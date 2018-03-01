ЗельеВ давние времена на окраине одного поселения жил колдун. Он постоянно творил какое-нибудь зло: то мор нашлет, то болезни, то ссоры и драки. Но он также был и местным знахарем и сам же за плату устранял последствия своих пакостей.
Однажды темной ненастной ночью он вызвал дьявола и спросил его о том, какую бы еще пакость придумать, чтобы навредить людям. И дьявол дал ему такой совет:
- Вот тебе чертеж одного устройства. Сделай его, и оно начнет производить зелье, которое будет нужно людям, но потом оно будет превращаться внутри них в яд. И многим оно принесет страдания и беды.
И дьявол исчез, а колдун взялся за работу. По чертежу он изготовил аппарат и стал готовить зелье, которое назвал спиртом. Он предлагал его всем как средство от всех недугов. Окрестные жители пристрастились вскоре к новому зелью. Оно их изрядно веселило, особенно на праздниках, но потом следовала расплата, и колдуна и его зелье поминали очень нехорошими словами.
Века сменяли друг друга, а коварное зелье приобрело множество названий в разных странах мира, но суть его осталась неизменной.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:47
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Вчера, 08:47 by folko92Просмотров: 57Комментарии: 0
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