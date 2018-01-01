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Сказки

Институт Богатырских Искусств

- Настасья, - ласково заговорил Святогор, - Давай поступим так: я тебе задам несколько вопросов. Ответишь - я терплю тебя дальше.

Настасья Необычайная радостно закивала головой.

- Не ответишь - возвращаешься домой.

Улыбка исчезла с лица Настасьи. В аудитории раздался лёгкий смешок.

- Что смешного ты услышал, Алёша? - не поворачивая головы спросил Святогор, - У неё, в отличии от тебя, хотя бы шанс есть.

- А чего я-то сразу? - покраснел Алёша, - Это всё Горыня.

Горыня медленно повернулся и посмотрел на него тяжёлым взглядом. Алёша занервничал.

- Извините, - пробормотал он, - Больше не буду.

Святогор устало вздохнул.

- Ну что, Настенька, согласна?

- Согласна, - Настасья задрала подбородок, - Спрашивайте.

- Сколько раз ты можешь засунуть руку в пасть Змея Горыныча?

- А в какую именно? - уточнила Настасья, - В ту, что справа или в ту, что слева? Или которая посередине?

- В любую, - вздохнул Святогор.

- Тогда в крайнюю слева, - Настасья подумала, - Два раза.

- Почему именно два?

- Ну руки-то две. Кладёшь руку в пасть, а Змей Горыныч её откусывает. Потом следующую.

Святогор закатил глаза.

- То есть, после того, как Горыныч откусил бы одну руку, ты бы засунула в пасть вторую?

Настасья Необычайная молча кивнула.

- Правильный ответ: ни разу, - вздохнул Святогор, - Не нужно пихать свои руки в пасть Дракону.

- Не нужно, - согласилась Настасья, - Но вы же не спрашивали, нужно или нет. Вы спросили, сколько раз можно засунуть руку в пасть. Так что я правильно ответила.

- Допустим, - Святогор заглянул в записную книжку, - Чем опасна Баба-Яга?

- Ступой. Следующий вопрос.

- Следующий. Значит… Так, стоп! Какой ещё ступой?

- Летающей, - Настасья помахала воображаемой метлой.

- И какую же опасность представляет ступа? - уточнил Святогор.

- Она может упасть на голову.

Святогор закрыл лицо руками.

- Вы худшие ученики за всю мою жизнь, - прошептал он, - Настенька, Яга опасна тем, что никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Может помочь, а может и в печи зажарить. Сразу и не поймёшь, помогает она или бдительность усыпляет.

- Так это я знаю, - пожала плечами Настасья, - Я просто не подумала, что вам именно такой ответ нужен.

- То есть, по-твоему, ты ответила на этот вопрос? - спросил Святогор.

- Конечно. Вопрос-то лёгкий.

- Давай посложнее. Как Кощей Бессмертный стал бессмертным?

- Спросите тоже, - фыркнула Настасья, - Он спрятал свою смерть в кончике иглы, а иглу в яйцо, а его…

Слова Настасьи Необычайной заглушил громкий смех всех присутствующих в аудитории.

- Чего? - покраснела она, - Что смешного-то?

- Настенька, - Святогор улыбался, - Если смерть Кощея спрятана в игле, значит он всё-таки смертный?

- Ну да.

- А почему же он тогда зовётся Бессмертным?

Настасья задумчиво потеребила волосы.

- Может он сам себе такое имя придумал? - предположила она.

- То есть ты не знаешь? - хитро улыбнулся Святогор, - А раз не знаешь, значит отправляешься домой.

- Но на другие два-то я ответила, - возмутилась Настасья Необычайная, - Два больше, чем один.

- Тоже мне ответы. Сделаем так: даю тебе три дня времени. За это время ты должна узнать, как Кощей стал бессмертным и как это можно отменить. Узнаешь - остаёшься.

- Легко, - Настасья тряхнула волосами, - Могу идти?

- Ступай.

Когда Настасья покинула аудиторию, Алёша поднял руку.

- Так же нечестно, - укоризненно сказал он, - Никто ведь этого не знает.

- Она - узнает, - хитро подмигнул Святогор.

- То есть, это всё специально?

- А ты хочешь поспорить с моими способами мотивации?

Алёша покачал головой.

- То-то же, - довольно сказал Святогор, - А теперь открываем учебники на странице восемьдесят три. Методы введения в заблуждение болотных Кикимор.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 07:42 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Вопросы мотивация не такая сказка

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