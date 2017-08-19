Ум подёрнут дымкой ностальгии...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:02

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 59 Комментарии: 1 0 Вчера, 23:02 by

Ум подёрнут дымкой ностальгии,сердце окружил солёный шёлк.Люди - все хорошие такие.В каждого небесный свет сошёл.Таракан, раздавленный безверно,в мышеловке высохшая мышь -это наши ангелы, наверно.Что же Ты всё видишь и молчишь?Детям, непонятливо жестоким,нужен порицатель красоты,нужен прорицатель их тревоги,нужен идеально чистый дым.Мясо размозжая по тарелке,вилкой отправляя в рот кусок,чувствами размениваясь мелкими(мельче, чем Бурёнка или Бог),парочка господ в лощёных фракахсделку заключили с Сатаной.Где-то за окном скулит собака,лапой роя камень мостовой.Роет и скулит - пропал хозяин.В воздухе лишь тень его духов.Чёрные ветра не показали,что есть жизнь и кто ты в ней таков.Белый ветер бросит паутину:хочешь всё познать - так размотай.Память ностальгия заслонила...Где-то во дворе сгорел сарай.Там, на пепелище, прах лопатыдолжен превратить ты в черенок;с лезвием, горячим и помятым,должен совладать, как раньше мог.Лишь тогда до правды докопаешь,сбросишь пелену, увидишь мир:"...вот Паук, его уже ты знаешь,мы ему приходимся детьми...Дети непонятливо жестоки -должен их учитель умереть,чтоб они сумели без тревогимолча друг на друга посмотреть.Ум подёрнет дымка ностальгии,сердце окружит солёный шёлк...Люди - все хорошие такие,всяк в тебе учителя нашёл.Плоть твою сурово растерзаюти снесут, рыдая, под камыш.Вот она, судьба твоя какая...Что же ты - всё видишь, да молчишь?"12 мая 2019

Ключевые слова: Жизнь и смерть религия философский стих Бог авторский стих

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