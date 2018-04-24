Я обожаю современные технологии

— Думаешь, получилось? — спросила девчонка, Харпер.— Без понятия, — ответил парень по имени Грег.Они накачали наркотиками какую-то Молли и использовали ее тело как сосуд, чтобы призвать меня.Я вскинул голову и оскалился: — А вы подойдите поближе да проверьте.Оба предусмотрительно застыли за пределами начертанной на полу пентаграммы. И правильно сделали — иначе я бы уже выпустил им кишки и плясал на их трупах.— Матерь божья, — Грег попятился, проверяя, не наступил ли случайно на линию. — Реально сработало. — И что нам теперь делать? — растерялась Харпер.Грег заглянул в зажатую в руке книгу: — Тут написано, что надо принести подношение, и тогда можно просить о даре.Харпер подошла к столу в углу, где на тарелке лежало окровавленное козлиное сердце. Взяв тарелку, она поднесла ее к Грегу.— На, держи, — попыталась она всучить ему подношение. — Мне-то оно зачем? Демону отдай, — он кивнул в мою сторону.Я подался вперед на стуле и протянул руку.— Я к этой твари и близко не подойду, — отрезала девчонка. — Она не причинит тебе вреда, пока не вышла за пределы круга, — попытался успокоить ее Грег. — Раз ты такой умный, сам и отдавай, — она так и ткнула ему тарелку в грудь. — Ладно, давай сюда, — он забрал подношение и протянул мне.Забирая тарелку, я рявкнул: «БУ-У!» — и они оба чуть не наложили в штаны.Парень не ошибся: пока я в ловушке, навредить им я не мог. Но пугать-то мне никто не запрещал.Вдоволь отсмеявшись, я хмыкнул: — Ладно, извините, не удержался. — Даруй нам то, что мы просим, — потребовал Грег. — Не гони коней, герой, — осадил я его. — По условиям сделки сердце должно быть свежим. А это… — я поднес кусок мяса к губам и откусил. — Этому уже несколько дней, и оно насквозь проморожено в холодильнике.Я разжал пальцы, и орган с мерзким шлепком упал на пол.— Хотите свою награду — тащите свежатину.Грег с Харпер отошли в сторону и принялись шепотом спорить, где посреди ночи достать парное мясо.— Мы вернемся, — бросил Грег перед тем, как они вышли из комнаты. — Не торопитесь, — ответил я, и это было чистой правдой.Убедившись, что они ушли надолго, я залез в задний карман джинсов девчонки, в которую вселился, и достал телефон — они даже не догадались его отобрать.Разблокировав экран с помощью Face ID, я стал листать приложения, пока не наткнулся на идеальный вариант. Назывался он Tinder.Я открыл его, тут же сделал селфи — с кровью, еще не высохшей на губах, — и обновил описание профиля: «Одержимая демоном готесса ищет обреченного на ад готичного принца, чтобы спасти ее душу. Справишься с моим огоньком?»Сообщения повалили лавиной.«Слишком просто», — ухмыльнулся я.Спасибо вам, похотливые идиоты. С вашей помощью я окажусь на свободе гораздо быстрее, чем думают эти двое.Автор - CreepyStory.

Ключевые слова: Призыв демон смартфон сайт знакомств

