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Стихи

Заброшенный дом

В покосившемся старом доме
(Зарос он давно бурьяном)
Старушка жила глухая
С дедом своим, ветераном.

Деревня давно опустела,
Соседи на дальнем погосте.
Ночами они принимали
Соседей тех странных в гости.

В котле бабка зелье варила
И что-то над ним шептала.
Деда она поила,
Чтоб жизнь в нем не угасала.

Грибник, молодой парнишка
По лесу шатался уныло.
И вышел он к той деревне,
В которой давно жизнь остыла.

Грустно и одиноко дома ему вслед смотрели.
Квакали вслед лягушки,
И птицы забавно пели.

Вышла на встречу бабка.
- Милок, заходи погреться.
Вместо одежды тряпки.
Не во что больше одеться.

Парень словно в дурмане
Пошёл за старухой в дом.
Небо в миг потемнело.
Молния, грянул гром.

Парня она усадила
На лавку около деда.
Чаем из трав угостила
И накормила обедом.

Утром собачья стая
Мусолила кости, рычала.
Бабка бульон варила.
Деда мяском угощала.

Сегодня, 08:16 by Serg2001Просмотров: 93Комментарии: 3
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Ключевые слова: Бабка дед грибник собаки авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:02
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#2 написал: Qusto
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#3 написал: Serg2001
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Цитата: Баба Клава
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Цитата: Qusto
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