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Стихи

Балда-баллада

Ты сам себя похоронил
ещё при жизни - год за годом
свои мечты в огне топил
и отливал из них уродов,

чудовищ страшных, бесенят,
пускал их в душное веселье,
и вот теперь они сидят
у гроба - будет новоселье;

похоже, выберут они
тобой возлюбленную душу;
их бури-страсти, как ремни,
её когда-нибудь задушат,

и будет точно так же гроб
стоять у северного моря,
и небо поцелует в лоб
туманом тело дорогое.

Далёкий гром с Земли родной
тебе шепнёт сквозь край пространства:
"Она погибла, - бесов вой! -
и ты под этим подписался,

когда топил мечты в огне!";
конечно, ты тогда заплачешь;
"Да будет Царствие Твое, -
затянет голосом пропащим

хвостатый чёрт, - Дурак! дурак!";
и отвернёшься ты, не в силах
облечь свой ум в последний мрак,
узнав: душа её носила

любовь вселенскую, - но ты
не мог предугадать подвоха:
коль жжёшь огнём свои мечты,
то будет, блин, короче, плохо.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:28 by Капитан ГрегПросмотров: 81Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Любовь смерть бесы нечисть море символизм мечты авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 07:20
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (975|-2)
Публикаций: 334
Комментариев: 2 618
Эти маленькие буквы в начале... Смотрится ужасно. Да и сам стих непонятно о чем, но самый "любимый" момент:

то будет, блин, короче, плохо.



Вершина, Олимп стихосложения! Недосягаемо!

Минус.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: kusi
Сегодня, 09:25
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 277
Всецело поддерживаю первый комментарий. Одно слово тьма лазурная, тьма блестящая, словно пряжа в руках настоящая)))
Минус.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#3 написал: Летяга
Сегодня, 09:27
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10878|-4)
Публикаций: 947
Комментариев: 9 479
А мне стих понравился. И количество минусов для меня непонятно.
Я плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#4 написал: Капитан Грег
Сегодня, 10:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 33
Комментариев: 89
Цитата: Qusto
Эти маленькие буквы в начале... Смотрится ужасно. Да и сам стих непонятно о чем, но самый "любимый" момент:

то будет, блин, короче, плохо.



Вершина, Олимп стихосложения! Недосягаемо!

Минус.

Очевидно, что у нас с Вами отличается чувство юмора.
Отчасти поэтому мне сложно поверить в "смотрится ужасно", и это даже смешит... Впрочем, я удивлён.

Цитата: kusi
Одно слово тьма лазурная, тьма блестящая, словно пряжа в руках настоящая)))

Тоже меня насмешили, уж эта "тьма" въелась Вам в память)

Цитата: Летяга
А мне стих понравился.

Приятно слышать, что с кем-то отчасти на одной волне.

В любом случае, мне дорого каждое мнение и внимание каждого читателя. Спасибо!
Зарегистрирован: 9.04.2011
 
#5 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 10:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1290|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 921
Я, конечно, не шибко разбираюсь в поэзии, недостатки, может, и есть. Но мне стих тоже понравился, как-то легко читается и суть ясна. Плюс оставила.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#6 написал: Капитан Грег
Сегодня, 10:55
+1
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Репутация: (22|-1)
Публикаций: 33
Комментариев: 89
Цитата: ARTEMIDA
Я, конечно, не шибко разбираюсь в поэзии, недостатки, может, и есть. Но мне стих тоже понравился, как-то легко читается и суть ясна. Плюс оставила.

Благодарю за отзыв.
Зарегистрирован: 9.04.2011
 
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