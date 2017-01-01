Иллюзия страха. Часть 5

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Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:35

Марк Крам Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:35 by

– Приношу свои извинения за эту неприятную сцену, – сказал он спокойно. – Вы знаете, где вы находитесь?Мы молча покачали головами, все еще пребывая в шоке от увиденного, и стояли неподвижно. Голос не сразу вернулся ко мне.– Ба! – воскликнул он неожиданно, и мы с Игги одновременно вздрогнули. – Вы хотите сказать, что не знаете, кто я?Он гордо прошел к высокому креслу и нежно провел рукой по подлокотнику, поглаживая его своими шершавыми пальцами.– Я – Пангнус, – представился он важно. – Зеркальщик. Сторож первых врат и демон скорби. Всего вам знать необязательно. Мой мир сер и уныл и наполнен страхами, которых вы больше всего боитесь. Я не люблю, когда дети шумят, но крики ужаса одобряю, – он широко улыбнулся, вместо острых зубов показались пустые десна с обильно сочащейся гнилью. Изо рта вытекла коричневая слюна.Меня передернуло, и, кажется, это доставило ему сильное удовольствие. Он расценил это как похвалу! Я одобрил его!– Ну, мы пойдем, да? – едва вымолвил я, поворачиваясь к выходу и собираясь идти.– Ни в коем случае, – резко бросил он вслед и через мгновение оказался буквально перед нами. – Останьтесь. Я встречаю гостей с особым радушием.– Как встретили Гарри? – осмелился спросить я и поразился своей глупой храбрости. Но он не разозлился.– Нет, с вами я поступлю иначе. Клянусь, я вас не проглочу... за меня это сделают другие, – он засмеялся, и смех его напоминал хриплый собачий лай. – Мы с вами сыграем в одну игру. Обожаю игры больше, чем нанизывать людей на колья – это приедается, а в играх есть разнообразие. Свобода для фантазии, о чем и пойдет речь.Игги схватил меня за руку и сжал так больно, что я чуть было не закричал. Его глазки панически расширились, грозясь выпрыгнуть наружу, и он бросил на меня долгий взгляд, словно ожидая от меня поддержки, каких-то действий, идей по спасению. Но что я мог сделать против демона?– Какую игру? – насторожено спросил я и покосился на выход в коридор, а потом снова на Пангнуса.– У тебя есть маленький секрет, Кевин, с которым ты ни с кем не делишься. Я люблю обнажать людские пороки, словно раскладывать пасьянс. Скажи, твоему другу понравилось бы узнать, каким ты его видишь?– Я не совсем понимаю, о чем вы, – произнес я, запинаясь.Он хлопнул в ладоши.– Значит, смотрите, правила таковы: я превращу этого милого, сочного пухлеша в свинью, – демон ткнул длинным, как линейка, пальцем в Игги, – ведь именно таким ты его представляешь. Я прав, Кевин?Я ничего не ответил, виновато опуская глаза в землю.– Что ж, полагаю, ты со мною согласен, – не стал дожидаться он ответа. – Думаю, теперь вы поняли, по какому принципу строится наша игра. Значит, ты, Кевин, – указал он на меня, выдерживая долгую паузу, чтобы подольше помучить ожиданием; его глаза восторженно сверкнули, – ты станешь морковкой!– Что!? – удивленно вскричал я и повернулся к Игги. – Ты считаешь меня морковкой! Но почему?!– Мама говорит, что мне нужно есть овощи, чтобы быть здоровым. И ты очень похож на морковку, без обид, друг, – сказал он, грустно сводя брови вместе и смущенно заливаясь румянцем.– Чем это я похож на морковку!? Я что, оранжевый, по-твоему!– Нет, но ты длинный... – он запнулся и потупился.– И все? Игги, ты... ну ты даешь, конечно!– Свинья съест морковку, – прервал наш разговор Пангнус, объясняя суть игры.– Но свиньи не едят морковку, – сказал Игги.– Тебе виднее, поросенок, – ответил демон, мерзко зубоскаля.– Нет, стойте! – завопил я. – Подождите! Так ведь нельзя!– Это почему же? – осведомился он, удивлено гуляя бровями; они то поднимались, то опускались вниз, как два заросших шерстью упитанных серых червя.– Мы ведь все-таки дети. С детьми так не поступают!– Это же безумно весело! Ты не находишь? Я люблю, когда дети страдают.– Не вы один, – добавил Игги, усмехнувшись. – Кевин тоже это любит.– Заткнись, Игги! – огрызнулся я, бросая на него ледяной взгляд.– А что, я не прав? Соврешь и на этот раз? Скажешь, что я не прав?– Ну, все, хватит болтать! Пора превращаться! – воскликнул Пангнус, и его ненормальные белые глаза с маленькими точечками по центру зловеще расширились, замерцали и стали бешено вращаться, как будто собирались загипнотизировать нас. Сумасшедшая улыбка так и не сходила с его шакальей морды.– Игги, не смотри ему в глаза! – истошно заорал я, отворачиваясь.– Не слушай его, поросенок, не слушай, – нашептывал он.– Кевин, я не могу сдвинуться с места! Я пригвожден! Сделай что-нибудь!! – взвизгнул друг, почти рыдая от ужаса и страха.И тогда я не нашел более лучшего решения как сбить его с ног. Я закрыл глаза и буквально влетел в него, обхватывая руками за спину и толкая назад, чтобы он упал. Он потерял равновесие и неуклюже свалился на пол, а я вместе с ним, но зато теперь мы освободились и могли бежать от этого чудовища, пока он нас ни во что не превратил.– Бежим, Игги, бежим! Скорее!! Скорее!!!Я ринулся к проему, когда услышал за спиной жуткий, ненормальный, оглушительный хохот. Сердце сжалось в груди и, наверное, перебралось в пятки. Я повернулся назад. Пангнус смеялся, запрокинув лысый череп и дико восклицал:– Получилось! Получилось! Получилось!Я безнадежно опустил глаза к полу и тяжело сглотнул. Я увидел его. Своего лучшего друга Игги, который теперь был свиньей. Жирной, розовой, с пятаком и крючковатым хвостиком. Он смотрел на меня снизу вверх недоуменными черными глазами-бусинками и хрюкал. Пангнус окончательно съехал с катушек и хохотал, как псих, выжимая из себя смех. Я просто не мог сосредоточиться.Мы пропали. Теперь нам точно конец...В особо экстремальных ситуациях мозг человека работает гораздо быстрее, чем в обычном случае. Вроде активизируются определенные его участки. Ты начинаешь быстро принимать решения, необходимые для того, чтобы спасти свою шкуру. А бывает иначе. Некоторые, напротив, теряют контроль, впадают в истерику и бегают, как ошалелые, не осознавая, что творят, и тем самым навлекают на себя еще большую беду. Таких быстрее всего убивают. Они бы не смогли выжить, если бы настал зомби-апокалипсис – там ошибок не прощают.Вот и сейчас я действовал, исходя из ситуации, и не имел права на ошибку. На автопилоте я схватил свинью – то есть Игги – подмышку и дал деру из этого чертового дома, пока еще имелось время. Нужно было где-то укрыться, а потом уже думать, как расколдовать друга.Под кошмарный неистовый смех Пангнуса я пробежал по коридору, выскочил на террасу и, не задерживаясь, рванул дальше по дороге. Этот гнусный, желеобразный хохот звучал отовсюду, как будто от стен домов.Погони не наблюдалось, да и тащить толстую свинью (то есть Игги) оказалось делом непростым и очень утомительным. Через пару десятков метров я вконец выдохся и поставил друга на асфальт, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Грудь тяжело вздымалась, дрожали коленки.Я бросил взгляд назад, на развалины старого черного дома. Издалека он еще больше походил на спящее существо, чью громоздкую, неподъемную тушу плотно опутывали зелень и густой мох, словно медленно его пожирали, оплетали серыми щупальцами, как паразиты, и тянули под землю. И кто бы мог предположить, что внутри этого мертвого с виду гиганта, вечно застывшего в зачахшем состоянии, может обитать чудовище, чья великая гордость и безжалостная злоба отнимала жизнь, цвет и дыхание вкуса. День оставался на месте. Пепельные тучи на холодном, по-настоящему осеннем небе, прокисший воздух, голые деревья, застывшие, словно могильные кресты, и серые однотипные дома – это все, что осталось в этом мрачном городе. Одинокие желтые листья, оторванные от родных ветвей, проносились перед глазами, как прошлое.Я перевел взгляд на Игги, который словно вовсе и не понимал, что происходит. Он с любопытством уставился на меня, виляя хвостиком.– И что нам теперь делать? – спросил я, как бы обращаясь к нему.Он громко хрюкнул.– Ну да, конечно... Блеск! И что скажут твои родители, когда вместо их сына я приведу в их дом свинью? Что я скажу им? «Извините, так получилось».Я горестно вздохнул, осматриваясь по сторонам, словно вспоминая, откуда мы в прошлый раз пришли. Облизнул сухие губы.Уши Игги навострились, и он заметно занервничал, мотая рылом. Его что-то сильно взволновало.– В чем дело? Что не так?Но, конечно, он не мог мне ответить. И только подавал сигналы, в которых я ни черта не разбирался.Ветер заметно усилился, сильно похолодало. Что-то просвистело над самым ухом, почти коснулось влажным, гнилым языком. Нет, это был не свист – шепот. А потом я учуял эту мертвецкую, режущую вонь, которой пропитался насквозь дом на углу улицы и которая исходила от того демона. Воняло падалью.– Теперь твоя очередь, – прошипел голос так близко, словно за спиной.Я резко повернулся на звук, и последнее, что успел увидеть, – это большие нарисованные белые глаза и широкая шутовская улыбка. Он коснулся указательным пальцем кончика моего носа. А потом меня накрыла темнота, и я падал, падал в безмолвную, убаюкивающую, ледяную, ночную пропасть, уже не надеясь из нее выбраться.«Неужели я теперь морковка?» – мимолетно явилось в сознании и так же исчезло. Чей-то язвительный, отдающий тихим эхом злой смех разрушал покой и сотрясал пустую бездну.– Баю-бай, засыпай, – поддразнивая, растягивал слова гадкий, шипящий голос. – Баю-бай. Спи, малыш, спи...И наступила смерть... я думал, что умер.Продолжение следует...

Ключевые слова: Дети зло демон смерть авторская история

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