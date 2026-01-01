Паранормальное

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:49

Причина: Стилистика автора сохранена

SergeyYakubov Просмотров: 99 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:30 by

«Если никого не видишь, это не значит, что никого нет»Сгущающиеся летние сумерки опускались на пологие холмы, поглощая местность вместе с расположенными на ней садами и посадками, лишая окружающий мир цветов и тонов. В сумерках всё становится блёклым. Зрение нечётким. И это заставляло нервничать. Я прижимался к обочине, крутя педали своего горного велосипеда. «Надо было уехать на полчаса раньше с сада», - подумалось мне: «Хотя, что сейчас размышлять об этом?» Я сосредоточенно смотрел на дорогу и слушал, слушал шум приближающихся сзади грузовиков. Грузовики – это кошмар для велосипедиста, особенно в сумерках. Они появляются внезапно, обдавая тугой волной горячего воздуха, проносясь настолько близко, что если вытянуть руку, можно коснуться борта, а если отодвинуться от трассы на пару метров, то возникает другая проблема – неровности местности. Кочки, ямки практически невидны при недостаточной освещённости, велосипед неожиданно подпрыгивает, а свет фары на руле освещает всего на десяток метров вперёд, на той скорости, на которой я ехал, это мало. Очень мало. Но ехать медленнее – это значит ещё дольше оставаться на трассе, это значит, что есть вероятность езды в почти полной темноте, тогда возникнет третья проблема – встречные машины будут слепить своими фарами. «Скорее бы кладбище», - думал я: «Ехать через кладбище ночью… Я никогда не боялся покойников, вот грузовиков – да». Очередная пронёсшаяся фура обдала меня такой струёй воздуха, что заставила качнуться и подскочить на выбоине. «Ну, нафиг», - я несколько снизил скорость и отъехал от трассы. «А вот и забор». Кладбище. Ворот тут не было, просто часть забора была выпилена для удобства, и здесь проходила тропа. Днём я бы тут проехал, но в сумерках и при неидеальном зрении предметы казались нечёткими, что заставило спешиться и вкатить велосипед через этот проход на территорию городского кладбища.Оказавшись на его территории, я снова оседлал свой двухколёсный транспорт и покатил со средней скоростью. На кладбище было гораздо темнее, чем на трассе. Старое, но всё ещё действующее, огромное городское кладбище густо поросло деревьями и кустарником и чем-то напоминало лес. И обитатели здесь были тоже лесные: белки, ежи, летучие мыши. Попадались и степные зверьки, суслики, например.Я смотрел на дорогу, и со зрением и головой происходили странные вещи, периодически накатывало ощущение нереальности происходящего, будто это всё фильм, иногда появлялось чувство какого-то гипноза. Я смотрел на световое пятно от велосипедного фонаря на руле, пружиня полустоя на педалях, компенсировал неровности дороги, иногда мельком глядел по сторонам, но как-то всё странно. Я ничего не улавливал, картинка в глазах смазывалась.«Ещё метров сто, и будет главная аллея с фонарями».Что-то метнулось со стороны могил прямо мне под колёса, луч света выхватил человеческую фигуру в штанах и футболке, тело отреагировало быстрее, чем до моих мозгов дошла суть происходящего. Всё происходило будто в замедленной съёмке. Я наполовину зажал тормоза и крутнул руль, стремясь избежать наезда на этого человека. Избежать наезда удалось, но сам я едва не завалился в кусты. Окончательно остановившись и переведя дыхание, я оглянулся. Сзади стоял мальчишка лет тринадцать-четырнадцать, в его глазах сквозил страх.«Ну, етить твою мать, я чуть не сбил тебя! Черт!» - начал я. - «Ты в порядке?»Очевидно, что он был не в порядке, он смотрел больше не на меня, а на ту часть кладбища, откуда он выскочил.- Там кто-то есть! – выпалил подросток. – Там кто-то напал на нас! Там кто-то есть!- Успокойся. – Я слез с велосипеда, поставив его на подножку и вытащив из поясной сумки фонарик, включил его.Вид у парня был напуганным, «будто привидение увидел», - подумалось мне. Было видно, что он дрожит. Раздался треск, и чуть в стороне из темноты выскочил второй мальчишка, предварительно споткнувшись о камень и едва не растянувшись на тропе.«Да сколько вас тут, Господи Боже!»Второй выглядел ещё хуже первого, мало того, что его глаза просто выпирали из глазниц, дико вращаясь от пережитого ужаса, так на нём были ещё порванные шорты, я поднял фонарик выше, и уже мне стало не по себе – на его футболке была кровь, шея тоже была в крови.- Что за хрень тут творится?Я быстрым шагом подошёл к тому, что едва не угодил мне под колёса, взял его за руку и пошёл ко второму, светя фонариком под ноги, когда подошёл ко второму, который переводил взгляд то на меня, то на кладбищенскую темноту, первый попытался вырваться:- Надо валить отсюда.- Не дёргайся, чучело! – велел я ему.В голове пронёсся план действий: «Успокоить, организовать отход в безопасное место, осмотреть пострадавшего, выяснить, что случилось, обеспечить безопасность группы».- Так. Идите вперёд меня, не смотрите по сторонам, не отходите. Выйдем на главную аллею, дальше посмотрим. Всё ясно?Ведя одного за руку и подпирая второго в спину, я вернулся к тому месту, где оставил велосипед.- Так, сейчас уберу подножку. – Проговаривал все свои действия вслух. При этом чувствуя, что внутри меня чёрной волной поднимается страх. Ощущение, что здесь кто-то или что-то есть, и это что-то опасно.- Так. Вперёд. До аллеи.Через минуту мы уже вышли к ярко освещённой аллее, и, притаранив велосипед к дереву, я решил осмотреть парня, майка которого была в крови, даже беглого осмотра было ясно, что врач ему не требуется, на шее была рана сантиметра три и слегка скруглённой формы, не особо глубокая, кровотечение уже само остановилось.Обернувшись, я снова посмотрел в темноту кладбища, к этому моменту сумерки сменились уже полноценной ночью, на фоне тёмного неба ещё были различимы деревья, но скоро ночь окончательно поглотит всё.- Так. Жить будешь. Всё. К выходу. Провожу вас отсюда. – Ребята не спорили. – Что у вас там случилось?- На нас кто-то напал.- Кто?- Не знаю. – ответил парень, которого я чуть не сбил. – Там кто-то был.Мальчишка что-то тыкал в своём смартфоне, а затем, сделав шаг ко мне, протянул телефон. – Вот, смотрите.Это была видеозапись.«На ней двое мальчишек, один из которых снимал, а второй дурачился, гуляли по кладбищу, лазили среди старых могил, с шутками перелезли через крапиву, потом подросток взял камень и швырнул его куда-то в сгущающиеся сумерки, потом в другую сторону полетела небольшая палка. Всё это под шутки и комментарии «оператора», а затем… Мальчишка замер как вкопанный, дёрнулся всем телом и начал отмахиваться руками от кого-то невидимого. Согнулся, прикрывая голову, пытаясь стряхнуть кого-то с шеи. Создавалось впечатление, что он отмахивается от огромного шершня, но на видео никого не было, потом парень закричал и кинулся в сгущающуюся темноту, а через секунду в том же направлении рванул и оператор. Запись стала совсем хаотичной, на ней ничего невозможно было разобрать, потом она закончилась».«Походу, секунд через десять он выскочил мне под колёса, а второй немного дольше плутал среди могил». Я пересмотрел момент, где парень начал от кого-то отмахиваться, ещё раз. Там реально никого не было, ни веток, об которые можно пораниться, ни кого-либо вообще, но парень явно пытался стряхнуть кого-то с себя, а потом я заметил, что он схватился за шею справа, за долю секунды, как он исчез в темноте. И укус справа. Я пересмотрел ещё раз. С тем же результатом.- Скинь видео мне. – Я скорее потребовал, чем попросил: - Найди спортивный клуб «Олимп». Давай. Ищи.Не давая владельцу смартфона опомниться, я давал ему руководящие указания. «Клуб «Олимп», давай. Кикбоксинг». Парень нашёл.«Меня ищи. Там на аве реальное фото». Я смотрел на экран смартфона и помогал в поиске.- Вот. Это я. Давай. Скидывай. Отлично, – сказал я, увидев, что видео загружено. Я тут же скачал его себе: - Я провожу вас до города. Пошли.Я шёл, одной рукой катя велосипед, другой сжимал фонарик, в поясной сумке был ещё перцовый баллончик, и я расстёгнул тот отдел, где он лежал.- Что ты почувствовал? – спросил я парня с пораненной шеей, когда мы прошли через вход на кладбище и оказались за его пределами. – Что там было?- Меня. Как будто. Я просто почувствовал сильную боль в шее, а ещё... Ну, крылья. Воздух. Как будто крыльями кто-то махал возле меня.- Ты никого не видел? – спросил я.- Нет.- А ты? – обратился ко второму мальчишке.- Нет.«Камера тоже не видела».Пройдя прямой дорогой через бурьян и гаражи, я вывел их на городскую улицу.- По домам к мамкам. Бегом! – указав пальцем на парня, который скинул видео, сказал: - С тобой ещё спишемся.Ребята быстро пошли в сторону жилого микрорайона, находящегося по другую сторону улицы, а я, сев на свой велик, поехал домой.***Стрелки часов показывали три часа ночи, когда я, сгоняв на кухню за кофе, снова сел за свой ноутбук.«Есть летучие мыши-вампиры. Обычно они нападают на спящих людей, подбираются к ним и делают надрез зубами, а затем лакают кровь. И это. Ветер будто от крыльев, потом боль. Вроде похоже, но есть «но». Много «но». Я не слышал, чтобы летучие мыши-вампиры нападали на кого-то на лету. К тому же, они водятся в Южной и Центральной Америке, а не в России».Я провёл руками по волосам и начал покадровый просмотр. Вот мальчик замирает, нагибается, прикрывает голову, я смотрел кадр за кадром, делая скриншоты каждого кадра. Вот начинает от кого-то отмахиваться, а потом бросается в темноту, зажав рукой шею справа. На видео ничего.«Ничто не исчезает бесследно», — подумал я, запуская фотошоп.Загрузив в него все скриншоты, я начал играть с яркостью/контрастностью, осветляя кадры. Ничего. Нападавший был, оставил реальные следы на теле подростка, при этом сам будучи невидим. Я откинулся на спинку стула: «Ну, отсутствие результата — тоже результат. Летучие мыши-вампиры не маленькие. Камера её запечатлела бы. Надо бы осмотреть днём место преступления». С этой мыслью я поднялся и, выключив ноутбук, отправился стелить диван.***Так. Фотоаппарат со вспышкой, нож, перцовый баллончик, смартфон, два фонарика. Ну, в принципе, всё. Рассовав эти вещи по карманам и отделам поясной сумки, я, подумав, захватил ещё и паспорт. Вдруг предстоит непланируемый контакт с пришельцами, ну то есть полицией. После чего, замкнув входную дверь и дёрнув три раза ручку, спустился бегом по лестнице и окунулся в солнечный летний день.«Когда-то, давным-давно, я был охотником за паранормальным. Был одержим идеей сфотографировать призрака или следы какой-нибудь другой паранормальной активности. Целенаправленно посещал места, где по легендам обитали призраки, составил список таких мест в своём городе, где были замечены те или иные странности, с нанесением их на карту. Ходил по заброшенным деревням и другим жутким местам. Но постепенно интерес к паранормальному почти угас. Но не пропал совсем. А вчерашняя встреча снова раздула огонь былого увлечения. Что это было вчера? Что это могло напасть на ребёнка, оставив физические травмы, при этом само будучи невидимым ни для глаза, ни для камеры?»«Когда это было? Давно. Лет восемь назад, когда я вовсю интересовался паранормальными явлениями. Я забрался в давно заброшенный недострой, стоящий на южной окраине города. Высокие потолки, какие-то бетонные желоба в полу, всё это выдавало в нём нежилое здание. Причина, по которой стройка остановилась, мне тоже была неизвестна. Про это место не ходило никаких страшных баек, но мне хотелось его посетить, оно было жуткое само по себе. Вот, пройдя через посадки, видишь, как деревья расступаются, и это здание оказывается прямо перед тобой, хотя минуту назад его не было видно. Я поднялся на второй этаж. Всё было как обычно бывает в подобных местах: полумрак, тишина, нарушаемая шорохами и шумом ветра. Световые пятна из оконных проёмов. Длинный коридор с ответвлениями. Граффити на стенах, от самых простых до весьма сложных. Я зашёл в одну из комнат или кабинетов. Или как назвать это помещение, в которое вели ответвления от главного коридора. Для цеха оно было слишком маленьким, для кабинета – наоборот. Там не было ничего интересного, услышав приглушённый звук шагов из коридора, я быстро вышел туда и увидел мальчика лет десяти-одиннадцати, идущего прямо по коридору к окну, расположенному в его конце, нас разделяли метров пятнадцать. Вообще, появление ребёнка или подростка в подобном месте вообще не вызывает удивления: всякие заброшки и недострои притягивают их как магнитом, но в этом парне что-то было не так. Я секунду не мог понять, в чём дело, а потом понял, его голова была неестественна наклонена вперёд, подбородок, должно быть, лежал на груди, а ещё он подтаскивал ноги, шаркая ими по полу.«Эй, парень, ты в порядке?» - я решил догнать ребёнка и посмотреть, что с ним, может, травмирован, упал откуда и в состоянии шока. Несчастные случаи, к сожалению, тоже не редкость. Я резко прибавил шаг, но мальчик свернул в сторону и зашёл в одну из комнат, я отчётливо это видел. Перейдя на бег, я в два прыжка оказался у той комнаты и заскочил в неё. Она была пуста. Совершенно пуста. Ребёнка там не было, и деться ему было некуда. Ни окон, ни дверей. Тупик. Это помещение было тупиком».Я прошёл через боковой проход на кладбище. Проход? Да просто части чугунной ограды тут не было, людям лень идти к главному входу, который со стороны трассы, поэтому сделали проход напрямую. Пройдя по недлинной, но пыльной, поросшей по краям травой-муравой тропе, я пошёл по асфальтированной дорожке мимо армянских захоронений. Там есть что посмотреть, например, небольшую часовню, миновав которую я вышел на главную аллею, а затем, свернув и с неё, пошёл петляя между памятниками. Одному Богу известно, как тут хоронили, но могилы расположены крайне беспорядочно. Это самое беспорядочное кладбище из всех в городе, а ещё самое большое. Ну и самое заросшее, более заросшее только то, что на левом берегу. В лесу.Тропа, по которой вчера ехал на велике, осталась в стороне, я шёл туда, где предположительно были мальчишки, когда… Ну, когда нечто якобы напало на них. Придя на предполагаемое место, я осмотрелся: памятники, в основном старые, одни с крестами, другие – с советскими звёздами. Есть и мраморные. Деревья, густые кусты. Всё это поросло бурьяном и какими-то цветами, забор одной из могил оплетал вьюнок-повилика. «Ну и что мы ищем?» - спросил я мысленно сам у себя.- Всё. – ответил вслух. В первую очередь дупла. Дупла на деревьях, где могут жить летучие мыши. Летучих мышей-вампиров у нас нет, но есть другие крупные виды. И я допускал, что, будучи потревоженной, она вполне могла укусить. Почему не зафиксировала её камера? Хороший вопрос.Следующие пару часов я изучал флору и фауну данной локации. А солнце тем временем стремилось к закату, и лучи заходящего солнца пробивались через листву, отражались от черного мрамора памятника, ложились золотыми пятнами на земле. Я присел на скамейку у металлического памятника с облезшей краской и звездой на вершине.«Что мы имеем? Местность обычная, дупла есть, но никакой живности в них не обнаружено. Суслики есть, но они не нападают сверху. Место, где топтались мальчишки, найдено по примятой траве, утрамбовали они её хорошо, топтались на месте долго, но никаких странных следов нет. Всё обычно. Ничего такого нет».Я достал фотоаппарат и сделал несколько кадров. Время от времени, отрываясь от изучения локации, я делал снимки, штук по десять за раз.Это было пять лет назад. Просматривая странные фото в интернете, я нашёл фотографии, на которых были запечатлены некие призрачные полупрозрачные шары-сферы, летающие над могилами на ночном кладбище. Автор фото говорил, что эти сферы – души умерших детей.Через некоторое время после того, как я узнал о призрачных шарах, я проводил фотосъёмку на очень старом кладбище, расположенном практически в центре города. Кладбище считается мистическим, местные говорят, что на нём пропадают звуки: находясь на кладбище, можно не слышать проезжающий по дороге самосвал, а дорога всего в десяти метрах, а находясь со внешней стороны кладбищенской ограды, можно не слышать карканья вороны, которая сидит на ветке почти над головой, но на территории кладбища. Идеальное место, чтобы попытаться зафиксировать паранормальную активность. И вот, просматривая дома фото, дотошно, с увеличением и изменением яркости/контрастности, я обнаружил на одном из них такой же призрачный шар. Сердце заколотилось от волнения, я его увеличил: сфера с какими-то пятнами и кольцами, блекло-белого цвета. Но что-то было не так. Интуиция подсказывала, что здесь подвох.Я встал из-за компа, походил туда-сюда по квартире, а затем, взяв фотоаппарат, начал снимать свою квартиру, всё, куда только падал взгляд. Щёлк-щёлк-щёлк… щёлк — кадров пятьдесят, после чего сел их просматривать, и вот на некоторых из них были точно такие же призрачные сферы. Причём они были в основном на тех фото, которые я сфотографировал с резкого разворота. То есть я прошёл по коридору, затем резко развернулся на сто восемьдесят градусов и сделал несколько кадров. Вот именно на них и были шары.«Таааак». В голове мелькнула догадка. Я зашёл в спальню, выключил свет, со всей силы встряхнул палас и начал снимать: «щёлк-щёлк-щёлк». Кадров десять, после чего быстро вернулся к ноуту, подключил фотоаппарат, чтобы всё видеть на большом экране.Вся комната была в шарах, вся, абсолютно: жёлтые, белые, красные, они буквально заполняли пространство. Я откинулся на спинку стула: «Всё ясно. Это пыль. Просто пыль. Встряхнув палас, в воздухе поднялись мельчайшие ворсинки, которые, отражая свет от вспышки, превращались в мистические призрачные шары».Я устало провёл руками по волосам: «Что ж, неплохое научное исследование. Паранормального нет, зато объяснение «призрачным сферам» было найдено».Солнечный свет почти исчез, под деревьями и за надгробиями начали сгущаться тени.«Плохая примета ходить тут ночью, — думал я, — напорешься на ограду и, скорее всего, сам знаешь каким местом. Так и помрёшь бездетным. Так себе перспектива».- К чёрту, – ответил я вслух своим размышлениям.Я решил дождаться примерно того же времени, в какое вчера ехал через кладбище. Деревья отчётливо выделялись на фоне темнеющего неба, но здесь, внизу, уже всё было окутано темнотой, она пробралась в каждый уголок кладбища, скопилась в низинах.«Надо пробраться вон туда», — я взглянул в ту сторону, где был мраморный памятник, но теперь там была темень. «Здесь кто-то есть», — во мне нарастало ощущение присутствия. Шум деревьев, шелест травы. Восприятие звуков обострилось до предела: «Здесь кто-то есть».Я включил фонарик, но его луч прогнал тьму всего на десяток метров, пройдя с десяток метров я за что-то запнулся, потерял равновесие и едва не упал, а если бы упал, то, скорее всего, башкой об каменную надгробную плиту. Ощутив, что кто-то за моей спиной, я развернулся, посветив фонариком. Никого.«Фото. Фотоаппарат»: я быстро вытащил из сумки фотоаппарат и начал снимать, кадр, второй, третий. Я просто вертелся на месте, разворачиваясь в произвольном направлении и делая снимки, снова разворачивался и снова фотографировал. Ощущение чьего-то присутствия только нарастало. С одной стороны, я понимал, что это, скорее всего, моё воображение, с другой...«Это твое воображение укусило пацана за шею вчера», – подумалось мне. Ещё кадр, ещё кадр, боковым зрением я на мгновение увидел что-то странное, бледно-белую тень среди деревьев, я резко развернулся и нажал кнопку затвора фотоаппарата – ещё кадр.«Всё. Вали отсюда», – велел мне инстинкт самосохранения. Я понимал, что при нарастании страха возможна паника и потеря контроля, тогда, учитывая местность, мне отсюда без травм точно не выбраться. Я с максимально возможной скоростью направился в сторону аллеи, но вскоре понял, что творится какая-то хрень. «Прошло почти десять минут, разве я не должен выйти?», более того, в этом месте могилы стояли настолько плотно, что пройти между оград вообще не было никакой возможности. Я оглянулся: «Идти назад? А что за хрень там была среди деревьев? А была ли? Ну нахрен», – я полез прямо через ограды могил, стараясь не наступать на сами могилы. Нет, покойников я не боюсь, но всё-таки похороненные в могилах люди достойны уважения, как-никак. Протиснувшись между декоративной оградой с завитушками и расположенной рядом ограды с остроконечными пиками («Нахрен их такими делают?»), я, наконец, выбрался на главную аллею. «Странно? Почему я на аллее? А не на дороге и не на тропе?» Кладбище я знал достаточно хорошо и знал, что попасть на главную аллею с фонарями невозможно без пересечения дороги или тропы, той самой тропы, по которой ехал на велике. В свете фонаря мелькнула тень, мелькнула и исчезла среди деревьев. «Летучие мыши. Полно их тут», – я ускорил шаг, при этом чувствуя, что, несмотря на то, что я шёл по ярко освещённой аллее, чувство тревоги не отпускало, ощущение, будто кто-то смотрит из тьмы. Я расстёгнул отдел поясной сумки, где лежал перцовый баллончик.Вот и тот проход на кладбище, через который я вошёл несколько часов назад, я ещё прибавил шаг, а потом перешёл на бег трусцой.Когда мышь трогает приманку, срабатывает механизм, и мышеловка захлопывается, не давая зверьку опомниться. Я чувствовал себя мышью, а кладбище – мышеловкой, которая уже почти захлопнулась.В нескольких метрах от кладбищенской чугунной ограды стоял припаркованный автомобиль. «Лада-Приора».Перейдя на шаг, я вышел с кладбища, думая: «Кого сюда принесла нелёгкая ночью?». Сам факт запаркованной легковой машины в подобном месте вызывал недоумение: здесь нет жилых домов, это кладбище как бы за городом, между городом и садами, здесь нет гаражных кооперативов, а сады с другой стороны. Кто-то шлялся по кладбищу ночью помимо меня. Я взял в руку баллончик, машина рванула с места.Десять лет. Это много или мало? Смотря как смотреть. Десять лет я занимался кикбоксингом, фанатично, каждый день. Иногда в день по две тренировки, и, хотя сам я уже не занимался пару лет, рефлексы никуда не делись. Тело среагировало само, едва глаза зафиксировали движение: резкий отскок в сторону и инстинктивный уклон. Машина, проехав пару десятков метров, с глухим стуком и скрежетом врезалась в кладбищенскую ограду.«Жёваный крот», — я перевёл дыхание и направился к машине с твёрдым намерением дать в рожу водителю. Но давать было некому, за рулём никого не было, фары были погашены. «Если бы я не отскочил, она бы меня сбила», — я это осознал, как ясный день. — «И не просто бы сбила, а припечатала к чугунной ограде». По спине пробежали мурашки размером с бегемота каждая, а где-то в животе завязался узел из кишок. Я не мог сказать, слышал ли я звук двигателя, когда машина поехала, или нет.«Ну, нахрен», — я трусцой побежал в сторону города, оставив тёмное кладбище и машину, едущую без водителя, позади себя.***В квартиру я ввалился так, будто за мной гналась стая бешеных собак. Перевёл дыхание.Включил свет. «Ну вот ты и нашёл привидение», — подумал я, глядя на своё отражение в зеркале. — «Сфоткай и можешь показывать всем». Я скинул кроссовки, сел в кресло, включив фотоаппарат, просмотрел по-быстрому отснятые фото из галереи: «Ни фига не видно на маленьком экране».Посидев некоторое время в кресле и отдохнув, я встал и, пройдя в комнату, извлёк из фотоаппарата карту памяти и через адаптер подключил к ноутбуку, скинул фото на жёсткий диск.«Надо поужинать. К чёрту ужин». Я принялся просматривать отснятый фотоматериал, кадр за кадром, сканируя взглядом экран, что угодно, любой объект, выбивающийся из обычного порядка вещей. Взгляд зацепился за светящуюся точку на одном из кадров: «Что это?»Большой крест, два памятника рядом, столик и светящийся объект, летящий в воздухе, в стороне от всего этого. Я прикинул размер этого неопознанного летающего объекта к размеру столика и памятника и определил, что он размером с ладонь, может, меньше. Присмотревшись, сделал вывод: «Меньше. С палец».Многократно увеличив кадр, я немного выпал в осадок, по фигуре объект напоминал светящуюся жёлтым цветом девушку с прямыми достаточно большими крыльями, имеющими округлые концы, перед лицом таинственная фея, а именно так мне и хотелось её назвать, держала толстые руки, сзади фигуры, там, где у настоящего человека ноги, торчали непропорционально тонкие ножки, при желании можно было рассмотреть ещё волосы и вполне человеческое лицо, сама фея светилась ровным жёлтым светом и не была детализирована. Я увеличил фото ещё раз, но изображение начало распадаться на пикселы. Всё, дальше увеличивать нельзя. Использовать экспозицию, яркость и контрастность было бессмысленно – летающий объект и без того хорошо был виден.Часы показывали второй час ночи, но мне было не до сна. Я копал, копал энциклопедию насекомых, живущих в средней полосе России. Да, фея с фото действительно напоминала девушку с крылышками, но, может, это вспышка отразилась от какого-то насекомого, как тогда от пыли?Проверив теорию о жуках-светляках, я отверг её. Жуки-светляки, встречающиеся в нашей местности, имеют свечение лишь на конце брюшка, тогда как фея с фото светилась вся.Теория с комарами промелькнула где-то в глубине разума, но также была отвергнута. Комары не светятся, а если это отражённый свет вспышки, почему такой жёлтый, а не белый? Это не похоже на отражённый свет, больше на биолюминесценцию.«А машина, поехавшая сама по себе без шума двигателя, тебя не смущает? Блин, да меня всё смущало. Если подумать, то с момента, как только на кладбище опустились сумерки, происходила какая-то сплошная аномалия. Но всему есть объяснение. Или нет? Может, это то, что я хочу увидеть? Что там за белая фигура была?»— Глюк словил на фоне нервяка, — ответил я вслух, но тут же пришла мысль: «У твоей камеры тоже глюки или как?». Я энергично потёр лицо руками.Смирившись с тем, что ответа на вопрос не нашёл, я отправился готовиться ко сну.«Бум-бум-бум-бум» — я проснулся от странного звука, будто кто-то стучал в железную дверь, за окном брезжил рассвет, значит, спал я не так уж и долго, летняя ночь коротка. «Бум-бум».«Это реально» — от осознания этого меня выбросило из постели будто огромной пружиной, в одних трусах я быстро дошёл до входной двери и посмотрел в глазок — никого. С намерением выйти и «вырубить» шутника, если найду его, конечно, я уже взялся за дверной засов, но внутреннее ощущение угрозы «не делай этого, а то тебя самого вырубят» заставило меня отказаться от этих действий. Вернувшись в комнату, я снова сел за ноутбук.«Кто это стучал?» — стучало у меня в голове.«Кому-то делать нечего» — пришла рациональная мысль — «ты не единственный придурок в этом районе».Я прикинул, сколько секунд прошло от момента, когда я услышал второй стук, до момента, когда подошёл к двери. Три или четыре секунды. «За три-четыре секунды невозможно далеко убежать, ты бы слышал шаги по лестнице» — размышлял я сам в себе. — «Звука лифта тоже не было».Я почувствовал, что мне становится жутко и неуютно, встал, щёлкнул выключателем — комнату озарил тёплый свет люстры, и при его свете я увидел, что волосы на моих руках стоят дыбом. Буквально.«Правильно сделал, что не пошёл проверять» — решил я сам в себе.Вернувшись за ноутбук и выйдя в «ВКонтакте», нашёл профиль Артёма, мальчика, с которым позавчера встретился на кладбище, того, который вёл съёмку, с чьего смартфона я себе скинул видео, и набрал:— Привет. Это я, который проводил вас с кладбища. Как сам? Как твой друг?Зная, что мальчишки, скорее всего, спят и ответ придёт через несколько часов, я вышел на балкон, окунувшись в прохладные предрассветные сумерки, голова просто гудела от всего произошедшего за последние полтора суток.Уже днём, когда я шёл на работу, пришёл ответ от ребят:— Привет. Да всё нормально.— Я был на том кладбище поздно вечером, провёл исследование, кто на вас напал. Рыжая вечерница. Летучая мышь. Если потревожить — может укусить. — быстро набрал я на виртуальной клавиатуре смартфона. «Ты солгал», — подумал я: «Ты прекрасно знаешь, что это не летучая мышь, с другой стороны, надо успокоить мальчишек, а то начнут себе накручивать и какая-нибудь фобия разовьётся».— А почему на видео нет ничего? — спросил Артём.— Потому что объект двигался быстро, были поздние сумерки, разрешающей способности камеры не хватило, чтобы запечатлеть объект. «Ты — брехло года, приз в студию».— Ладно. Хорошо. — ответ пришёл не сразу, парень либо отвлекся, либо соображал, как мне ответить. Интересно, он догадался, что я вру как Мюнхгаузен, или нет?Я выдохнул, засунул телефон в карман и сел на скамейку: «Много странностей. Много. Светящаяся фея, которая не подходит под описание ни одного насекомого или животного, сама по себе едущая машина с выключенным мотором, странная светлая фигура, которую ты видел на мгновение, предрассветный стук в дверь. «Если слишком долго смотреть в бездну, бездна начнёт смотреть на тебя», — вспомнил я высказывание Фридриха Ницше. Он, конечно, был шизиком, но в данном случае всё верно сказано. Я поднялся и пошёл в сторону клуба «Олимп», где вёл тренировки по кикбоксингу, надо было отомкнуть зал до прихода группы».Три месяца спустя.Солнце уже скрылось за высокими домами, и парк начали окутывать сумерки, включился сухой фонтан с разноцветной подсветкой, в котором плескались дети практически всех возрастов, а по скамейкам вокруг расположились их родители, одни тыкали в телефон, другие обсуждали что-то между собой. Несмотря на то, что была уже осень, погода оставалась летней, с жаркими днями и тёплыми безветренными вечерами. Я медленно встал и пошёл в сторону дома. Чтобы выбраться из парка самым коротким маршрутом, надо было пройти по аллее через густые парковые насаждения. Проходя мимо декоративного фонаря, поддавшись внутреннему порыву его сфотографировать, есть у меня страсть к фотографированию, я достал смартфон, выбрал наиболее удачный ракурс, чтобы свет красиво отражался от листвы, я сделал несколько фото и, сунув смартфон в карман джинсовых штанов, отправился домой.Дома, поужинав, я подключил смартфон к ноутбуку, чтобы скинуть на него сделанные за день фото и присмотреть их: цветы, памятник Пушкину, фото позирующих в спортзале ребят из моей команды, фонтан из парка…И тут я почувствовал отпад челюсти. На фото у фонаря было несколько таких фей, они были за фонарём, над кустами, увеличив фото, я убедился, что это те же самые существа, что и на фото с кладбища, притом, что глазами я снова ничего не видел.«Может, всё-таки, насекомые какие-то», но это мнение было успешно выкинуто из головы. Я ведь и тогда не нашёл насекомых, которые подпадали под описание. Может, комары так отражают свет? Не похоже на комаров.Ещё тогда, когда в первый раз запечатлел это существо на кладбище, я показал его нескольким своим знакомым, и большинство из них рассмотрело вполне человеческую фигуру, однако пара человек, после рассматривания изображения под всеми углами, склонилась к версии, что это, всё-таки, какое-то насекомое, может, не местное, может, новый вид.На город уже опустился мрак ночи, но не только город был покрыт ею, природа таинственных существ с фото также была покрыта непроглядным мраком тайны, которую мне не удалось разгадать.

