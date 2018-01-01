Институт Богатырских Искусств- Настасья, - ласково заговорил Святогор, - Давай поступим так: я тебе задам несколько вопросов. Ответишь - я терплю тебя дальше.
Настасья Необычайная радостно закивала головой.
- Не ответишь - возвращаешься домой.
Улыбка исчезла с лица Настасьи. В аудитории раздался лёгкий смешок.
- Что смешного ты услышал, Алёша? - не поворачивая головы спросил Святогор, - У неё, в отличии от тебя, хотя бы шанс есть.
- А чего я-то сразу? - покраснел Алёша, - Это всё Горыня.
Горыня медленно повернулся и посмотрел на него тяжёлым взглядом. Алёша занервничал.
- Извините, - пробормотал он, - Больше не буду.
Святогор устало вздохнул.
- Ну что, Настенька, согласна?
- Согласна, - Настасья задрала подбородок, - Спрашивайте.
- Сколько раз ты можешь засунуть руку в пасть Змея Горыныча?
- А в какую именно? - уточнила Настасья, - В ту, что справа или в ту, что слева? Или которая посередине?
- В любую, - вздохнул Святогор.
- Тогда в крайнюю слева, - Настасья подумала, - Два раза.
- Почему именно два?
- Ну руки-то две. Кладёшь руку в пасть, а Змей Горыныч её откусывает. Потом следующую.
Святогор закатил глаза.
- То есть, после того, как Горыныч откусил бы одну руку, ты бы засунула в пасть вторую?
Настасья Необычайная молча кивнула.
- Правильный ответ: ни разу, - вздохнул Святогор, - Не нужно пихать свои руки в пасть Дракону.
- Не нужно, - согласилась Настасья, - Но вы же не спрашивали, нужно или нет. Вы спросили, сколько раз можно засунуть руку в пасть. Так что я правильно ответила.
- Допустим, - Святогор заглянул в записную книжку, - Чем опасна Баба-Яга?
- Ступой. Следующий вопрос.
- Следующий. Значит… Так, стоп! Какой ещё ступой?
- Летающей, - Настасья помахала воображаемой метлой.
- И какую же опасность представляет ступа? - уточнил Святогор.
- Она может упасть на голову.
Святогор закрыл лицо руками.
- Вы худшие ученики за всю мою жизнь, - прошептал он, - Настенька, Яга опасна тем, что никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Может помочь, а может и в печи зажарить. Сразу и не поймёшь, помогает она или бдительность усыпляет.
- Так это я знаю, - пожала плечами Настасья, - Я просто не подумала, что вам именно такой ответ нужен.
- То есть, по-твоему, ты ответила на этот вопрос? - спросил Святогор.
- Конечно. Вопрос-то лёгкий.
- Давай посложнее. Как Кощей Бессмертный стал бессмертным?
- Спросите тоже, - фыркнула Настасья, - Он спрятал свою смерть в кончике иглы, а иглу в яйцо, а его…
Слова Настасьи Необычайной заглушил громкий смех всех присутствующих в аудитории.
- Чего? - покраснела она, - Что смешного-то?
- Настенька, - Святогор улыбался, - Если смерть Кощея спрятана в игле, значит он всё-таки смертный?
- Ну да.
- А почему же он тогда зовётся Бессмертным?
Настасья задумчиво потеребила волосы.
- Может он сам себе такое имя придумал? - предположила она.
- То есть ты не знаешь? - хитро улыбнулся Святогор, - А раз не знаешь, значит отправляешься домой.
- Но на другие два-то я ответила, - возмутилась Настасья Необычайная, - Два больше, чем один.
- Тоже мне ответы. Сделаем так: даю тебе три дня времени. За это время ты должна узнать, как Кощей стал бессмертным и как это можно отменить. Узнаешь - остаёшься.
- Легко, - Настасья тряхнула волосами, - Могу идти?
- Ступай.
Когда Настасья покинула аудиторию, Алёша поднял руку.
- Так же нечестно, - укоризненно сказал он, - Никто ведь этого не знает.
- Она - узнает, - хитро подмигнул Святогор.
- То есть, это всё специально?
- А ты хочешь поспорить с моими способами мотивации?
Алёша покачал головой.
- То-то же, - довольно сказал Святогор, - А теперь открываем учебники на странице восемьдесят три. Методы введения в заблуждение болотных Кикимор.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 07:42 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 0
Ключевые слова: Вопросы мотивация не такая сказка