Башка

Всем привет. Давно меня не было на этом сайте, но тут меня подтолкнул случай. Произошёл он давно, почти забылся, но болтовня с мамой по телефону пробудила давнее воспоминание. Не знаю, насколько много в этой истории мистики, я бы скорее списал её на что-то бытовое. Потому что там была кража — пускай и необычная, — но жутко было однозначно.В общем, сама история.В родительском доме, где я жил, был основной дом и домик поменьше, называемый «времянкой». Долгое время родители сдавали тот домик, а потом мне исполнилось 16, и я там на пару лет поселился сам, имитируя самостоятельную взрослую жизнь. Возвращался я с тренировок и прогулок с друзьями довольно поздно — строгого контроля не было, мне полностью доверяли.Сам домик располагался за большим основным домом, а между ними стоял гараж, справа от обоих (надеюсь, понятно объяснил).Захожу я в калитку и начинаю её замыкать, и тут становится как-то неуютно. Чувствую: при заходе во двор было что-то не так. А именно: когда я вошёл, мельком увидел тёмную башку, торчащую из приоткрытых ворот гаража. Надо отметить, что ворота были выкрашены в голубой цвет, и башку было видно хорошо. Хрен пойми, почему я не воспринял это сразу в сознании, а отвернулся закрыть калитку. Хотя на самом деле осознание длилось секунды. Но когда я резко снова посмотрел на ворота — там нихрена не было. Жутковатый холод пробежал по телу.Благо родители тогда не спали. Я забежал к отцу, говорю: «Пошли посмотрим, что там за хрень происходит». Ну вышли мы, гараж проверили — ничего, конечно, не нашли. Ладно, показалось, хрен с ним. Пошёл к себе в домик.Уже поздно было. Я сидел в «ВК», в чате с друзьями переписывался. Комп стоял рядом с окном, и я сидел боком к этому окну. Окно выходит на задний двор, где шашлычная зона, огородик и выход на насыпь. Вижу — там что-то маячит. Резко подскакиваю, и кто-то тикает прямо мимо окна. Освещение нулевое, можно сказать: ни фонарей включено не было, ничего. Потому деталей я не разглядел. Я точно понимаю, что это видел — не показалось и не придумалось. И башка та сразу вспомнилась.Я бате на телефон маякую. Он меня немного пожурил, но сказал, что сейчас зайдёт. Пошли мы двор осматривать — ну нет никого, и нихрена. Батя уже пальцем у виска покрутил.А потом — бац, явление… Пропала голова свиньи.Сейчас объясню, хотя кому-то может показаться странным, непривычным. За день до этого родители купили свиную тушу. Разделали как положено — уж не помню, что куда, но мать на ночь во дворе в тазу оставила голову свиньи вымачиваться для зельца (это такое блюдо). И вот эту самую голову кто-то паскудно стащил.Очень долго мы потом лазили по двору, искали хоть что-то. Да, около таза были брызги, но следов дальнейших это не дало — возможно, сразу через огород и вынесли. Ну, мы решили, что кто-то забрёл из местной алкашни. Хотя это так странно: когда я увидел башку — мы никого не нашли, и после этого тоже никаких прямых явных следов не было. Но жутко было на 1000%.

