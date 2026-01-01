Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Порча

Было это накануне Купальской ночи. Травы тогда — в рост, цветы — с кулак, а коренья — в землю на аршин уходят, и не вытащить без слова. А слово без дела — пусто. А дело без слова — слепо.

Жила в деревне Настасья. Баба видная, грудастая, собой бела, руса, глаза — как у кошки в темноте: то зелёные, то жёлтые, а то и вовсе белые, когда осерчает. А она осерчать умела. Зла не помнила — она вообще ничего не помнила, потому что зелье мешала. Зелье такое, от которого у человека ни рук, ни ног, ни памяти, ни воли. Одна тоска.

Мужики её боялись. Бабы крестились, когда мимо проходили. А старая Матрёна, что в крапиве жила у оврага, сказала один раз громко, при всех:

— Порченая ты, Настасья. И самá портишь. Отойди от нас, пока гром не грянул.

Настасья засмеялась. Тихо так, по-змеиному: «шшш-шшш». И ушла в ночь.

---

А по ночам она ходила. Не по деревне — по межам, по тропам заячьим, по болотам, где клюква спит, а кикимора пальцы из кочек высовывает. Собирала. В подоле — коренья, в кулаке — осиновые щепки, за пазухой — перья чёрного петуха, убитого в полнолуние. Дома — в ступу. И толкла. Толкла и шептала:

— Слово моё — змея. Дело моё — смерть. Встань, порча, на все четыре ветра. На красный — на любовь. На чёрный — на болезнь. На синий — на тоску. На жёлтый — на разлуку. Иди, порча, куда пошлю. На кого шепну — того и бери. За сердце. За печень. За язык. За сон. За свет дневной. За ночь бессонную.

И шла порча.



Первым захворал кузнец Степан. Мужик — кремень: кулак — чугун, слово — гвоздь. И вот сидит он в своей кузнице, а огонь не горит. Мех тянет — ветра нет. Молот поднимает — рука отнимается. Вышел на крыльцо — солнце слепит, а он не видит. Домой пришёл — жена на стол поставила щи, а он ложку мимо рта. Ложку мимо рта, братцы.

— Сглазили, — сказала жена. — Или того хуже — испортили.

Побежала к знахарке. А знахарка — старая, мудрая, из соседней деревни, — поглядела на Степана, пощупала висок, понюхала дыханье.

— Порча, — сказала. — Красная. На любовь делана, да не на его. На чужую. Кто-то захотел мужика себе, а на твоего, Степана, случайно вышло. Как обухом по голове. Ты ни сном ни духом, а его — приложило.

— Кто ж такая? — спросила жена.

— А та, у которой глаз как нож. А слово как петля. А улыбка — как гнилой зуб, — сказала знахарка. — Настасья. Кто ж ещё. Третью неделю глядит на Степана. А он — не видит. А она — осерчала. Вот тебе и порча.



В ту же ночь Настасья сидела у печи, гладила чёрную кошку — не свою, приблудную, с ободранным ухом, — и слушала, как в трубе ветер плачет.

— Тише, — сказала она ветру. — Не мешай. Я сейчас такое сотворю — все у меня запляшут.

Достала из-за печки куклу. Мочальную. С головой в горошину, с руками-мочалками, с ногами — из ниток. Приблизила к свечке. Кукла качнулась.

— Будет Степан моим, — шепнула Настасья. — Будет за мной ходить, как пёс. Будет дом свой забывать, детей забывать, жену — в гроб класть. А меня — любить.

И всадила в куклу иглу. Не в руку, не в ногу — в самое сердце.

Кукла дёрнулась. И тихо стало. Даже кошка — и та замерла, шерсть дыбом.



А наутро Степан встал здоровым. Как рукой сняло. Глаза видят, рука молот держит, ложка щи до рта доносит. Только странное: смотрит он на жену — а видит Настасью. Идёт на работу — а думает о Настасье. Ложится спать — а вместо подушки — лицо её, белое, с глазами жёлтыми, как у совы.

— Это не порча уже, — сказала знахарка. — Это приворот. И не на тебя, Степан, а сквозь тебя. Как через окно. Как через дверь, которую забыли запереть.

— Кому ж надо? — спросил Степан.

— А той, кому ты — как кость в горле. Ты ей не нужен. Ты — посылка. А письмо — заказное — к другому адресату.



И тут все поняли.

Настасья не Степана хотела. Она хотела попа. Отца Василия. Молодого, красивого, с бородой клинышком, с голосом — как лебедь перед смертью. Он крестил детей, отпевал стариков, а на Настасью — и не смотрел. Даже когда она в церкви стояла в первом ряду, даже когда свечку подавала особым жестом — не смотрел. Говорил: «Нечисто тут». И отворачивался.

Вот и осерчала Настасья. Решила порчу пустить. Но порча — она слепая. Как пуля. Как град. Как слово матерное на ветер. Летит — не разберёшь, куда попадёт. Ударила в Степана — а должна была в отца Василия.

— Снимать надо, — сказала знахарка. — Пока не поздно. Пока все за ней не пошли.



Взяли бабы лён, взяли соль четверговую, взяли крапиву — ту, что на могилах росла. Свили веревку. Смочили в родниковой воде. И пошли к Настасьиной избе.

А Настасья в избе сидит, куклу на коленях держит, иглу втыкает и вынимает, втыкает и вынимает. И кукла стонет. Не по-человечески — по-лоскутному: «ы-ы-ы, ы-ы-ы».

— Выходи, Настасья, — сказали бабы. — Выходи по-хорошему.

Она не вышла.

Тогда они обвязали избу веревкой. Три раза. С молитвой. С приговором: «Как лён сохнет, как соль тает, как крапива жжётся — так твоя порча рассыпется. Не на людей — на ветер. Не на сердце — на пень. Не на жизнь — на смерть комариную».

И тут изба как застонет! Как заскрипит! Как закачается! Дверь вылетела в щепы, и выбежала Настасья. Лицо — серое, глаза — белые, волосы — седые, а на руках — та кукла, вся в иглах.

— Беги, — сказала знахарка. — Беги отсюда, пока ноги не отсохли. И никогда не возвращайся. Ни с порчей, ни с добром, ни с любовью, потому что любовь твоя — это не любовь, это петля. На себя затянутая.

Настасья завыла. Волком. По-звериному. И побежала в лес. А в лесу её встретила чёрная кошка — та самая, с ободранным ухом, — и повела за собой. Туда, где болото, где чёрт лапшу из тины варит, где леший счёт потерял, где кикимора плачет и умывается росою, а над ней — месяц, как наманикюренный ноготь.

Больше Настасью не видели. Говорят, в ведьмы пошла. Говорят — в берёзу превратилась. А говорят — сидит она на старом пне, куклу на коленях держит, иглу втыкает и ждёт, когда какая-нибудь баба с глазами жёлтыми придёт её сменить. Порчу передать.

Не ходите в лес на Купальскую ночь. Особенно если имя ваше — Настасья. Или если вам поп отказал в любви.. Не надо портить никого. Себя в первую очередь только испортите.

Порча — она не на того летит, на кого думаешь. Она в себя бьёт .Всегда в себя .
Аминь.

Или не аминь. А как пойдёт.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 11:30 by VedagorПросмотров: 53Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Порча деревня знахарка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.