Белый человек

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:22

Причина: Авторская стилистика сохранена

Матвеевский Просмотров: 70 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 03:22 by

Над Вечным Городом плыли золотистые облака. Господи, какая красота! Белый человек посмотрел на небосвод и мечтательно улыбнулся. Его звали Антонио.— Отец Небесный послал нам прекрасный день, — пробормотал он.Рассматривать себя в зеркало было, конечно, грешно, но Антонио не мог отказать себе в удовольствии. Он гордился своей красотой, лучистыми глазами, профилем патриция. Многие женщины хотели бы стать его женой, но ряса рубила на корню все эти глупости. Он был рожден для Большой Любви. Для любви ко всему человечеству, к множеству несчастных, затравленных душ. Лишь Антонио видел их истинную красоту, пусть эти души и были замараны грехом.Он всегда сокрушался над несовершенством человеческого зрения. Обычные люди не видят прекрасного! Не видят того, что видно ему – Божественного Творения! В юности Антонио (был за ним такой грех) сетовал на Господа. Сицилийский мальчик не мог понять Великого Замысла! Лишь в возрасте Христа ему открылась истина. Никто иной, лишь Антонио может раскрыть красоту грешной человеческой души миру. Лишь он может донести Божью Волю до невежественной черни.В тот момент Антонио обрел смысл своей жизни. По его щекам лились чистые слезы, а душа сладко содрогалась пред Великим Замыслом. Именно Антонио дель Коссу суждено раскрыть красоту грешника, показать слепцам, что зря они считают ведьм, колдунов и еретиков исчадиями. В каждой, даже самой черной натуре есть частичка Божественного. И частичку эту видит лишь он – Антонио. Настоящий художник человеческих душ. Настоящий певец Божественной Красоты.Сегодня доставили женщину. Бедняжку обвиняют в колдовстве. Антонио сочувственно посмотрел на нее. Милая, я тебя обязательно спасу! Пусть эти грубые люди не видят твоей внутренней красоты, но я-то вижу.Слезы умиления заструились по лицу Антонио. Счастливица еще не догадывается о своей редкой удаче. Она что-то бормочет, оправдывается. Антонио строго призывает к молчанию. И молится. Какое же спасение без молитвы?Всего несколько слов напутствия и жадные языки пламени, пожиравшие бренную плоть грешницы, поднялись в небо. Ей было больно. Очень больно. Но ничто в этом мире не может родиться без боли. Потерпи, милая. Антонио покажет миру твою прекрасную, бессмертную душу. Он же обещал! Зеваки с восторгом наблюдают за чудесным перевоплощением. Может быть, кто-то из них тоже научится видеть настоящую красоту, но это вряд ли.Обугленное тело с разинутой пастью для многих выглядело бы омерзительно. Оно лишь вместилище духа, освобожденного не без участия Антонио. Он не мог совладать с эмоциями и поцеловал черное тело. Господи, какой прекрасный день!

Ключевые слова: Красота Ватикан Рим огонь авторская история

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