Ургун-хой⁠

Геологический отряд двигался по глухой тайге. К вечеру геологи должны были выйти на базовый лагерь, где их дожидалась оставшаяся часть людей и грузов. В отряде было четыре человека: старший научный сотрудник Елена Мельникова, двое рабочих — Николай и Андрей, и аспирант из Москвы Аркадий Сизов.Рабочие тащили тяжелые образцы в рюкзаках, Аркадий нес приборы в специальных ящиках, а Елена, пользуясь привилегиями «слабого пола», несла сумку с записями, дневники и погодный журнал. Тропа проходила по берегу безымянного ручья и терялась в каменистых распадках. Вела отряд Мельникова, сверяя направление по компасу и поглядывая на карту, подробность которой оставляла желать лучшего.На очередном распадке ее внимание привлек небольшой столбик, торчавший среди камней. «На пень не похож», — подумала Елена и направилась к заинтересовавшему ее предмету. Им оказался культовый «божок», вырезанный из лиственницы идол с лицом аборигена, весь промасленный какими-то смолами.На фоне серых камней этот загадочный символ неизвестной цивилизации навевал неприятные чувства. Задержавшись около идола, Елена не заметила, как ее отряд ушел. За деревьями скрывалась высокая фигура Аркадия, замыкавшего шествие. Она ускорила шаг, догоняя людей. И снова встав вперед отряда, Елена уверенно повела его к базовому лагерю.Часа через полтора, когда солнце уже стало клониться к горизонту, отряд сделал остановку, чтобы сверить направление. Сунув руку в планшет, Елена не обнаружила карты. Осмотрела все бумаги и карманы — карты не было. И тут ужасная мысль пронзила ее: карту она смотрела последний раз около идола, а потом, поправляя рюкзак, положила на камень и забыла забрать!Отряд лишился возможности ориентироваться, а значит, ни о каком движении к заданной цели нельзя и говорить! Обсудив сложившуюся ситуацию с коллегами, решили: рабочие с тяжелой ношей и грузом остаются на месте, а Елена и Аркадий налегке возвращаются за картой. За время, пока они ходят, рабочие должны разбить лагерь, развести огонь и заготовить дров на ночь, ведь ночевать придется в тайге. Выйти на базовую сегодня уже не успеть. Аркадий захватил с собой единственное в отряде ружье, и они с Еленой двинулись к намеченной цели.Но среди бесчисленного количества распадков и болот как им было найти тот единственный, где стоял деревянный божок? Слабая тропа вскоре исчезла в каменистых россыпях, и молодые люди, имея только компас, шли по нему, едва угадывая путь. Через два часа тяжелой ходьбы стало ясно, что идола им не найти. Осматривая один распадок за другим, они сбились с тропы и теперь шли в неизвестном направлении.Ручей, протекавший от них справа, превратился в болото с трясиной, от ходьбы по которой вся поверхность земли колыхалась, словно море. Движение дальше стало опасным. Аркадий предложил идти к высокому лесу, стоявшему на краю болота. Через полчаса изнурительной ходьбы они были на твердой земле, абсолютно потеряв всякие ориентиры. Надвигался вечер, тайга негостеприимно шумела, следовало подумать о ночлеге. Кроме ружья, ножа и нескольких патронов, у геологов не было даже котелка, чтобы просто вскипятить воду.Пройдя немного в восточном направлении, люди вышли к ручью и пошли по нему вниз по течению в поисках места привала. Через километр ручей в действительности впадал в речку. Взойдя на ее крутой берег, геологи обомлели: у самой воды стояла небольшая бревенчатая избушка. Видимо, какой-то охотник построил ее здесь, чтобы промышлять куниц и соболей в этих отдаленных местах.Не помня себя от радости, геологи направились к предполагаемому месту ночлега. От избушки пахло сыростью и болотом. Она стояла на небольших деревянных столбиках, порядком прогнивших. Внутри была печь и сухие (на удивление) дрова. На столе стояла посуда, а у стены располагались три кровати с отсыревшими матрасами. Единственное маленькое окошко смотрело в сторону реки.В избушке в специальном металлическом ящике лежали крупы, соль, чай — всё, что необходимо путнику для пропитания. Елена сварила неплохую похлебку, настроение у геологов улучшилось, и они сели за стол, чтобы основательно подкрепиться после тяжелого пути. Тем временем в тайге наступила холодная и непроглядная ночь...Елена и Аркадий пили чай и перекидывались анекдотами, когда раздался громкий и настойчивый стук в дверь. Геологи переглянулись — ночь, тайга, кого это еще принесло? На всякий случай взяв ружьё, Аркадий уже было хотел посмотреть, что это за странный ночной гость, но Елена его окликнула, кивнув на окно. Оно медленно, но верно смещалось в сторону. Вдруг угол избушки начал приподниматься вверх!Стол вместе с посудой опрокинулся на опешившего Аркадия и прижал его к стене. Всё это сопровождалось истошными криками Елены. Избушку начало качать из стороны в сторону вместе с её «содержимым». Раздавался ужасный стонущий вой, от которого кровь стынет в жилах. Скрип избушки не внушал ничего хорошего — строение так и грозило развалиться на части.Примерно минут через двадцать таких «аттракционов» столь хлипкое строение вернулось на место. Всю ночь молодые люди не сомкнули глаз, оправляясь от шока. Елена отделалась синяками и ссадинами, а вот Аркадий сломал палец на руке. Геологи решились вылезти из избушки только под утро. Никаких следов присутствия ночного гостя они не обнаружили, но вот...Елена и Аркадий не поверили своим глазам: на пороге избы лежала карта! Та самая, из-за которой у геологов возникло столько проблем. Радости от столь чудесного появления карты не было предела, по ней молодые люди быстро нашли свой лагерь. Там их ждали взволнованные коллеги.И вот уже прибыв в базовый лагерь в полном составе, получив необходимую медицинскую помощь, Елена и Аркадий рассказывают об их чудесном приключении. Лагерь находился в поселке эвенков, поэтому среди слушающих были представители этой народности. И вот один старый эвенк, являющийся проводником другого отряда, объяснил рассказ геологов примерно так:Елена и Аркадий попали в место обитания духов, как злых, так и добрых. Идол, у которого забыла карту Елена, олицетворяет доброго духа, который предупреждает об опасной местности. Она у эвенков именуется Ургун-Хой. В избушке на геологов напали злые духи, а добрый дух их отогнал и принес карту.С тех пор эту местность стараются обходить все отряды, хотя и не очень верят старому эвенку.Автор - user9720718.

