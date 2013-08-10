Я хочу на колени упасть...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 47 Комментарии: 2 +2 Вчера, 20:22 by

Я хочу на колени упасть.Перед каждым упасть человеком.Перед каждым животным упасть.Перед каждой пылинкой упасть.И лежать до последнего века.Чтобы вытекла вся моя кровьи по ней уплывали каноэв те края, где живая любовь,согревает живая любовьвсё живое и всё неживое.Там конец. Там безмерная даль.Там мешается свет с темнотою.Там из радости льётся печаль,там холодная плавится стальна зелёное и голубое.Там исток. Отправляйтесь туда,человек ли, цветок или птица.Лишь когда утечёт вся водаи исчезнет сама темнота,можно будет и мне возвратиться.

Ключевые слова: Мистика кровь небытие Бог любовь космос самопожертвование авторский стих

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