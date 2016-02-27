Я хочу умереть в лесу...Я хочу умереть в лесу.
Так, наверно, оно и будет.
Слишком долго гранит грызут,
обезумев от страха, люди.
Слишком яростно бьют в бетон,
до костей окровавив руки;
ко всему безучастен он -
к детской радости, к адской муке.
В лес дремучий уйду навек,
мхом покроюсь, сольюсь с корнями,
и с одной из зелёных рек
мы, обнявшись, умрём друзьями.
Наконец-то вернусь домой;
будут птицы мне петь свирели,
и над тихой моей головой
зашумят вековые ели.
Январь 2021
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 08:51 by Капитан ГрегПросмотров: 78Комментарии: 4
Ключевые слова: Лес природа счастье смерть покой город авторский стих