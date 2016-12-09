Зачёт- Да что ты прицепилась? - возмутился Аспид, - Уйди отсюда, подобру-поздорову!
Он сложил крылья, гневно фыркнул и зашагал к реке.
- Ну пожалуйста! - Настасья Необычайная семенила следом, - Мне для зачёта нужно!
Аспид напился воды из реки, немного подумал и залез в неё целиком.
- Пожалуйста! - повторила Настасья дрожащим голосом.
- Третий раз тебе говорю, - Аспид вздохнул, - Я к Драконам никакого отношения не имею.
- Но у вас же огонь, - робко заметила Настасья, - Крылья вон.
Аспид засмеялся.
- И птичий клюв, - весело сказал он, - Ты Горыныча видела?
- Видела.
- Похож я на него?
Настасья задумчиво кивнула.
- Это даже немного обидно, - Аспид перевернулся на другой бок, - У Горыныча три головы, а у меня одна. Он - Дракон, хоть и называется Змеем.
- Да там не будут разбираться, - Настасья ослепительно улыбнулась, - Заглянут в мешок, увидят, что голова и зачёт поставят.
- Какая голова?
- Ваша.
Аспид от удивления хлебнул воды и закашлялся.
- С ума сошла девка, - пробормотал он, - Ну ладно Горыныч, у него три головы. Ему одну-другую потерять не страшно. А я-то как потом?
- Пожалуйста, - Настасья пустила слезинку, - Мне очень нужно. Если меня на пересдачу отправят, меня папенька высечет!
Она села в траву и заплакала.
- По сравнению с тем, что ты предлагаешь мне, это мелочи, - Аспид вылез из воды и отряхнулся, - Да и учёба это всё равно не твоё. Не знать, кто такие Аспиды и путать их с Драконами! Этому же на первом курсе учат!
- Если вы мне поможете, я всё выучу, - ревела Настасья, - Честное Богатырское!
- Раньше думать нужно было! Ты в курсе, что меня мечом поразить нельзя? Нет? Ты на учёбе чем занимаешься вообще?
Настасья перестала плакать, вытерла нос и заговорщицки подмигнула.
- А давайте вы тогда на Горыныча нападёте и его голову мне добудете? Пожалуйста! Можно даже самую маленькую!
Аспид вздохнул и обхватил голову лапами.
- Да что ж ты за Богатырь такой, а…
- Богатыриня, - поправила Настасья
- Да какая разница, - Аспид махнул лапой, - Единственное, чем нас можно одолеть, это огонь! А ты предлагаешь мне напасть на огнедышащего Дракона!
Настасья поднялась с травы и потянулась.
- Огонь значит, - она хитро прищурилась, - Спасибо большое!
- За что?
- За знания, - пояснила Настасья, - До сегодняшнего дня никто не знал, как Аспидов одолеть.
- Ах ты… - Аспид запнулся, - А как же зачёт? Учёба?
- Да закончила давно, - скромно улыбнулась Настасья, - Лучшая на курсе, между прочим!
- Заметно, - с почтением ответил Аспид, - Так что теперь? Всем про нас расскажешь, да?
Настасья пожала плечами.
- Могу и не рассказывать. Вот, допустим, вас кто-нибудь спросит, сражались ли вы со мной, что ответите?
- Мы же не сражались? А! А-а-а! Понял! Отвечу, что ты меня одолела, не оставив мне ни единого шанса на победу.
- Отлично, - Настасья довольно заулыбалась, - Ну тогда я пойду.
Она опустила забрало шлема, помахала рукой и зашагала вдоль реки.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:09 by ЛетягаПросмотров: 8Комментарии: 1
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