. Всё вокруг приобрело чёрно-белые краски.— Алан, эта встреча не заставила себя ждать, — прозвучал монотонный голос позади меня, заставив обернуться.Это был тот самый человек в строгом костюме из сна.— Кто вы? — в моём голосе пробилась нотка трусости.— Я... Можешь звать меня Джим, но это сейчас неважно, мы оба делаем одно общее дело.— Что ещё за дело? Что происходит?— Дело, от которого зависит судьба всех нас, не хочу показаться бестактным, но ты должен кое-что сделать.— Что тебе нужно? — задавая этот вопрос, я невольно стал доверять Джиму, при всех этих событиях это было не так странно.— В центре Претории находится ретранслятор, гигантская башня, являющаяся источником огромной энергии, но вся энергия исходит из обелиска на вершине ретранслятора. Ты должен любой ценой проникнуть к нему, а далее… Вы сами поймёте. Я надеюсь, Алан, вы воспримите всё всерьез и проникнитесь к моему заданию уважением, а сейчас, Алан, вам, видимо, уже пора.С его последними словами пришла дикая боль в голове, проясняя сознание, она выпроводила меня из мира иллюзий. Прояснились и звуки. Звуки выстрелов и крики моих друзей, как раскалённый кнут, окончательно ввели меня в ход событий.За полминуты я уже был у дома и лицезрел не очень приятную картину.Пикап стоял во дворе, видимо, он выехал из гаража и заглох, Артур за рулем пытался снова завести машину. Алиса и Гретта сели в салоне. Герман толкал автомобиль сзади, чтобы хоть как-то отдалиться от толпы, приближающейся с противоположной стороны леса.Алекс прицельной стрельбой выводил из строя некоторые тварей, но они снова поднимались и начинали ковылять в сторону машины.Толпа же эта представляла собой огромное количество уже сильно преобразованных людей, некоторые напоминали по виду гигантских богомолов, некоторые напоминали гибриды человека и арахнида, некоторые просто ползли по земле, передвигая своими гигантскими конечностями.Простояв ещё мгновение, я рывком бросился к друзьям, сразу выхватив ружьё.— Мы уж думали, что всё, потеряли тебя, — с усмешкой под звук выстрела из своего же ружья сказал Алекс.— Ну да, меня уж потеряешь.— Что стоишь-то, помог бы лучше, я уже... — крикнул Герман, но остановился на полуслове. Взгляд его направился куда-то в толпу уродов. Ник. Чёрт, там, шатаясь, передвигался Ник с металлической арматурой в голове.— Ник... Ник, ты жив... — в истерике Герман бросился к шатающемуся уродливому силуэту, Алекс попытался его удержать, но, получив мощный удар локтем в переносицу, ослабил хватку.Герман подбежал к существу, бывшему его «другом», с попыткой обнять, но тут же был насквозь прошит длинным лезвием, которое двинулось вверх и как по швам разделило Германа надвое.Преодолев рвотный рефлекс, я залез в кузов, Артур наконец смог завести эту рухлядь, и мы с визгом шин быстро покинули место смерти уже двух наших друзей.— Всё не должно было так случиться, это... это, наверное, действительно конец, - уже не скрывая отчаяния, сказал Алекс.— Да нет, всё ведь будет нормально, мы доберёмся до города и...— И что? Ты думаешь, там лучше? Не уверен, всё это насчёт зеленой зоны полный бред…— Почему ты так думаешь?— А если она есть, то что? Я уже не стану таким, как раньше, я воочию видел, как моих друзей рвёт на части, Алан... Я не смогу так жить, жить после всего это...— Да брось ты, всё будет хорошо, Алекс, обещаю.В ответ на это Алекс лишь отвернулся и закрыл глаза.***После часа езды мы были уже в черте города. Претория действительно поражала своим могуществом. Огромные здания, разрывающие облака здания, обилие неоновых вывесок магазинов. Широкие дороги были закиданы дорогими автомобилями, все они были брошены в спешке, некоторые полностью разбиты. Чем ближе мы двигались к центру города, тем сильнее становились разрушения, здания сильно накренились, некоторые были полностью уничтожены. В переулках и на пешеходных дорожках было огромное количество крови, это очень настораживало, особенно полное отсутствие каких-либо живых существ.Вскоре продвижение сквозь месиво из машин стало невозможным, и мы приняли решение идти пешком. Оставив машину на перекрестке, мы двинулись вглубь города, разрушений становилось всё больше и больше.Чёрт, как мне теперь проникнуть к шпилю ретранслятора. Идя всё ближе к центру, я заметил небольшую деталь: с западной стороны обрушился небоскреб, через него можно проникнуть к обелиску. Вот только как остальным всё это объяснить? Они же сочтут меня за сумасшедшего.Наверное, правильным решением будет мне одному туда добраться, это, наверное, не лучший сценарий, но... Мои мысли прервал голос Гретты:- Посмотрите, там заправка, возможно, мы там что-то найдём."Gas" - слабо мелькали неоновые буквы у входа.— Сколько бензина… Мы ведь сможем вернуться сюда, когда будем уезжать? — спросила Алиса, смотря на перевёрнутый рядом бензовоз.— Вряд ли, — начал Алекс, — здесь ещё пара баков пропана, одна искра - и всё тут взлетит на воздух.— Это... здесь какой-то странный запах.— Да здесь везде такой запах, тут неделю ранее была мясорубка, не так странно, что тут воняет.Зашли внутрь, появилось странное чувство тревоги, всё в хлам, полки разбиты, пол весь усыпан мусором, в некоторых местах стен виднеются бурые пятна.— Мда, не думаю, что здесь что-то есть...Алиса, Алекс и Артур стали проверять морозилки и уцелевшие полки, а я с Греттой пошел к задней части магазина.— Ничего, мы здесь ничего не найдём, — сказала Гретта.— Возможно, странно очень, окна разбиты, продуктов нет, а вот касса цела и нетронута.— Всё равно продуктов нет, к чему нам эта касса, думаю, деньги - это единственное, что нам не нужно.— Меня немного другое беспокоит... — открывая дверь к электрощиту, я пристально следил за проводами. — Чёрт...Звуки сирены разорвали тишину.— Сигнализация... — разом сказали мы оба.— Надо сваливать отсюда. Немедленно. Гретта, попробуй вскрыть дверь на задний двор, а я, — рёв существ прозвучал быстрее, чем я успел сказать. — А я выиграю время…Ужасная картина была перед глазами, «они» выползали из старых зданий, Алиса только подняла ружьё, как на неё набросилось одно из существ. Своё лезвие оно вонзило ей в районе груди, Артур впал в ярость, откинув тварь, он прикладом разнёс ей голову.Алекс бросил ружьё и заорал, чтобы никто не стрелял, видимо, он учуял запах пропана в воздухе.Перепрыгивая машины, существа в два прыжка появлялись уже возле заправки.— К хренам всё, — бросившись к чёрному выходу, который к тому моменту открыла Гретта, я обернулся. Артур ружьём целился в тварей, Алекс попытался его оставить, но прогремел единственный выстрел.Ударная волна успела настигнуть меня после того, как я выбежал из заправки. Всё здание заправки пылало огнём, о том, что хоть кто-то там выжил, и речи быть не могло.Гретта подала мне руку, поднявшись с земли, я смог оглядеться. Звуки приближающихся чудовищ были ближе, чем я ожидал.— Куда теперь? Что нам делать?! - Гретта была в шоке от происходящего.— Так... Сейчас всё выслушай и прими всё серьезно, нам нужно к ретранслятору.— Что?— Дослушай, нам не выбраться отсюда, ретранслятор - наш единственный выход, туда нужно попасть любой ценой.— Хорошо, выбора у меня нет…Мы вышли из заднего двора заправки и тут же бросились к переулкам, там был хоть какой-то шанс оторваться от существ, которые всё это время находились в темноте зданий и подъездов. За нами со всех сторон погнались демоны.Мое внимание привлекли фигуры, замелькавшие в окнах многоэтажек. Они следили за нами. Десять, двадцать, тридцать… сотня… Сколько их? Да какая теперь разница. Мерзкие существа ползли отовсюду, со всего города, толпы.Выбежав на площадь близ ретранслятора, я оказался у самого подножия монолитного строения.Ноги стали ватными, не в силах больше двигаться, рухнул на землю, чудовища бежали следом, я закрыл глаза в ожидании конца, но ничего не произошло, преследователи остановились в пяти метрах от меня.Орда тварей, словно адский рой, кружила вокруг ретранслятора, ниже я заметил, что пересёк желтую линию, радиус воздействия… Видимо, он ещё работал, это было спасением.Посмотрев наверх, я выдохнул, мы были уже близко.Ретранслятор был огромных размеров, своей вершиной это громадное сооружение разрывало небо.— Ты в порядке? — в надежде спросила Гретта.— Думаю, да, видимо, это финишная прямая, дороги назад нет.— Дорога назад исчезла ещё тогда, в лесу, сейчас же это просто необратимый финал.— Всё же пойдём, выбора у нас нет.Большой холл выполнен в стиле минимализма, большие колонны по обе стороны, всё было белого цвета, схожего с мрамором, в середине комнаты находилась большая капсула, судя по всему бывшая лифтом.Зайдя в капсулу, я нажал на старт, пред этим выбрав последний этаж.Монотонный шум поднимающегося лифта нарушил голос Гретты:— Мы так давно с тобой не разговаривали, Алан. До сих пор и не выпадала возможность. Все друзья мертвы, а я так и не смогла до конца вас понять. Ты единственный, кто остался, Алан, я… я просто устала от этого.— Возможно, это последний наш разговор.— Но, может... мы выберемся, — её слова звучали для меня лучшим успокоительным.— Я очень на это надеюсь… очень...— Просто я хотела... сказать...Лифт остановился на нужном этаже.Я вышел из лифта, следом за мной вышла Гретта. Длинный коридор, справа от которого находились большие окна того же стиля модерн, хорошо освещался малиновым светом заходящего за горизонт солнца. Боже, это место было прекрасно, при других обстоятельствах я бы остался здесь на долгое время.Коридор сворачивал вправо и выводил в большое помещение... Это был ангар... Спасение.В последнем слоте для вылета находился военный штурмовик.— Мы спасены, я глазам не верю, — крикнула Гретта, залезая внутрь.Я же остался у панели управления.В полученном маршруте автопилота значилась в.база «Эдгард» в пяти тысячах километров отсюда, вот она, это и есть зелёная зона. Хоть кто-то должен спастись отсюда, думаю, приму это как должное.— Алан... я хотела сказать, что у нас бы могло что-то получиться. Ладно. Заходи, уходим отсюда, Алан... Алан, ты же не...— Ты летишь одна, — горьким чувством отчаяния наполнился мой голос.— Что?!— Извини... У меня здесь незаконченное дело, хоть кто-то должен остаться в живых.— Алан... Алан, скотина, так нельзя, нет... Выпусти меня, Алан... - Гретта силой пыталась открыть люк, но в последний момент прекратила попытки, подошла к окну и посмотрела мне в глаза, сквозь толстое стекло я заметил, как слеза прокатилась по её щекам.Не смея больше смотреть, я нажал на пуск, активировав автопилот.Турбины штурмовика с рёвом подняли махину в воздух, и мне лишь осталось бросить прощальный взгляд на то, как в свете заката уходит мой последний друг.— Ну, теперь-то можно и поговорить, - рядом со мной раздался уже издавна знакомый голос Джима. Он так же стоял и с широкой улыбкой смотрел в горизонт.— Больше ничего не остаётся, что делать, Джим?— Активируй обелиск, - голос Джима показался мне весьма странным, не таким, как раньше. Но, не обратив внимания, я пошел дальше.Поднявшись по длинной лестнице, я продвигался всё глубже в ретранслятор.Длинный коридор напоминал... Да он мне ничего не напоминал, я никогда не видел такого, ровные стены и маленькие лампочки в форме треугольников на краях стен и потолка.«Вот она», — в мыслях моих, как гром, прогремело, когда я увидел панель управления резонатором.Введя пароль, я невольно остановился, Джим стоял позади меня и с улыбкой произнес:- Сделай это...Нет... Стоп, стоп, резонатор, боже мой… он и был началом всего этого, а я только что активировал его в полную мощность.С бешеной силой долбя по клавишам, я пытался отметить злосчастный процесс, но тщетно.— Слишком поздно, Алан, ты - часть обелиска, я и есть обелиск… Процесс «Восхождение» не остановить мы все ст...— Да заткнись ты! — отрезал я, смотря на обелиск, светящийся красным цветом. — Если я часть обелиска, то я всё закончу.Стоял у входа в капсульную обелиска, появилось дикое чувство отчаяния...Всё уже не вернуть. В ружье было ещё два патрона. Назад пути нет, хотя разве моя жизнь что-то значит?Отбросив все мысли, я зашел внутрь, прямо у подножия машины пекла стоял Джим.— Алан, мы с тобой одно целое, я - часть твоего сознания, расслабься, и всё кончится быстро…— Пошел к чёрту…— Раз так, то придется перейти к кардинальным мерам, — голос Джима менялся с каждым словом, превращаясь в подобие криков и стонов. Всё вокруг исчезает, остаюсь только я и только он. На спине его расправляется некое подобие перепончатых крыльев. Мерзкая тварь взлетает.— Твои друзья мертвы, из-за тебя, ты убил их, ты убийца.— Нет, я не хотел, — в отчаянии шептал я.Нет, нет, руки невольно начали подносить дуло к голове...Я... я... нет, он этого и добивается.Я должен всё остановить.Это моё сознание, он ничего не сможет мне сделать.— Ты убийца, ТЫ УБИЙЦА, ТЫ УБИ... — пыталась сказать тварь, но, видимо, разглядела осознанность в моём лице.Пересилил отчаяние и липкий ужас, меня охватил дикий гнев.- Ты их убил, а не я, ты - вина всего, что случилось!Направив на Джима ружьё, я немедленно выстрелил, попав прямо в грудную клетку.Монстра пробило насквозь, к чёрту снеся основание крыльев.Джим немедленно упал вниз.— Ты… ты не представляешь, что… делаешь, — он осел на колени.В ответ на мерзкие хрипы существа я засунул ствол ружья ему в рот и нажал на спуск, использовав последний патрон.***Алан уже не боялся. В его сознании предстала абсолютная ничтожность всех его прежних, казалось, таких жгучих, обид. Новое, ранее неизвестное чувство посетило Алана. Вдруг он нащупал маленькую бумажку, бывшую фотографией, полной настоящего отчаянья. Фото таких жизнерадостных лиц. Алекс, Гретта. Слёзы потекли по щекам. Герман, Ник, а за ними Алан, он отчаянно пытался влезть в кадр. Он понял, что это конец. В душе Алана росли и виднелись образы людей, которых он когда-то знал. Охваченный воспоминаниями, он не сразу услышал предупреждение о разрушении реактора комплекса. Закрыв глаза, он стал ждать, а в его душе, охваченной жаждой жизни, все виднелись бескрайние поля.

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