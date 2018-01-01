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Истории из жизни

Она знала будущее

На дворе стояла неимоверная жара. Я была дома, тайком наблюдала из окна за тем, как играет со своим другом мой четырехлетний сын Ромка. Мальчишкам все нипочем — ни снег, ни солнце. Носятся как заводные. Нужно их позвать домой, покормить. Пусть хоть немного передохнут, остынут.
— Рома, Игорь! Мальчики, пора обедать! Давайте быстрее.
— Мам, а можно нам холодного компотика? Жарко очень…
— Конечно. Мойте руки и за стол.

Ребятишки набросились на еду, словно сто лет ничего не ели.
— Не спешите — подавитесь.
— Мама, а можно мы с Игорем погуляем на лугу, возле дома чокнутой бабы Клавы?
— Сынок, нельзя так говорить о человеке. Кто тебя этому научил?
— У нас в деревне все так говорят, — виновато прошептал Ромка.
— Пусть говорят, а ты не повторяй.
Ребята доели, и я отпустила их на улицу. А сама задумалась над тем, что сказал мне сын.

Я не раз слышала об этой женщине всевозможные небылицы. Она целыми днями сидела перед домом, смотрела на прохожих и… разговаривала сама с собой. Поэтому вызывала у людей сочувствие, смешанное с опасением.
Мало ли что стукнет старухе в голову… Кто знает?
Еще моя мама помнила ее веселой и здоровой женщиной. Говорили, что Клава сломалась сразу же после смерти мужа, а хуже стало, когда дети разъехались кто куда. Оставшись одна, она окончательно спятила. Уже после смерти мужа женщина ушла в себя. Сядет перед домом и молчит.

На следующий день, возвращаясь от своей сестры, я прошла мимо старенького дома бабы Клавы. Та, как обычно, сидела на лавочке.
Я приветливо поздоровалась с ней. Старушка кивнула в ответ, а потом посмотрела на меня и сказала:
— Осторожнее с собаками!
Мне стало не по себе, и я быстро ушла. Но когда рассказала мужу об этом, он только рассмеялся и сказал, чтобы я не забивала себе голову разными глупостями. Но забыть слова бабы Клавы не удавалось.

В тот же вечер я поняла, что услышала эти слова не случайно. Непонятно откуда на нашем дворе появилась бродячая собака. Ромка хотел ее погладить, а она набросилась на него. Сын, убегая, упал и напоролся на кусок стекла. «Откуда Клава могла знать?» — думала я, обрабатывая рану. Поделилась подозрениями со своими домашними, но те подняли меня на смех: мол, выдумки все это, не бери в голову.

А потом случилась эта история с семьей Голубевых. Тут уже все село убедилось, что старая Клавдия вовсе не чокнутая.
Когда в воскресенье по пути в церковь Голубевы проходили мимо дома бабы Клавы, та крикнула им: — Осторожнее с огнем!
Те лишь посмеялись над ней. А во время службы прибежал их старший сын и сказал, что горит сарай. После этого все в селе заговорили, что баба Клава предостерегала именно от этого несчастья. Вспомнили, сколько раз раньше она предупреждала жителей деревни о несчастьях, и ее слова всегда были правдивы. Но никто из сельчан открыто не признавался, что не раз прислушивался к словам одинокой старухи…
После пожара у Голубевых бабу Клаву зауважали. Одни вечерами украдкой бегали к ней за советом, другие, уже не таясь, заговаривали с ней днем, спрашивали совета, предлагали свою помощь.

Как-то раз председатель проходил мимо ее дома, она подозвала его.
— Григорий, я умру через три дня, в воскресенье. Зайди ко мне после службы. В серванте деньги. Возьми и похорони меня по-людски.
В воскресенье днем председатель зашел к старушке, как и обещал. Та лежала на кровати мертвая, одетая в чистое нарядное платье…

Автор - Тамара.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:31
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 03:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 85Комментарии: 0
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Ключевые слова: Деревня дети старуха предостережение смерть

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