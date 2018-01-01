Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:22 by

Не без удовольствия представляю вам ещё одного автора в копилку наших художников-славянистов - Максим Кулешов, он же Ладога. В детстве Максиму нравились картины Виктора Михайловича Васнецова и Ивана Билибина, но ему хотелось большего, и он твёрдо решил, что когда вырастет сам станет художником и продолжит дело этих замечательных художников. Сейчас Максим Кулешов осуществил свою мечту и даёт вдохновение другим молодым художникам, которые обязательно возьмут эстафету и подарят нам больше представлений о традициях, обычаях, Славянской Вере и Языческих Богах наших далёких предков.В современной России для культурной традиции остаётся всё меньше и меньше места. Многие люди просто не знают кто такой Велес, Макошь или Перун. Память народа была стёрта на много столетий. Такие художники как Максим Кулешов здорово нам в этом помогают. Теперь мы можем не просто знать имена, но при помощи богатого воображения таких талантливых людей представить, как они выглядят. Боги древних славян становятся для нас не только знакомыми, но понятными и даже осязаемыми.На страницах каталога этого славянского интернет-магазина вы можете увидеть и купить, как каждую по отдельности, так и все картины из реализованного нашей командой и художником Максимом Кулешовым эксклюзивного проекта «Родные Боги». Это действительно уникальная, созданная с душой и благословением Пантеона коллекция, включающая в себя изображения многих Родных Богов из славянской мифологии.Максим Кулешов (Ладога)ВелесДаждьбогЖиваКолядаЛадаМакошьПерунРодСварогСемарглСтрибогАвтор - blincov.

Ключевые слова: Мифология славяне боги картины живопись страшные арты

Другие, подобные истории: