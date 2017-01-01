Пляски грешников. Часть 2

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Марк Крам Просмотров: 535 Комментарии: 0 +3 Вчера, 16:52 by

Это было ужасно. Впрочем, могло быть и хуже. Гораздо хуже. Например, я мог бы... умереть? Ну хорошо, я преувеличиваю. Мистер Сраный Ублюдок О'Мэлли мучил меня у доски вплоть до звонка, а потом мы заняли часть перемены, чтобы дорешать пример. Ненавижу его.– Дилан?Кто-то окликнул меня из толпы, когда я продвигался по школьному коридору к своему шкафчику. Я резко развернулся и чуть было не столкнулся лоб в лоб с Амандой. И от неожиданности отпрянул, налетев на группу детей, они закричали, и мы вместе повалились на пол, как кегли в боулинге. Я хотел исправить положение и встать, как полагается уверенному, крутому чуваку, но поднялся слишком быстро, потерял равновесие и снова упал, сбивая бедных второклашек уже во второй раз! Снова раздались возмущенные крики и стоны.– Растяпа, – кто-то ругнулся за спиной.Последовали смешки и укоризненные взгляды в мою сторону. Несколько ребят остановились, чтобы поглазеть. Еще бы, такое представление нельзя упускать. На арене клоун Дилан, аплодисменты, дамы и господа, аплодисменты.Я залился краской, однако постарался сохранить невозмутимый вид, поднимаясь на ноги, облокотился рукой на дверцу шкафчика, натянуто улыбнувшись. Аманда все видела – этот мой лебединый полет. Молодец, Дилан, ты умеешь произвести впечатление. Что теперь она обо мне подумает? Растяпа! Кретин!Второклашки, наконец-то освободившись, поспешили покинуть опасную зону, опасаясь вновь угодить под мой удар.Аманда прожигала меня насквозь своим пристальным взглядом.– Э-э-м... да, что-то случилось? – спросил я, делая вид, что ничего не произошло.– Хотела спросить, что ты делаешь в субботу, – сказала она.У меня взволновано забилось сердце и жутко вспотели ладони.– Что я делаю в субботу? – запинаясь, переспросил я. – Ничего, абсолютно ничего. Нет, ничего. Хотя постой, нужно уточнить в расписании, думаю, между изучением корейского и игрой на фортепьяно я смогу найти свободное время, – Аманда не отреагировала на мою шутку, поэтому я поспешно добавил:– Я полностью свободен. А что?С чувством юмора у меня вроде все в порядке. По крайней мере, раньше никто не жаловался. Однажды на семейном ужине я отмочил такую хохму, что все просто повалились со смеху, а дядя Бертрам подавился картофельным пюре... В тот день он умер. С тех пор шутки за столом у нас находятся под большим запретом.– Знаешь дом тринадцать по улице Мрака? Ты наверняка про него наслышан, первая жертва Мусорщика была найдена именно там.Я кивнул.– Корман с ребятами собираются идти туда в эту субботу.– Зачем ему это понадобилось?Аманда закатила глаза.– Ты же знаешь Кормана, вечно что-то выдумывает.– Ну да, – согласился я и нервно засмеялся. – Ох уж этот Корман...«Что ты несешь, придурок? – одернул внутренний голос. – Скажи что-нибудь остроумное!..»– В общем, – с энтузиазмом продолжила Аманда, – они хотят устроить там вечеринку в честь Хэллоуина, с ночевкой. Ну, знаешь, как в лагере: палатки, страшные (она использовала воздушные кавычки) истории, только костра не будет. Неплохая идея, как думаешь?Вечеринка, где орудовал самый безжалостный маньяк, убивший порядка десяти человек, и это еще не точная цифра... И какой только идиот придумал эту затею!? Я не трус, но привык рационально оценивать ситуацию. Мы с друзьями пару раз проходили мимо того дома и вид его внушал какой-то первобытный страх. Серьезно, это не дом - это настоящий склеп, опутанный ветками какого-то причудливого растения. Одно только упоминание об этом месте непроизвольно вызывало у меня дрожь в коленках. А тут еще провести ночь, да еще в Хэллоуин.– Дилан? – позвала она.– Да!– Ну так что, ты пойдешь?..– Да, – ответил я, замешкавшись. – Ты еще спрашиваешь, конечно, пойду! Да, я пойду... да. С радостью. Конечно. Плевое дело.Аманда подозрительно прищурилась.– Знаешь, иногда мне кажется, что ты живешь в какой-то параллельной вселенной, – сказала она.– Мне самому иногда так кажется, – тихо пробормотал я.– Ну, еще увидимся, – она улыбнулась мне, и на миг даже мысль о проведении ночи в компании холода и сырости, разложения и атмосферы не выветрившегося убийства показалась мне не такой уж и плохой. К тому же, там будет Аманда. И я наконец смогу произвести на нее должное впечатление. Доказать, что я не слабак, а очень даже неплохой парень. В конце концов, что с нами может там приключиться плохого? Горячую воду отключат? Вместо номера люкс подадут задрипанную комнатушку с крысами и клопами?..– До скорого. То есть до встречи. Пока, в общем, – сказал я, помахав на прощание рукой, но Аманда уже слилась с людским потоком. Я сжал руку в кулак и несильно ударил по дверце, скривившись от боли.Буквально над самым ухом яростно прозвенел звонок, словно маленький, дикий зверь – разбуженный, злой и очень голодный. Все разбежались по своим классам, в коридоре остался я один.– Ах да! – воскликнул внезапно. – Я же хотел достать учебник. Где он, мой учебник, мой учебник, учебник, – бормотал я, направляясь к своему шкафчику, пока чья-то гигантская тень не накрыла меня, и я уперся лицом здоровяку в живот...Ночью и утром лил дождь. На дорогах образовались большие и малые лужи. Я, Генри и Лаймон шли по тротуару, осторожно обходя каждую из них, стараясь не наступить. Редкие порывы свистящего, морозного ветра срывали с головы капюшон. Уроки закончились, и мы возвращались домой, увлечено обсуждая предложение Аманды. Вернее, не так, первые десять минут мы говорили об этом, но потом речь зашла вовсе о другом. Даже не помню, как мы так быстро успели поменять тему. С друзьями всегда так, и это нормально.– Сильно болит? – спросил Лаймон, искоса бросая на меня взгляд.Я дотронулся кончиком пальца до воспалившегося под глазом места, но тут же отдернул, почувствовав боль. Наверняка, будет синяк.– Нормально, – сказал я, хмуро шмыгнув носом. – До свадьбы заживет.– Ты не должен больше позволять ему с собою так обращаться, – сказал Генри, когда мы завернули за угол улицы. Поприветствовали мистера Ранко – хозяина мясной лавки. В пару кварталах отсюда находится улица Мрака.– Он сильнее меня! – воскликнул я в негодовании. – Что я могу сделать?– Даже у самого сильного есть слабые стороны. Найди их, и ты обретешь силу.– Чего? – сдвинув брови, я недоуменно посмотрел на друга.– Не обращай внимания, – перебил Лаймон, – Генри как насмотрится своих дурацких боевиков, потом швыряется цитатами, только прячься.– Между прочим, – обижено откликнулся Генри, – в этих фильмах можно найти много полезных советов. Они меня, можно сказать, жизни учат.Лаймон усмехнулся.– Понятно теперь, почему ты такой болван!Генри хотел ударить его, но тот вовремя успел увернуться, удар пришелся мне в плечо.– Ай! – вскрикнул я.Генри извинился, бросая недобрый взгляд на Лаймона, который довольно улыбался.– Они бы от Дилана и мокрого места не оставили, – сказал он. – Лучше не ввязываться.– Преступность процветает, когда общество исповедует терпимость, – с выражением высказался Генри.Мы с Лаймоном хором застонали, отворачиваясь от него.– А что!? – воскликнул он. – Разве это не правда? Я что-то не то сказал?Мы попрощались у моего дома. Ребята ушли, продолжая о чем-то спорить. Когда я шагал по тропинке, заметил припаркованный у подъездной дорожки серебристый Шеврале Круз. Видимо, родители уже дома.Семья у нас маленькая: мама, папа, тетя Лиза – жена покойного дяди Бертрама и я. Говорят, что я больше похож на маму. Мы с ней длинные и худые, оба кареглазые брюнеты, а папа низенький, упитанный блондин с важными усами, которые забавно колышутся каждый раз, когда он злится или ругается, а ругается он часто и по всяким пустякам.Я тихо проник в прихожую, осторожно закрывая за собой дверь, чтобы никто не услышал. Не хотел, чтобы родители увидели у меня синяк под глазом, сразу начнутся допросы, от которых, уверен, сойду с ума.Судя по звукам, исходившим из кухни, мама и папа были там и о чем-то взволновано беседовали. Возможно, опять ссорились.Я быстро взбежал по ступеням на второй этаж и внезапно встретился со сгорбленной фигурой тети Лиз, блуждавшей в полумраке коридора. На ней, как всегда, был напялен безвкусный, растянутый, выцветший халат, которым она шелестела по полу, когда медленно передвигалась. Старая женщина бродила по дому, закутавшись в свой серый шерстяной платок, словно призрак в пустом поместье.Она повернулась в мою сторону.– Здравствуй, тетя, – поздоровался я.– Дьяволенок пришел, – недовольно ответила она. – Рано ты пришел.Еще пару недель назад врачи поставили ей серьезный диагноз – Альцгеймер или что-то вроде того, – теперь бедная тетушка Лизи живет в своем маленьком мирке, по большому счету, до нас ей нет никакого дела. Но иногда она говорит очень странные вещи. Меня она называет дьяволенком, и не спрашивайте почему.Я хотел прошмыгнуть мимо нее в комнату, и, когда подошел ближе, тетя резко схватила меня и удивительно крепко сжала запястье. Она наклонилась к самому лицу, и ее большие, выпученные глаза безумно вытаращились на меня.– Не ходи туда, Дилан! – закричала она не своим голосом. – Не ходи туда! Дилан, не смей туда ходить! Ты убьешь их всех! Это смерть! Это их боль! Зачем тебе причинять им боль!? Зачем ты причиняешь им боль!?..– Что вы делаете? – я активно пытался вырвать руку, испуганно пригибаясь под ее взглядом. – Отпустите меня, мне больно!Наконец-то я сумел вырваться и попятился к двери в свою комнату. Сердце бешено стучало в груди, как колеса поезда. Мне было совсем не по себе.Тетя Лиза отвернулась и как ни в чем ни бывало пошла к лестнице.– Ходят тут всякие. Глупые дети, – бормотала она недовольно, чем-то напоминая улитку. Я смотрел ей вслед, до сих пор испытывая ужас. – Сколько раз говорить, не бегайте тут! Не даете покоя живым...

Ключевые слова: Дети заброшенный дом маньяк убийство авторская история

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