Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Я обожаю современные технологии

— Думаешь, получилось? — спросила девчонка, Харпер.
— Без понятия, — ответил парень по имени Грег.

Я обожаю современные технологии

Они накачали наркотиками какую-то Молли и использовали ее тело как сосуд, чтобы призвать меня.

Я вскинул голову и оскалился: — А вы подойдите поближе да проверьте.

Оба предусмотрительно застыли за пределами начертанной на полу пентаграммы. И правильно сделали — иначе я бы уже выпустил им кишки и плясал на их трупах.

— Матерь божья, — Грег попятился, проверяя, не наступил ли случайно на линию. — Реально сработало. — И что нам теперь делать? — растерялась Харпер.

Грег заглянул в зажатую в руке книгу: — Тут написано, что надо принести подношение, и тогда можно просить о даре.

Харпер подошла к столу в углу, где на тарелке лежало окровавленное козлиное сердце. Взяв тарелку, она поднесла ее к Грегу.

— На, держи, — попыталась она всучить ему подношение. — Мне-то оно зачем? Демону отдай, — он кивнул в мою сторону.

Я подался вперед на стуле и протянул руку.

— Я к этой твари и близко не подойду, — отрезала девчонка. — Она не причинит тебе вреда, пока не вышла за пределы круга, — попытался успокоить ее Грег. — Раз ты такой умный, сам и отдавай, — она так и ткнула ему тарелку в грудь. — Ладно, давай сюда, — он забрал подношение и протянул мне.

Забирая тарелку, я рявкнул: «БУ-У!» — и они оба чуть не наложили в штаны.

Парень не ошибся: пока я в ловушке, навредить им я не мог. Но пугать-то мне никто не запрещал.

Вдоволь отсмеявшись, я хмыкнул: — Ладно, извините, не удержался. — Даруй нам то, что мы просим, — потребовал Грег. — Не гони коней, герой, — осадил я его. — По условиям сделки сердце должно быть свежим. А это… — я поднес кусок мяса к губам и откусил. — Этому уже несколько дней, и оно насквозь проморожено в холодильнике.

Я разжал пальцы, и орган с мерзким шлепком упал на пол.

— Хотите свою награду — тащите свежатину.

Грег с Харпер отошли в сторону и принялись шепотом спорить, где посреди ночи достать парное мясо.

— Мы вернемся, — бросил Грег перед тем, как они вышли из комнаты. — Не торопитесь, — ответил я, и это было чистой правдой.

Убедившись, что они ушли надолго, я залез в задний карман джинсов девчонки, в которую вселился, и достал телефон — они даже не догадались его отобрать.

Разблокировав экран с помощью Face ID, я стал листать приложения, пока не наткнулся на идеальный вариант. Назывался он Tinder.

Я открыл его, тут же сделал селфи — с кровью, еще не высохшей на губах, — и обновил описание профиля: «Одержимая демоном готесса ищет обреченного на ад готичного принца, чтобы спасти ее душу. Справишься с моим огоньком?»

Сообщения повалили лавиной.

«Слишком просто», — ухмыльнулся я.

Спасибо вам, похотливые идиоты. С вашей помощью я окажусь на свободе гораздо быстрее, чем думают эти двое.


Автор - CreepyStory.
Источник.

Сегодня, 10:06 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Призыв демон смартфон сайт знакомств

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: krux
Сегодня, 10:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 226
Какие продвинутые демоны пошли.
Зарегистрирован: 24.04.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.