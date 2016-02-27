Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Я хочу умереть в лесу...

Я хочу умереть в лесу.
Так, наверно, оно и будет.
Слишком долго гранит грызут,
обезумев от страха, люди.

Слишком яростно бьют в бетон,
до костей окровавив руки;
ко всему безучастен он -
к детской радости, к адской муке.

В лес дремучий уйду навек,
мхом покроюсь, сольюсь с корнями,
и с одной из зелёных рек
мы, обнявшись, умрём друзьями.

Наконец-то вернусь домой;
будут птицы мне петь свирели,
и над тихой моей головой
зашумят вековые ели.

Январь 2021


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 08:51 by Капитан ГрегПросмотров: 78Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Лес природа счастье смерть покой город авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (1345|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 947
Смысл понравился, единение с природой, в конце-концов, всегда завершает путь человека. Плюс.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: kusi
Сегодня, 13:26
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 355
Комментариев: 7 311
Стих прекрасен. Этот тот редкий случай когда мне очень понравился ваш стих. Очень проникновенно, замечательные речевые обороты, удачная рифма , читается легко, образы сразу встают перед глазами. Не поскуплюсь на океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#3 написал: Капитан Грег
Сегодня, 15:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|-1)
Публикаций: 35
Комментариев: 102
Цитата: ARTEMIDA
Смысл понравился, единение с природой, в конце-концов, всегда завершает путь человека. Плюс.

Очень рад, благодарю.

Цитата: kusi
Стих прекрасен. Этот тот редкий случай когда мне очень понравился ваш стих. Очень проникновенно, замечательные речевые обороты, удачная рифма , читается легко, образы сразу встают перед глазами. Не поскуплюсь на океанический плюс.

Спасибо, очень приятно слышать. Вам от меня - лесное спасибо)
Зарегистрирован: 9.04.2011
 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 17:03
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2654|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 633
Очаровательно, просто и с большим вкусом) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.