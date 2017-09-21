К Богу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 51 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 13:44 by

Ты в смерть ворвался, как маякврезает свет в ночную сырость, -и я узнал, что жизнь мояперед рассветом мне приснилась:перед рассветом красоты,в отдохновение заката;и вспомнил я, как просто тыкоснулся глаз моих когда-то -как будто ветра поцелуйунёс меня в чужие степи,и я скитался по селу,и на земле оставил пепел,и вот, очищен и прощён,как если б Кай вернулся к Герде,к тебе пришёл и говорю:"Ни жизни не было, ни смерти".21 сентября 2017

Ключевые слова: Бог жизнь и смерть ночь загробный мир авторский стих

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