Старый парк

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:38

Mari________Anna Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:38 by

Полная луна серебристым светом мягко касалась крон деревьев, тропинок и затихших осенью фонтанов городского парка. Тишина, прохладный ночной воздух и свет фонарей, кажется, едва сдерживающий наваливающуюся на аллеи темноту – обычно здесь некому этим наслаждаться. Но не в этот раз.По дорожке в одиночестве шёл парень. Сегодня его привлекла ночная прогулка по парку наедине с собой и музыкой в наушниках. И, хотя музыка была достаточно громкой, парень сумел услышать, что в этом тёмном и пустынном месте его кто-то зовёт. Он оглянулся, вынув один наушник, но было тихо, да и в неярком свете фонарей он никого не увидел. Посмотрел по сторонам – то же самое. Вернув наушник на место, он продолжил путь, но снова услышал чей-то зов. На этот раз, сняв оба наушника, он услышал загадочный голос снова.– значит, сквозь музыку не показалось – это, действительно, его имя. Однако вокруг всё так же никого не было. Парень уже ощутил неприятный холодок, пробежавший по спине, как до него дошло, что наверняка не он один выбрал для полночной прогулки старый городской парк, и где-то здесь был его тёзка., - снова раздался загадочный девичий голос, и парню показалось, будто зовут никакого не тёзку, а именно его. Хотелось побежать к зовущей, но беспокойство останавливало: неизвестная девушка в пустынном ночном парке, знающая его имя, – это очень странно. -И Дима решился.Примерно определив источник звука, он направился в его сторону и вскоре вдалеке разглядел девушку, отчего-то ему захотелось подойти к ней. Что-то его неумолимо манило и заставляло отбросить сомнения. Он шёл всё дальше и дальше и вдруг начал замечать, что ни на йоту не становится ближе к таинственной незнакомке. Она звала его и звала, то просяще, то требуя, а он не мог остановиться и шёл, уже почти бежал к ней. Его разум понимал, что всё это ненормально, что нужно уходить отсюда, но ноги будто не слушались, а взгляд всё больше затуманивался, ясно видя лишь девушку.Вдруг парень споткнулся, его ум несколько прояснился, и тут же возникли вопросы, которые он тут же задал:- Кто ты? Чего ты от меня хочешь? – его голос дрожал.Но девушка будто не слышала его. Она смотрела в одну точку и звала его. Звала… Не открывая рта. Парень медленно начал подходить к ней, но на сей раз она не отдалялась. Они уже стояли рядом на маленькой лужайке в окружении деревьев, и тут в слабом, почти призрачном свете луны парень сумел рассмотреть тонкую струйку крови, текущую из уголка рта. Тут же веки незнакомки захлопнулись, и она упала на землю, будто бесформенный мешок. Щёки вмиг впали, а в спине зияла дыра, обнажая будто бы иссохшие органы. Она напоминала марионетку, которой вдруг обрезали верёвки. Парень закричал и, наконец, бросился бежать, но что-то схватило его за ногу и повалило на землю. Последним, что он почувствовал, были сначала оплетающие его спину, а потом разрывающие кожу и проникающие под мышцы вдоль рук, ног и шеи, шершавые, гибкие, но крепкие ветви.Свет полнолуния привлёк девушку в старый городской парк. Она наслаждалась тишиной и серебристым лунным светом, когда её позвал незнакомый парень…

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