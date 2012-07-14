Балда-баллада

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 81 Комментарии: 6 +2 Сегодня, 04:28 by

Ты сам себя похоронилещё при жизни - год за годомсвои мечты в огне топили отливал из них уродов,чудовищ страшных, бесенят,пускал их в душное веселье,и вот теперь они сидяту гроба - будет новоселье;похоже, выберут онитобой возлюбленную душу;их бури-страсти, как ремни,её когда-нибудь задушат,и будет точно так же гробстоять у северного моря,и небо поцелует в лобтуманом тело дорогое.Далёкий гром с Земли роднойтебе шепнёт сквозь край пространства:"Она погибла, - бесов вой! -и ты под этим подписался,когда топил мечты в огне!";конечно, ты тогда заплачешь;"Да будет Царствие Твое, -затянет голосом пропащимхвостатый чёрт, - Дурак! дурак!";и отвернёшься ты, не в силахоблечь свой ум в последний мрак,узнав: душа её носилалюбовь вселенскую, - но тыне мог предугадать подвоха:коль жжёшь огнём свои мечты,то будет, блин, короче, плохо.

Ключевые слова: Любовь смерть бесы нечисть море символизм мечты авторский стих

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