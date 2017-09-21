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Стихи

К Богу

Ты в смерть ворвался, как маяк
врезает свет в ночную сырость, -
и я узнал, что жизнь моя
перед рассветом мне приснилась:

перед рассветом красоты,
в отдохновение заката;
и вспомнил я, как просто ты
коснулся глаз моих когда-то -

как будто ветра поцелуй
унёс меня в чужие степи,
и я скитался по селу,
и на земле оставил пепел,

и вот, очищен и прощён,
как если б Кай вернулся к Герде,
к тебе пришёл и говорю:
"Ни жизни не было, ни смерти".

21 сентября 2017


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:44 by Капитан ГрегПросмотров: 51Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бог жизнь и смерть ночь загробный мир авторский стих

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