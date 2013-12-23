Номер 44

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:16

Причина: Стилистика автора сохранена

MaratKing Просмотров: 57 Комментарии: 1 0 Вчера, 11:16 by

Отель «Ривьера» стоял на окраине города, серый и обшарпанный, как старый зуб. Местные обходили его стороной, но мы — Дэн, Лера, Костя, Аня и я — решили, что это идеальное место для ночного приключения. Что может пойти не так? Всего лишь заброшенное здание с разбитыми окнами и запахом плесени.Мы вошли через главный вход, который скрипнул, как живое существо. Внутри было темно, пахло гарью и сыростью. Костя зажёг фонарь, и луч выхватил грязные стены с облупившейся краской и старую стойку регистрации, за которой висело зеркало в трещинах.— Это даже круто, — сказал Дэн, хлопнув по стойке. — Настоящий хоррор.Мы поднялись на второй этаж. Коридор был бесконечным, с рядами дверей, на которых болтались ржавые таблички с номерами. Лера толкнула одну из них — номер 44 — и мы вошли в комнату. Внутри стояли две кровати с продавленными матрасами, пыльный комод и старый телевизор. На стене висела фотография: группа детей, стоящих перед этим отелем, датированная 1970 годом.Ночь прошла тихо, если не считать скрипа половиц. Но под утро Аня проснулась от того, что кто-то дёргал её за ногу. Она закричала, мы вскочили, но в комнате никого не было. Только на полу — мокрые следы босых ног, ведущие к стене.Мы решили уйти. Но когда вышли в коридор, он изменился — лестница исчезла, а коридор стал петлять, образуя лабиринт. Дверь в номер 44 всё время возникала перед нами, куда бы мы ни повернули.— Это просто паника, — сказал Костя, но его голос дрожал.Внезапно мы услышали детский смех, доносившийся из-за двери. Я открыл её — и увидел пустую комнату, но на кровати лежала старая кукла с оторванной головой. Когда я обернулся, Кости не было. Он просто растворился в воздухе, оставив только его фонарь на полу.Лера заплакала. Мы попытались выбить стену, но стена оказалась твёрдой, как бетон. Дэн побежал в другой конец коридора — и исчез за поворотом. Мы услышали его крик, а затем тишину. Аня упала на колени, и я увидел, как её тело начало покрываться серой пылью, как будто она превращалась в старую фотографию. Через минуту от неё остался только силуэт на стене.Я остался один. Я бегал по коридору, стучал в двери, но каждая комната была номером 44. И в каждой на стене висела фотография, на которой были мы — все пятеро, улыбающиеся у входа в отель. Но под ней надпись: «Постояльцы 1970 года».Я понял. Отель не был заброшен. Он был живым. Каждую ночь он воспроизводил тот самый пожар, который уничтожил тридцать человек, и им нужны были новые души, чтобы повторить ритуал. Мы стали их заменой.Я вбежал в номер 44 последний раз. Передо мной стоял ребёнок — тот, что с фотографии. Он протянул руку и улыбнулся:— Ты тоже останешься с нами. Здесь так весело.Я хотел закричать, но голос пропал. Мои глаза закрылись, а когда я открыл их, я стоял на фотографии, смотрящей на меня с стены. Теперь я — часть коллекции отеля. Я вижу, как новые искатели приключений заходят в дверь, слышу их голоса и знаю: скоро они займут наши места.Отель «Ривьера» всегда открыт. Он просто ждёт, когда кто-то постучит в его дверь.

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