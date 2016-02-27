Я хочу умереть в лесу...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:51

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 78 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 08:51 by

Я хочу умереть в лесу.Так, наверно, оно и будет.Слишком долго гранит грызут,обезумев от страха, люди.Слишком яростно бьют в бетон,до костей окровавив руки;ко всему безучастен он -к детской радости, к адской муке.В лес дремучий уйду навек,мхом покроюсь, сольюсь с корнями,и с одной из зелёных рекмы, обнявшись, умрём друзьями.Наконец-то вернусь домой;будут птицы мне петь свирели,и над тихой моей головойзашумят вековые ели.Январь 2021

Ключевые слова: Лес природа счастье смерть покой город авторский стих

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