Институт Богатырских Искусств

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:42 by

- Настасья, - ласково заговорил Святогор, - Давай поступим так: я тебе задам несколько вопросов. Ответишь - я терплю тебя дальше.Настасья Необычайная радостно закивала головой.- Не ответишь - возвращаешься домой.Улыбка исчезла с лица Настасьи. В аудитории раздался лёгкий смешок.- Что смешного ты услышал, Алёша? - не поворачивая головы спросил Святогор, - У неё, в отличии от тебя, хотя бы шанс есть.- А чего я-то сразу? - покраснел Алёша, - Это всё Горыня.Горыня медленно повернулся и посмотрел на него тяжёлым взглядом. Алёша занервничал.- Извините, - пробормотал он, - Больше не буду.Святогор устало вздохнул.- Ну что, Настенька, согласна?- Согласна, - Настасья задрала подбородок, - Спрашивайте.- Сколько раз ты можешь засунуть руку в пасть Змея Горыныча?- А в какую именно? - уточнила Настасья, - В ту, что справа или в ту, что слева? Или которая посередине?- В любую, - вздохнул Святогор.- Тогда в крайнюю слева, - Настасья подумала, - Два раза.- Почему именно два?- Ну руки-то две. Кладёшь руку в пасть, а Змей Горыныч её откусывает. Потом следующую.Святогор закатил глаза.- То есть, после того, как Горыныч откусил бы одну руку, ты бы засунула в пасть вторую?Настасья Необычайная молча кивнула.- Правильный ответ: ни разу, - вздохнул Святогор, - Не нужно пихать свои руки в пасть Дракону.- Не нужно, - согласилась Настасья, - Но вы же не спрашивали, нужно или нет. Вы спросили, сколько раз можно засунуть руку в пасть. Так что я правильно ответила.- Допустим, - Святогор заглянул в записную книжку, - Чем опасна Баба-Яга?- Ступой. Следующий вопрос.- Следующий. Значит… Так, стоп! Какой ещё ступой?- Летающей, - Настасья помахала воображаемой метлой.- И какую же опасность представляет ступа? - уточнил Святогор.- Она может упасть на голову.Святогор закрыл лицо руками.- Вы худшие ученики за всю мою жизнь, - прошептал он, - Настенька, Яга опасна тем, что никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Может помочь, а может и в печи зажарить. Сразу и не поймёшь, помогает она или бдительность усыпляет.- Так это я знаю, - пожала плечами Настасья, - Я просто не подумала, что вам именно такой ответ нужен.- То есть, по-твоему, ты ответила на этот вопрос? - спросил Святогор.- Конечно. Вопрос-то лёгкий.- Давай посложнее. Как Кощей Бессмертный стал бессмертным?- Спросите тоже, - фыркнула Настасья, - Он спрятал свою смерть в кончике иглы, а иглу в яйцо, а его…Слова Настасьи Необычайной заглушил громкий смех всех присутствующих в аудитории.- Чего? - покраснела она, - Что смешного-то?- Настенька, - Святогор улыбался, - Если смерть Кощея спрятана в игле, значит он всё-таки смертный?- Ну да.- А почему же он тогда зовётся Бессмертным?Настасья задумчиво потеребила волосы.- Может он сам себе такое имя придумал? - предположила она.- То есть ты не знаешь? - хитро улыбнулся Святогор, - А раз не знаешь, значит отправляешься домой.- Но на другие два-то я ответила, - возмутилась Настасья Необычайная, - Два больше, чем один.- Тоже мне ответы. Сделаем так: даю тебе три дня времени. За это время ты должна узнать, как Кощей стал бессмертным и как это можно отменить. Узнаешь - остаёшься.- Легко, - Настасья тряхнула волосами, - Могу идти?- Ступай.Когда Настасья покинула аудиторию, Алёша поднял руку.- Так же нечестно, - укоризненно сказал он, - Никто ведь этого не знает.- Она - узнает, - хитро подмигнул Святогор.- То есть, это всё специально?- А ты хочешь поспорить с моими способами мотивации?Алёша покачал головой.- То-то же, - довольно сказал Святогор, - А теперь открываем учебники на странице восемьдесят три. Методы введения в заблуждение болотных Кикимор.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Вопросы мотивация не такая сказка

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