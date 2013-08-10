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Стихи

Я хочу на колени упасть...

Я хочу на колени упасть.
Перед каждым упасть человеком.
Перед каждым животным упасть.
Перед каждой пылинкой упасть.
И лежать до последнего века.

Чтобы вытекла вся моя кровь
и по ней уплывали каноэ
в те края, где живая любовь,
согревает живая любовь
всё живое и всё неживое.

Там конец. Там безмерная даль.
Там мешается свет с темнотою.
Там из радости льётся печаль,
там холодная плавится сталь
на зелёное и голубое.

Там исток. Отправляйтесь туда,
человек ли, цветок или птица.
Лишь когда утечёт вся вода
и исчезнет сама темнота,
можно будет и мне возвратиться.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:22 by Капитан ГрегПросмотров: 47Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Мистика кровь небытие Бог любовь космос самопожертвование авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:54
0
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Созвучно моему осеннему настроению (хандре) стихотворение,не только моему, вообще теперь часто слышу, что где то больше доброты, тепла, и тд.
Прекрасный стих, как говорили Старки: "Зима близко,"- и будет она холодной. +++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 01:08
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Чудесный стих +++++
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