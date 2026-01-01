Брачный контракт

Летяга Сегодня, 09:37

Я никогда не верила в любовь с первого взгляда. Я верила в графики окупаемости и сложные проценты.Когда я увидела его анкету, я увидела не мужчину, а идеально выверенный финансовый план. «Ищу жену. Ухожу на deployment через месяц. Серьёзные намерения». Фотография была честной, почти сухой: тощие плечи, армейская стрижка, глаза цвета холодного, застоявшегося чая. Никакого пафоса, только дедлайн. Деплоймент — это ведь не просто командировка. В общем случае это обычная ротация, стабильный оклад, парень уедет на полгода-год, оставив мне пустую квартиру и доступ к счёту. Хороший старт.Подруги смеялись, присылали скриншоты с подписями «Смотри, тут парень жену ищет, как курьером доставку заказывает». А я считала базовые пособия. Я свайпнула вправо, ощущая азарт игрока, который точно знает, что карта бита.Он ответил мгновенно. Будто сидел в темноте и ждал именно моего сигнала.Дэмиен был идеальным объектом. Тихий, вежливый, он не задавал лишних вопросов, не требовал страсти. На второй встрече, глядя сквозь меня, он сказал:— Мне не нужна просто женщина. Я ищу ту, кто станет частью меня. Полное единение. Ты понимаешь, о чём я?Я кивнула с самой кроткой, отрепетированной улыбкой. В голове в это время щёлкали костяшки счётов: «Да-да, единение, общие активы, страховое покрытие...»За неделю до отправки он принёс ту самую коробочку. Стерильный ланцет, спиртовые салфетки, клочок старого, почти прозрачного пергамента.— Семейная традиция, — мягко сказал он. Его голос всегда звучал так, будто он читает псалмы, даже когда говорил о бытовых мелочах. — Маленький ритуал. Капля твоей крови на этом листке, и я всегда найду путь домой. К тебе.Я посмотрела на ланцет. Просто суеверие парня, который волнуется перед отправкой. Но прежде чем я успела что-то сказать, он продолжил:— Моё подразделение перевели под код экстремального оперативного риска. Особое задание. Я уже обновил SGLI — вписал тебя, максимальный лимит. Четыреста тысяч долларов. Если что-то случится, ты не останешься без ничего.Мой внутренний калькулятор, до этого лениво считавший мелкие пособия, споткнулся и замер. Четыреста тысяч. Не просто выплата — приговор судьбы, который уже вынесен. Я подняла на него глаза и спросила — теперь уже почти искренне, потому что от таких денег глупо не проявить заботу:— Ты вернёшься ко мне живым?Он посмотрел на меня и ответил с мягкой, почти печальной улыбкой:— Я вернусь к тебе любым.Я кивнула. Подумаешь, капля крови. Если это поможет ему чувствовать себя увереннее там, где выживают единицы, — пусть. Чем крепче его вера, тем выше шанс, что он вернётся живым. Или хотя бы не сломается раньше времени. Я протянула руку.Он быстро, почти нежно проколол мне палец.Он шептал слова на странном, певучем языке, от которого вибрировали зубы. В ту секунду воздух в комнате стал густым, как сироп, а в ушах заложило, как при резком падении самолёта. Я непроизвольно сглотнула, пытаясь избавиться от этого вакуума, пока капля моей крови впитывалась в пожелтевшую бумагу, расползаясь бурым пятном. А потом он улыбнулся — впервые по-настоящему — и я увидела в его глазах такую бездонную, ликующую радость, что мне впервые стало по-настоящему не по себе.Перед самым отъездом, уже стоя в дверях с вещмешком, он вдруг повернулся и сказал:— Я перевёл тебе пять тысяч на счёт. Это чтобы ты не перегружала себя работой, пока меня не будет. Береги наш дом.Я моргнула. Пять тысяч. Просто так. Он уже начал приносить прибыль, даже не умерев. Я сдержала улыбку и позволила ему поцеловать меня в лоб. Его губы были сухими и тёплыми.— Возвращайся скорее, — прошептала я с той самой интонацией, которую он хотел услышать.— Я всегда возвращаюсь, — ответил он. — Тем более теперь. Задание непростое, но у меня есть ты. Связь установлена.И ушёл.Первые дни после его отъезда я наслаждалась тишиной. Купила новую мебель на его пять тысяч, записалась в спа. Но уже к концу второй недели тишина перестала быть тишиной.Сначала появился запах. Едкий, металлический запах гари. Он вползал в спальню ровно в три ночи, вытягивался под потолком и исчезал, стоило включить свет. Я проверила проводку, вызвала электрика — ничего.Через неделю добавились звуки. Шёпот на грани слышимости, будто кто-то говорил в соседней комнате — монотонно, настойчиво, но слов было не разобрать. Я включала музыку, телевизор, крутила кран в ванной на полную, но шёпот просачивался сквозь любой шум.А потом мне приснился песок. Бесконечный, серый песок под низким небом. Я бежала — нет, не я. Я смотрела его глазами, чувствовала не свои лёгкие, забитые пылью, чужой страх, растекающийся по груди. Вокруг кричали люди, но крики тонули в ватном гуле. Я проснулась с бешеным пульсом и вкусом соли во рту. Часы показывали 3:17. Я села на кровати и впервые задала себе вопрос, на который у меня не было ответа: что именно он там делает?Сны стали приходить каждую ночь. Я видела горы, которых не знала. Слышала голоса на языке, которого не понимала. Однажды во сне моя рука сжала винтовку — я ощутила холод металла, тяжесть, отдачу. Я никогда не держала в руках оружия, но там, во сне, мои пальцы двигались уверенно, профессионально. Это были его пальцы. Его привычки. Его война.Днём становилось хуже. Я могла стоять в супермаркете, выбирая сыр, и вдруг согнуться пополам от резкой боли в боку — прострел, вспышка, и тут же исчезло. Я хваталась за тележку, дышала ртом, а в висках бился обрывок ощущения: боль — рядом — не я — дальше. Вокруг играла беззаботная музыка, люди катили мимо свои корзинки, а я знала — только что я почувствовала, как чья-то смерть прошла в паре метров от него.К концу второго месяца я уже не принадлежала себе полностью. Я просыпалась за минуту до того, как он открывал глаза на другом конце света. Я чувствовала его усталость к вечеру, его голод, его короткие вспышки ярости перед боем. Это был радиоканал, который невозможно выключить: тихий, но постоянный гул чужой жизни в моей крови. Я пыталась убедить себя, что схожу с ума. Но беда была в том, что я знала — я в своём уме. И именно это было самым страшным.В воскресенье, седьмого числа, мне приснился огонь.Он не просто горел — я горела вместе с ним. Я видела его глазами, как пламя охватывает БТР изнутри. Слышала крик — его крик, вырывающийся из моего горла. Чувствовала, как кожа на руках пузырится и чернеет. Лёгкие наполнились дымом и лопнули без звука. А в последнюю секунду, когда его сердце остановилось, я ощутила это — как что-то скользнуло из горящего тела, дёрнулось, втянулось в узкую воронку и понеслось, понеслось, понеслось...Я проснулась от собственного крика. Села на кровати. Часы показывали 3:17. Снова. Я уставилась на цифры и поняла, что перестала удивляться. Тело дрожало, пальцы судорожно сжимали простыню, а во рту стоял вкус пепла. Я встала, подошла к зеркалу. Из отражения на меня смотрело моё лицо — бледное, с расширенными зрачками. Но где-то в глубине глаз мне померещилось что-то постороннее. Что-то, чего там не было раньше.Звонок раздался в десять утра. Вежливый мужской голос сообщил, что подразделение Дэмиена попало в засаду в горах. Тело найдено, опознано по фрагментам жетонов и стоматологической карте. Гибель подтверждена. Выплаты будут перечислены в установленном порядке.Я повесила трубку. Села на диван. И почувствовала, как уголок моего рта пополз вверх.Я хотела испугаться — но внутри разливалось что-то постороннее. Тёплое. Удовлетворённое. Как будто кто-то невидимый выдохнул с облегчением.Первую неделю после извещения я заглушала это вином. Заказала бутылку самого дорогого Каберне и платье, которое давно присмотрела. Открыла на ноутбуке сайт с квартирами. Выплаты придут через месяц-два, но исход уже ясен. Контракт выполнен, актив окупился, впереди золотая осень. Я победила.Наутро после восьмого дня я проснулась с чашкой чёрного кофе в руке. Кружка была горячей, кофе — свежесваренным, хотя я точно помнила, что не включала кофемашину. Я терпеть не могла кофе без сахара. Но сделала глоток — и почувствовала, как удовольствие разливается во рту, ненужное мне, но уже неотвратимое. Я стояла посреди кухни, глядя на кружку в своей руке, и пыталась вспомнить, как именно она там оказалась. Не могла.В ванной пахло его одеколоном. Флакона у меня никогда не было. Я открыла все шкафы, проверила полки — ничего. Запах исчез, как только я перестала искать.Мои пальцы начали жить своей жизнью. Я ловила себя на том, что печатаю на клавиатуре комбинации, которых никогда не знала. Что стою у окна в странной позе — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Я никогда не стояла так. Он стоял.А потом я услышала его голос.— Тебе не идёт этот цвет, любимая. Надень синее. Помнишь, я говорил, что оно подчёркивает твои глаза?Я выронила помаду. Та стукнулась о раковину и покатилась по кафелю. В зеркале моё отражение замерло на долю секунды дольше, чем следовало. А потом уголок моего рта пополз вверх — медленно, плавно, в знакомой, но совершенно не моей улыбке.— Тебя нет, — прохрипела я в пустоту. — Я видела отчёт. Ты мёртв. Твоё тело зарыто в землю.— Я дома, — пропел он внутри моей черепной коробки. Голос был обволакивающим, тёплым, как нагретый песок. — Я нашёл дорогу. Пергамент, твоя кровь... это был не маяк для меня, милая. Это были открытые двери. Теперь между нами нет секретов.Я металась по квартире. Молилась. Угрожала. Пыталась бить себя по голове, чтобы вытряхнуть его, выцарапать этот шёпот из черепа. Но он не боролся со мной силой. Он делал нечто худшее. Когда паника сжала моё горло и я захрипела от ужаса, я почувствовала Волну.Это началось в солнечном сплетении и разошлось по телу золотистым, вибрирующим сиянием. Мой страх растворился — не сам, его растворили. Будто в кровь впрыснули чистый, концентрированный покой. Лёгкие замедлились, выдох растянулся до восьми секунд — долгий, послушный, против моей воли. Так учат солдат слезать с адреналина после боя, когда воевать уже незачем, а тело ещё не знает об этом. Он знал, что мне не нужна точность. Мне нужна была капитуляция. Диафрагма дёрнулась и послушно ушла вниз.— Тсс... дыши, — прошептал он. — Нас учили справляться со стрессом. Тело теперь наше общее, и я не дам тебе страдать. Твоя боль — это моя боль, а я хочу, чтобы мы были счастливы.— Я ненавижу тебя! — рыдала я, хотя тело уже расслабленно и послушно опускалось на диван. — Я вышла за тебя только ради денег! Слышишь? Только ради страховки! Ты был строкой в таблице, и всё!Я ждала ярости. Ждала, что он сожмёт мои внутренности в кулак.Но он лишь тихо, нежно рассмеялся.— Я знаю, родная. Я читал это в твоём сердце ещё в тот день, когда мы встретились. Ты была такой честной в своём цинизме... такой целеустремлённой. Я и выбрал тебя за это. — Голос потеплел. — Не держи в себе вину. Я уже простил — иначе она стала бы нашей общей, а зачем нам это? Мы заслуживаем лучшего.Пауза. А потом — с тихим, почти интимным смешком:— Я даже рад, что ты получишь эти деньги. Ведь теперь мы потратим их вместе. Ты получила капитал, я получил вечную близость. Мы в расчёте. Мы теперь — идеальный актив.Вчера я не выдержала. Записалась к психотерапевту. Решила, что если я не могу избавиться от этого «единства» сама, то мне нужны таблетки, сильные антидепрессанты — всё что угодно, лишь бы заглушить этот гул. Когда я взяла телефон, Дэмиен не заблокировал мою руку. Он позволил набрать номер. Позволил договориться о приёме. И только когда я положила трубку, заговорил — серьёзно, с глубоким, искренним сочувствием.— Ты умница, родная. Всё правильно сделала. У меня ведь ПТСР после того, что там случилось... после этого огня. Мне до сих пор тяжело, понимаешь? И тебе тяжело. Нам обоим действительно нужна помощь.Я замерла, слушая, как чужие, мёртвые симптомы в моей голове ласково упаковывают в медицинские термины.— Психотерапия — это хорошо, — продолжил он, и я почувствовала, как по шее разлилось тепло. — Главное — не попасть к психиатру. Они сразу закроют в стационар, зальют нейролептиками. А психотерапевт нам поможет. Я подскажу тебе, что именно говорить. Мы аккуратно пожалуемся на фантомные боли, на бессонницу в три ночи, на тревожность. Спишем запах гари на обострившееся обоняние из-за стресса. Врач выпишет нам лёгкие транквилизаторы, они снимут мышечные зажимы, и нам станет гораздо легче тренировать наше дыхание. Мы вылечимся, милая. Мы станем очень стабильными.Моя рука сама собой поднялась и нежно, профессионально погладила меня по голове. Его жест. Его забота.— Мы со всем справимся. Мы — идеальная пара. Ты даёшь мне жизнь, я даю тебе покой. Разве это не то, о чём все мечтают?Я сижу у окна. Завтра придут первые выплаты по страховке. Внутри бьётся сердце — одно, но ритм странный, двойной, с чужим подскоком.Я пытаюсь заплакать. Я собираю внутри остатки ярости, отчаяния, боли — всё, что ещё делает меня мной. Я тяну это к горлу, пытаюсь выдавить хоть звук, хоть всхлип. И тут приходит Волна — золотистый, тёплый прилив, заливающий всё. И я уже не знаю, кто из нас её запустил.Мои слёзные каналы пересыхают. Мышцы лица разглаживаются. Губы растягиваются в улыбке — мягкой, умиротворённой, совершенно не моей.Я вижу своё отражение в тёмном стекле. Оттуда на меня смотрит спокойная, счастливая женщина. Она выглядит так, как я никогда не выглядела. Она выглядит как его лучшая работа.Мой внутренний крик растворяется в золотом свете, оставляя только тишину.Я — самая счастливая пленница в мире.— Видишь, — шепчет он, и его голос уже почти неотличим от моего. — Ты почти привыкла. Ещё немного, и мы даже не заметим разницы.Его мысли сплетаются с моими, образуя один мёртвый узел.— Поздравляю, — говорит он тихо. — Твоё тело только что стало моим постоянным местом дислокации. Деплоймент завершён.Автор - WildKOT2022

Ключевые слова: Цинизм контракт страховка городское фентези

