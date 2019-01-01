"Отдай мою 31-ю кость"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:37 by

Первый, совсем не страшный. Когда я закончила училище, в силу разных причин год пропустила и нигде не училась. Но мне очень часто снился сон, что я как раз учусь в институте, это первый курс, почему-то не пришел человек, с которым я обычно сижу на парах. И вот в аудиторию заходит парень с вьющимися волосами, садится рядом со мной, мы начинаем общаться, и через некоторое время по тому же сну я выхожу за него замуж. Что было на самом деле: я и правда на следующий год поступила в институт, у нас и правда учился парень с вьющимися волосами. Но подружились мы только на первой сессии и общаться стали тоже после нее. Ну и замуж я за него вышла. Уже почти 9 лет со дня свадьбы прошло и 14 - со дня знакомства.Вторая история от моего знакомого. Когда он был маленький, его семья получила квартиру в новом доме. И буквально через несколько дней ему и его отцу начал снится один и тот же сон: скелет гнался за человеком, которому снится сон, и кричал: "Отдай мою 31-ю кость". Через некоторое время выяснилось, что да, около 100 лет назад там было кладбище, которое позже снесли. Спустя месяца два такие сны сошли на нет, и больше ничего странного, сколько там мой знакомый ни жил, его семье не снилось.Автор - winter25.

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