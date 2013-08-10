Я хочу на колени упасть...Я хочу на колени упасть.
Перед каждым упасть человеком.
Перед каждым животным упасть.
Перед каждой пылинкой упасть.
И лежать до последнего века.
Чтобы вытекла вся моя кровь
и по ней уплывали каноэ
в те края, где живая любовь,
согревает живая любовь
всё живое и всё неживое.
Там конец. Там безмерная даль.
Там мешается свет с темнотою.
Там из радости льётся печаль,
там холодная плавится сталь
на зелёное и голубое.
Там исток. Отправляйтесь туда,
человек ли, цветок или птица.
Лишь когда утечёт вся вода
и исчезнет сама темнота,
можно будет и мне возвратиться.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:22 by Капитан ГрегПросмотров: 47Комментарии: 2
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