К БогуТы в смерть ворвался, как маяк
врезает свет в ночную сырость, -
и я узнал, что жизнь моя
перед рассветом мне приснилась:
перед рассветом красоты,
в отдохновение заката;
и вспомнил я, как просто ты
коснулся глаз моих когда-то -
как будто ветра поцелуй
унёс меня в чужие степи,
и я скитался по селу,
и на земле оставил пепел,
и вот, очищен и прощён,
как если б Кай вернулся к Герде,
к тебе пришёл и говорю:
"Ни жизни не было, ни смерти".
21 сентября 2017
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:44 by Капитан ГрегПросмотров: 51Комментарии: 0
Ключевые слова: Бог жизнь и смерть ночь загробный мир авторский стих