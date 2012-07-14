Балда-баллада

Балда-балладаТы сам себя похоронил
ещё при жизни - год за годом
свои мечты в огне топил
и отливал из них уродов,
чудовищ страшных, бесенят,
пускал их в душное веселье,
и вот теперь они сидят
у гроба - будет новоселье;
похоже, выберут они
тобой возлюбленную душу;
их бури-страсти, как ремни,
её когда-нибудь задушат,
и будет точно так же гроб
стоять у северного моря,
и небо поцелует в лоб
туманом тело дорогое.
Далёкий гром с Земли родной
тебе шепнёт сквозь край пространства:
"Она погибла, - бесов вой! -
и ты под этим подписался,
когда топил мечты в огне!";
конечно, ты тогда заплачешь;
"Да будет Царствие Твое, -
затянет голосом пропащим
хвостатый чёрт, - Дурак! дурак!";
и отвернёшься ты, не в силах
облечь свой ум в последний мрак,
узнав: душа её носила
любовь вселенскую, - но ты
не мог предугадать подвоха:
коль жжёшь огнём свои мечты,
то будет, блин, короче, плохо.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:28 by Капитан ГрегПросмотров: 81Комментарии: 6
Ключевые слова: Любовь смерть бесы нечисть море символизм мечты авторский стих