Зелье

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:47

Причина: Добавлен раздел.

folko92 Просмотров: 57 Комментарии: 0 +2 Вчера, 08:47 by

В давние времена на окраине одного поселения жил колдун. Он постоянно творил какое-нибудь зло: то мор нашлет, то болезни, то ссоры и драки. Но он также был и местным знахарем и сам же за плату устранял последствия своих пакостей.Однажды темной ненастной ночью он вызвал дьявола и спросил его о том, какую бы еще пакость придумать, чтобы навредить людям. И дьявол дал ему такой совет:- Вот тебе чертеж одного устройства. Сделай его, и оно начнет производить зелье, которое будет нужно людям, но потом оно будет превращаться внутри них в яд. И многим оно принесет страдания и беды.И дьявол исчез, а колдун взялся за работу. По чертежу он изготовил аппарат и стал готовить зелье, которое назвал спиртом. Он предлагал его всем как средство от всех недугов. Окрестные жители пристрастились вскоре к новому зелью. Оно их изрядно веселило, особенно на праздниках, но потом следовала расплата, и колдуна и его зелье поминали очень нехорошими словами.Века сменяли друг друга, а коварное зелье приобрело множество названий в разных странах мира, но суть его осталась неизменной.

Ключевые слова: Колдун спирт зелье авторская история

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