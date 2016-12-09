Зачёт

Летяга Просмотров: 8 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:09 by

- Да что ты прицепилась? - возмутился Аспид, - Уйди отсюда, подобру-поздорову!Он сложил крылья, гневно фыркнул и зашагал к реке.- Ну пожалуйста! - Настасья Необычайная семенила следом, - Мне для зачёта нужно!Аспид напился воды из реки, немного подумал и залез в неё целиком.- Пожалуйста! - повторила Настасья дрожащим голосом.- Третий раз тебе говорю, - Аспид вздохнул, - Я к Драконам никакого отношения не имею.- Но у вас же огонь, - робко заметила Настасья, - Крылья вон.Аспид засмеялся.- И птичий клюв, - весело сказал он, - Ты Горыныча видела?- Видела.- Похож я на него?Настасья задумчиво кивнула.- Это даже немного обидно, - Аспид перевернулся на другой бок, - У Горыныча три головы, а у меня одна. Он - Дракон, хоть и называется Змеем.- Да там не будут разбираться, - Настасья ослепительно улыбнулась, - Заглянут в мешок, увидят, что голова и зачёт поставят.- Какая голова?- Ваша.Аспид от удивления хлебнул воды и закашлялся.- С ума сошла девка, - пробормотал он, - Ну ладно Горыныч, у него три головы. Ему одну-другую потерять не страшно. А я-то как потом?- Пожалуйста, - Настасья пустила слезинку, - Мне очень нужно. Если меня на пересдачу отправят, меня папенька высечет!Она села в траву и заплакала.- По сравнению с тем, что ты предлагаешь мне, это мелочи, - Аспид вылез из воды и отряхнулся, - Да и учёба это всё равно не твоё. Не знать, кто такие Аспиды и путать их с Драконами! Этому же на первом курсе учат!- Если вы мне поможете, я всё выучу, - ревела Настасья, - Честное Богатырское!- Раньше думать нужно было! Ты в курсе, что меня мечом поразить нельзя? Нет? Ты на учёбе чем занимаешься вообще?Настасья перестала плакать, вытерла нос и заговорщицки подмигнула.- А давайте вы тогда на Горыныча нападёте и его голову мне добудете? Пожалуйста! Можно даже самую маленькую!Аспид вздохнул и обхватил голову лапами.- Да что ж ты за Богатырь такой, а…- Богатыриня, - поправила Настасья- Да какая разница, - Аспид махнул лапой, - Единственное, чем нас можно одолеть, это огонь! А ты предлагаешь мне напасть на огнедышащего Дракона!Настасья поднялась с травы и потянулась.- Огонь значит, - она хитро прищурилась, - Спасибо большое!- За что?- За знания, - пояснила Настасья, - До сегодняшнего дня никто не знал, как Аспидов одолеть.- Ах ты… - Аспид запнулся, - А как же зачёт? Учёба?- Да закончила давно, - скромно улыбнулась Настасья, - Лучшая на курсе, между прочим!- Заметно, - с почтением ответил Аспид, - Так что теперь? Всем про нас расскажешь, да?Настасья пожала плечами.- Могу и не рассказывать. Вот, допустим, вас кто-нибудь спросит, сражались ли вы со мной, что ответите?- Мы же не сражались? А! А-а-а! Понял! Отвечу, что ты меня одолела, не оставив мне ни единого шанса на победу.- Отлично, - Настасья довольно заулыбалась, - Ну тогда я пойду.Она опустила забрало шлема, помахала рукой и зашагала вдоль реки.Автор: Роман Седов.

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