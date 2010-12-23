Заброшенный дом

Заброшенный домВ покосившемся старом доме
(Зарос он давно бурьяном)
Старушка жила глухая
С дедом своим, ветераном.
Деревня давно опустела,
Соседи на дальнем погосте.
Ночами они принимали
Соседей тех странных в гости.
В котле бабка зелье варила
И что-то над ним шептала.
Деда она поила,
Чтоб жизнь в нем не угасала.
Грибник, молодой парнишка
По лесу шатался уныло.
И вышел он к той деревне,
В которой давно жизнь остыла.
Грустно и одиноко дома ему вслед смотрели.
Квакали вслед лягушки,
И птицы забавно пели.
Вышла на встречу бабка.
- Милок, заходи погреться.
Вместо одежды тряпки.
Не во что больше одеться.
Парень словно в дурмане
Пошёл за старухой в дом.
Небо в миг потемнело.
Молния, грянул гром.
Парня она усадила
На лавку около деда.
Чаем из трав угостила
И накормила обедом.
Утром собачья стая
Мусолила кости, рычала.
Бабка бульон варила.
Деда мяском угощала.
Сегодня, 08:16 by Serg2001Просмотров: 93Комментарии: 3
Ключевые слова: Бабка дед грибник собаки авторский стих