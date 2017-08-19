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Стихи

Ум подёрнут дымкой ностальгии...

Ум подёрнут дымкой ностальгии,
сердце окружил солёный шёлк.
Люди - все хорошие такие.
В каждого небесный свет сошёл.

Таракан, раздавленный безверно,
в мышеловке высохшая мышь -
это наши ангелы, наверно.
Что же Ты всё видишь и молчишь?

Детям, непонятливо жестоким,
нужен порицатель красоты,
нужен прорицатель их тревоги,
нужен идеально чистый дым.

Мясо размозжая по тарелке,
вилкой отправляя в рот кусок,
чувствами размениваясь мелкими
(мельче, чем Бурёнка или Бог),

парочка господ в лощёных фраках
сделку заключили с Сатаной.
Где-то за окном скулит собака,
лапой роя камень мостовой.

Роет и скулит - пропал хозяин.
В воздухе лишь тень его духов.
Чёрные ветра не показали,
что есть жизнь и кто ты в ней таков.

Белый ветер бросит паутину:
хочешь всё познать - так размотай.
Память ностальгия заслонила...
Где-то во дворе сгорел сарай.

Там, на пепелище, прах лопаты
должен превратить ты в черенок;
с лезвием, горячим и помятым,
должен совладать, как раньше мог.

Лишь тогда до правды докопаешь,
сбросишь пелену, увидишь мир:
"...вот Паук, его уже ты знаешь,
мы ему приходимся детьми...

Дети непонятливо жестоки -
должен их учитель умереть,
чтоб они сумели без тревоги
молча друг на друга посмотреть.

Ум подёрнет дымка ностальгии,
сердце окружит солёный шёлк...
Люди - все хорошие такие,
всяк в тебе учителя нашёл.

Плоть твою сурово растерзают
и снесут, рыдая, под камыш.
Вот она, судьба твоя какая...
Что же ты - всё видишь, да молчишь?"

12 мая 2019


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:02
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:02 by Капитан ГрегПросмотров: 59Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Жизнь и смерть религия философский стих Бог авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Хочется просто ответить стихами Роберта Рождественского:

Человеку надо мало:
чтоб искал
и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг — один
и враг — один…
Человеку надо мало:
чтоб тропинка вдаль вела.
Чтоб жила на свете
мама.
Сколько нужно ей — жила..

Человеку надо мало:
после грома — тишину.
Голубой клочок тумана.
Жизнь — одну.
И смерть — одну.
Утром свежую газету —
с Человечеством родство.
И всего одну планету:
Землю!
Только и всего.
И — межзвездную дорогу
да мечту о скоростях.
Это, в сущности,- немного.
Это, в общем-то,- пустяк.
Невеликая награда.
Невысокий пьедестал.
Человеку мало надо.
Лишь бы дома кто-то
ждал.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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