Заброшенный дом

Serg2001 Просмотров: 93 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 08:16 by

В покосившемся старом доме(Зарос он давно бурьяном)Старушка жила глухаяС дедом своим, ветераном.Деревня давно опустела,Соседи на дальнем погосте.Ночами они принималиСоседей тех странных в гости.В котле бабка зелье варилаИ что-то над ним шептала.Деда она поила,Чтоб жизнь в нем не угасала.Грибник, молодой парнишкаПо лесу шатался уныло.И вышел он к той деревне,В которой давно жизнь остыла.Грустно и одиноко дома ему вслед смотрели.Квакали вслед лягушки,И птицы забавно пели.Вышла на встречу бабка.- Милок, заходи погреться.Вместо одежды тряпки.Не во что больше одеться.Парень словно в дурманеПошёл за старухой в дом.Небо в миг потемнело.Молния, грянул гром.Парня она усадилаНа лавку около деда.Чаем из трав угостилаИ накормила обедом.Утром собачья стаяМусолила кости, рычала.Бабка бульон варила.Деда мяском угощала.

Ключевые слова: Бабка дед грибник собаки авторский стих

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