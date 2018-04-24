На крыше дома

Новость отредактировал Летяга - 20-06-2026, 09:01

Причина: Стилистика автора сохранена

PrinceOfDarkness Просмотров: 101 Комментарии: 1 0 20-06-2026, 09:01 by

Однажды глубокой ночью я уронил свой правый беспроводной наушник с балкона на пятом этаже, где я неспешно курил. Если вы спросите о том, как это произошло, то я отвечу одним словом – ОКР. Подбрасывал наушник, довольный собой, ловя его рукой, и не рассчитал, в очередной раз подкидывая его в руке. Наспех одевшись, я взял с собой смартфон, сигарету с зажигалкой и выбежал в холод июньской ночи. Зайдя за дом, я принялся шарить в траве рукой, светя фонариком смартфона в другой руке, покуривая при этом сигарету. Наушник мне найти так и не удалось, и я, расстроенный, поглядел с досадой на свой балкон. И тут я заметил то, что навсегда сделало меня психическим инвалидом, прикованным к таблеткам и раз в год посещающим психиатрическую больницу – на крыше моего дома на корточках спиной ко мне сидел человек в капюшоне, каком-то спортивном костюме и потертых джинсах – всё это я явно видел в лунном свете – светила полная луна. Он что-то ел, жадно ел, вгрызаясь зубами в плоть. Прислушавшись, я уловил треск костей, как будто кошка грызла рыбий хребет. Только вот это была не рыба, а голубь – человек откинул что-то рукой, этот предмет упал с крыши мне под ноги. Этим предметом оказалось голубиное окровавленное крыло, всё переломанное – по всей видимости, перекусанное этим человеком. Я очень тихо вернулся в квартиру, так же тихо закрыл дверь, ведущую на балкон, и плевать мне было на духоту – задёрнул шторы и сидел так до утра, в безмолвии размышляя о том человеке. Сидя на кровати и трясясь всем телом, я думал о том, как этот бродяга проник на крышу – люк был заперт – это я видел, проходя к своей квартире – пятый этаж, где я жил, был последним, и люк был заперт на тяжелый замок. Хочу сразу сказать о том, что из всех трех подъездов нашей пятиэтажки люк, ведущий на крышу, был только в моем подъезде. Значит, бродяга просто карабкался по балконам, мать вашу… Чёрт возьми, что же это происходит сегодня ночью? Так же я думал о том, что если бы не взял с собой телефон и искал бы наушник, щёлкая зажигалкой и подсвечивая себе путь, то бродяга точно бы услышал меня, а что было бы дальше, даже не хочу себе представлять… Ведь человек, способный залезть на крышу пятиэтажного дома по стене, или балконам, или ещё чёрт знает каким образом, явно способен разорвать моё тело на части, прямо как того голубя, чтобы затем сожрать где-нибудь в подвале. Да, этот ублюдок просто убил бы меня, оттащив моё бездыханное тело куда-нибудь на теплотрассу или в подвал, а может, ещё чего хуже… Стоп, уйдите, дурные мысли! Даже не хочу думать об этом… О Боже, Отче Наш… Нет, молитвы не помогут… Молитвы не помогут… Лишь один вопрос мучал меня в ту минуту, когда я сидел на диване, целый и невредимый, но уже раненый этим происшествием – учуял ли тот охотник табачный дым, источаемый сигаретой? Запомнил ли он это место, и самое главное – учуял ли, запомнил ли запах, испускаемый моим потным телом?..

Ключевые слова: ночь крыша голубь авторская история

Другие, подобные истории: