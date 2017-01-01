Пляски грешников. Часть 2
4
Это было ужасно. Впрочем, могло быть и хуже. Гораздо хуже. Например, я мог бы... умереть? Ну хорошо, я преувеличиваю. Мистер Сраный Ублюдок О'Мэлли мучил меня у доски вплоть до звонка, а потом мы заняли часть перемены, чтобы дорешать пример. Ненавижу его.
– Дилан?
Кто-то окликнул меня из толпы, когда я продвигался по школьному коридору к своему шкафчику. Я резко развернулся и чуть было не столкнулся лоб в лоб с Амандой. И от неожиданности отпрянул, налетев на группу детей, они закричали, и мы вместе повалились на пол, как кегли в боулинге. Я хотел исправить положение и встать, как полагается уверенному, крутому чуваку, но поднялся слишком быстро, потерял равновесие и снова упал, сбивая бедных второклашек уже во второй раз! Снова раздались возмущенные крики и стоны.
– Растяпа, – кто-то ругнулся за спиной.
Последовали смешки и укоризненные взгляды в мою сторону. Несколько ребят остановились, чтобы поглазеть. Еще бы, такое представление нельзя упускать. На арене клоун Дилан, аплодисменты, дамы и господа, аплодисменты.
Я залился краской, однако постарался сохранить невозмутимый вид, поднимаясь на ноги, облокотился рукой на дверцу шкафчика, натянуто улыбнувшись. Аманда все видела – этот мой лебединый полет. Молодец, Дилан, ты умеешь произвести впечатление. Что теперь она обо мне подумает? Растяпа! Кретин!
Второклашки, наконец-то освободившись, поспешили покинуть опасную зону, опасаясь вновь угодить под мой удар.
Аманда прожигала меня насквозь своим пристальным взглядом.
– Э-э-м... да, что-то случилось? – спросил я, делая вид, что ничего не произошло.
– Хотела спросить, что ты делаешь в субботу, – сказала она.
У меня взволновано забилось сердце и жутко вспотели ладони.
– Что я делаю в субботу? – запинаясь, переспросил я. – Ничего, абсолютно ничего. Нет, ничего. Хотя постой, нужно уточнить в расписании, думаю, между изучением корейского и игрой на фортепьяно я смогу найти свободное время, – Аманда не отреагировала на мою шутку, поэтому я поспешно добавил:
– Я полностью свободен. А что?
С чувством юмора у меня вроде все в порядке. По крайней мере, раньше никто не жаловался. Однажды на семейном ужине я отмочил такую хохму, что все просто повалились со смеху, а дядя Бертрам подавился картофельным пюре... В тот день он умер. С тех пор шутки за столом у нас находятся под большим запретом.
– Знаешь дом тринадцать по улице Мрака? Ты наверняка про него наслышан, первая жертва Мусорщика была найдена именно там.
Я кивнул.
– Корман с ребятами собираются идти туда в эту субботу.
– Зачем ему это понадобилось?
Аманда закатила глаза.
– Ты же знаешь Кормана, вечно что-то выдумывает.
– Ну да, – согласился я и нервно засмеялся. – Ох уж этот Корман...
«Что ты несешь, придурок? – одернул внутренний голос. – Скажи что-нибудь остроумное!..»
– В общем, – с энтузиазмом продолжила Аманда, – они хотят устроить там вечеринку в честь Хэллоуина, с ночевкой. Ну, знаешь, как в лагере: палатки, страшные (она использовала воздушные кавычки) истории, только костра не будет. Неплохая идея, как думаешь?
Вечеринка, где орудовал самый безжалостный маньяк, убивший порядка десяти человек, и это еще не точная цифра... И какой только идиот придумал эту затею!? Я не трус, но привык рационально оценивать ситуацию. Мы с друзьями пару раз проходили мимо того дома и вид его внушал какой-то первобытный страх. Серьезно, это не дом - это настоящий склеп, опутанный ветками какого-то причудливого растения. Одно только упоминание об этом месте непроизвольно вызывало у меня дрожь в коленках. А тут еще провести ночь, да еще в Хэллоуин.
– Дилан? – позвала она.
– Да!
– Ну так что, ты пойдешь?..
– Да, – ответил я, замешкавшись. – Ты еще спрашиваешь, конечно, пойду! Да, я пойду... да. С радостью. Конечно. Плевое дело.
Аманда подозрительно прищурилась.
– Знаешь, иногда мне кажется, что ты живешь в какой-то параллельной вселенной, – сказала она.
– Мне самому иногда так кажется, – тихо пробормотал я.
– Ну, еще увидимся, – она улыбнулась мне, и на миг даже мысль о проведении ночи в компании холода и сырости, разложения и атмосферы не выветрившегося убийства показалась мне не такой уж и плохой. К тому же, там будет Аманда. И я наконец смогу произвести на нее должное впечатление. Доказать, что я не слабак, а очень даже неплохой парень. В конце концов, что с нами может там приключиться плохого? Горячую воду отключат? Вместо номера люкс подадут задрипанную комнатушку с крысами и клопами?..
– До скорого. То есть до встречи. Пока, в общем, – сказал я, помахав на прощание рукой, но Аманда уже слилась с людским потоком. Я сжал руку в кулак и несильно ударил по дверце, скривившись от боли.
Буквально над самым ухом яростно прозвенел звонок, словно маленький, дикий зверь – разбуженный, злой и очень голодный. Все разбежались по своим классам, в коридоре остался я один.
– Ах да! – воскликнул внезапно. – Я же хотел достать учебник. Где он, мой учебник, мой учебник, учебник, – бормотал я, направляясь к своему шкафчику, пока чья-то гигантская тень не накрыла меня, и я уперся лицом здоровяку в живот...
5
Ночью и утром лил дождь. На дорогах образовались большие и малые лужи. Я, Генри и Лаймон шли по тротуару, осторожно обходя каждую из них, стараясь не наступить. Редкие порывы свистящего, морозного ветра срывали с головы капюшон. Уроки закончились, и мы возвращались домой, увлечено обсуждая предложение Аманды. Вернее, не так, первые десять минут мы говорили об этом, но потом речь зашла вовсе о другом. Даже не помню, как мы так быстро успели поменять тему. С друзьями всегда так, и это нормально.
– Сильно болит? – спросил Лаймон, искоса бросая на меня взгляд.
Я дотронулся кончиком пальца до воспалившегося под глазом места, но тут же отдернул, почувствовав боль. Наверняка, будет синяк.
– Нормально, – сказал я, хмуро шмыгнув носом. – До свадьбы заживет.
– Ты не должен больше позволять ему с собою так обращаться, – сказал Генри, когда мы завернули за угол улицы. Поприветствовали мистера Ранко – хозяина мясной лавки. В пару кварталах отсюда находится улица Мрака.
– Он сильнее меня! – воскликнул я в негодовании. – Что я могу сделать?
– Даже у самого сильного есть слабые стороны. Найди их, и ты обретешь силу.
– Чего? – сдвинув брови, я недоуменно посмотрел на друга.
– Не обращай внимания, – перебил Лаймон, – Генри как насмотрится своих дурацких боевиков, потом швыряется цитатами, только прячься.
– Между прочим, – обижено откликнулся Генри, – в этих фильмах можно найти много полезных советов. Они меня, можно сказать, жизни учат.
Лаймон усмехнулся.
– Понятно теперь, почему ты такой болван!
Генри хотел ударить его, но тот вовремя успел увернуться, удар пришелся мне в плечо.
– Ай! – вскрикнул я.
Генри извинился, бросая недобрый взгляд на Лаймона, который довольно улыбался.
– Они бы от Дилана и мокрого места не оставили, – сказал он. – Лучше не ввязываться.
– Преступность процветает, когда общество исповедует терпимость, – с выражением высказался Генри.
Мы с Лаймоном хором застонали, отворачиваясь от него.
– А что!? – воскликнул он. – Разве это не правда? Я что-то не то сказал?
Мы попрощались у моего дома. Ребята ушли, продолжая о чем-то спорить. Когда я шагал по тропинке, заметил припаркованный у подъездной дорожки серебристый Шеврале Круз. Видимо, родители уже дома.
Семья у нас маленькая: мама, папа, тетя Лиза – жена покойного дяди Бертрама и я. Говорят, что я больше похож на маму. Мы с ней длинные и худые, оба кареглазые брюнеты, а папа низенький, упитанный блондин с важными усами, которые забавно колышутся каждый раз, когда он злится или ругается, а ругается он часто и по всяким пустякам.
Я тихо проник в прихожую, осторожно закрывая за собой дверь, чтобы никто не услышал. Не хотел, чтобы родители увидели у меня синяк под глазом, сразу начнутся допросы, от которых, уверен, сойду с ума.
Судя по звукам, исходившим из кухни, мама и папа были там и о чем-то взволновано беседовали. Возможно, опять ссорились.
Я быстро взбежал по ступеням на второй этаж и внезапно встретился со сгорбленной фигурой тети Лиз, блуждавшей в полумраке коридора. На ней, как всегда, был напялен безвкусный, растянутый, выцветший халат, которым она шелестела по полу, когда медленно передвигалась. Старая женщина бродила по дому, закутавшись в свой серый шерстяной платок, словно призрак в пустом поместье.
Она повернулась в мою сторону.
– Здравствуй, тетя, – поздоровался я.
– Дьяволенок пришел, – недовольно ответила она. – Рано ты пришел.
Еще пару недель назад врачи поставили ей серьезный диагноз – Альцгеймер или что-то вроде того, – теперь бедная тетушка Лизи живет в своем маленьком мирке, по большому счету, до нас ей нет никакого дела. Но иногда она говорит очень странные вещи. Меня она называет дьяволенком, и не спрашивайте почему.
Я хотел прошмыгнуть мимо нее в комнату, и, когда подошел ближе, тетя резко схватила меня и удивительно крепко сжала запястье. Она наклонилась к самому лицу, и ее большие, выпученные глаза безумно вытаращились на меня.
– Не ходи туда, Дилан! – закричала она не своим голосом. – Не ходи туда! Дилан, не смей туда ходить! Ты убьешь их всех! Это смерть! Это их боль! Зачем тебе причинять им боль!? Зачем ты причиняешь им боль!?..
– Что вы делаете? – я активно пытался вырвать руку, испуганно пригибаясь под ее взглядом. – Отпустите меня, мне больно!
Наконец-то я сумел вырваться и попятился к двери в свою комнату. Сердце бешено стучало в груди, как колеса поезда. Мне было совсем не по себе.
Тетя Лиза отвернулась и как ни в чем ни бывало пошла к лестнице.
– Ходят тут всякие. Глупые дети, – бормотала она недовольно, чем-то напоминая улитку. Я смотрел ей вслед, до сих пор испытывая ужас. – Сколько раз говорить, не бегайте тут! Не даете покоя живым...
Вчера, 16:52 by Марк КрамПросмотров: 535Комментарии: 0
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