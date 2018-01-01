Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги

Не без удовольствия представляю вам ещё одного автора в копилку наших художников-славянистов - Максим Кулешов, он же Ладога. В детстве Максиму нравились картины Виктора Михайловича Васнецова и Ивана Билибина, но ему хотелось большего, и он твёрдо решил, что когда вырастет сам станет художником и продолжит дело этих замечательных художников. Сейчас Максим Кулешов осуществил свою мечту и даёт вдохновение другим молодым художникам, которые обязательно возьмут эстафету и подарят нам больше представлений о традициях, обычаях, Славянской Вере и Языческих Богах наших далёких предков.

В современной России для культурной традиции остаётся всё меньше и меньше места. Многие люди просто не знают кто такой Велес, Макошь или Перун. Память народа была стёрта на много столетий. Такие художники как Максим Кулешов здорово нам в этом помогают. Теперь мы можем не просто знать имена, но при помощи богатого воображения таких талантливых людей представить, как они выглядят. Боги древних славян становятся для нас не только знакомыми, но понятными и даже осязаемыми.

На страницах каталога этого славянского интернет-магазина вы можете увидеть и купить, как каждую по отдельности, так и все картины из реализованного нашей командой и художником Максимом Кулешовым эксклюзивного проекта «Родные Боги». Это действительно уникальная, созданная с душой и благословением Пантеона коллекция, включающая в себя изображения многих Родных Богов из славянской мифологии.

Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Максим Кулешов (Ладога)


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Велес


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Даждьбог


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Жива


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Коляда


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Лада


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Макошь


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Перун


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Род


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Сварог


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Семаргл


Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги
Стрибог

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:22
Вчера, 20:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Мифология славяне боги картины живопись страшные арты

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.