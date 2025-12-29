Мои мистические истории (сборник)

Эпизод 1. ФантомМне было десять лет, когда это случилось. И этот случай определил мою дальнейшую жизнь, то, чем я занимаюсь и что делаю.Это была зима, за окном было облачно, и низкие облака отражали свет от городских огней, выпавший за несколько часов до этого снег искрился разноцветными искрами, оттого на улице было светло, настолько светло, что можно было бы фотографировать без вспышки, и фотографии вышли бы не тёмные. В комнате, в которой я лежал, натянув одеяло до подбородка, тоже было достаточно светло. Я не спал. Не знаю, что стало причиной, может, перевозбудился вечером, а может, и ещё что. Родители укладывали меня спать в десять вечера, независимо от того, хочу я этого или нет. С засыпанием были частые проблемы, отец говорил: «Вечером не уложишь, утром не поднимешь». Так было и в этот раз.Кровать стояла в углу, прямо — стена с часами, а чуть в стороне — межкомнатная дверь. И вот в комнату вошёл папа, я ещё подумал: «Хорошо, что папа здесь». Но это было лишь начало. Отец пошёл к окну и начал… исчезать. По частям. Я просто на это смотрел и понимал, что то, что происходит, это что-то ненормальное. Он шёл и исчезал. Сначала исчезли ноги, потом начало медленно растворяться в воздухе туловище и руки, они будто становились менее плотными, прозрачными и исчезали. До окна добралась одна голова, которая повернулась ко мне и тоже исчезла. Возможно, всё это длилось долю секунды, возможно, секунду, для меня этот миг невероятно растянулся, каждую деталь я видел очень четко.Я не помню, как я идентифицировал то, что произошло, но я прекрасно понял, что произошло что-то дикое. У меня сердце колотилось так, что, казалось, проломит грудную клетку. Я не кричал, не кинулся бежать, я просто трясся всем телом, натянув одеяло на голову, а потом… Следующий эпизод — утро. Весь остаток ночи просто исчез из памяти. Или я уснул? Я не знаю.Разумеется, днём я всё рассказал родным.Родители отнеслись скептически, убеждая меня, что это был сон. Бабушка что-то сказала про бесов, написала от руки «Псалом 90», сложила вчетверо и оставила на прикроватной тумбочке. Старший брат пожал плечами и выдал: «Бывает», лишь через несколько лет он мне рассказал, что с ним были не такие же, но тоже странные случаи.Для моей психики это бесследно не прошло, развилась дикая никтофобия (боязнь темноты) и на много лет предопределило моё увлечение. Я пытался сам для себя выяснить, реальны ли призраки, или это фольклор, что я видел: это сон или реальность.Если призраки реальны, то их можно заснять. Я стал посещать в городе места, где встречаются привидения, вооружившись фотоаппаратом. И всё это в течение 10 лет на фоне никтофобии и ухудшающегося психического состояния, сопровождающегося паническими атаками. Уже будучи взрослым, я начал писать рассказы ужасов, где, по сути, описывал свой собственный кошмар. Как реальные рассказы, в которые включал реальные эпизоды: «Тьма», «Между светом и тьмой», «Никтофобия», так и художественные: «И пришла тьма» и другие рассказы ужасов о призраках.И самое главное, я не уверен, что избавился от ужаса. Панические атаки давно прошли, но что-то осталось.Эпизод 2. Шаги в спортзалеЭтот случай произошёл, когда мне было 28 лет. Я на тот момент вёл тренировки по муай-тай (тайский бокс) в спортивной секции.Тот день ничем особо не выделялся. Отпустив учеников по домам и обсудив день со старшим тренером, который тоже вскоре ушёл, я заперся изнутри и начал мыть зал.График дежурств включал и тренеров, в чём-то мы были равны с учениками, например в уборке. Были дни, когда всё мыл и убирал я, были дни, когда это всё делал старший тренер. Никто не исключался из процесса.Тряпка, ведро, швабра… Я уже помыл мягкий пол в самом зале и пошёл мыть раздевалку. Данный спортивный зал отличался очень высоким потолком – около четырёх метров высотой – и мягким полом. Всё покрытие в зале – один сплошной гимнастический мат. Падать не страшно. Раздевалка была за стеной и как бы на втором этаже. Как я уже упоминал, в самом зале был очень высокий потолок, а за стеной пространство было разделено на два этажа. Нижний был складом, а верхний, куда вела деревянная лестница, – раздевалкой. Там же был и душ. И вот я мою пол и тут слышу что-то странное. Шаги. Они раздавались из зала, кто-то шёл по мягкому полу. Я ещё подумал: «Кто-то из детей что-то забыл и вернулся», но эту мысль вытеснила следующая: «А разве ты не закрыл зал изнутри?». Вроде закрыл. Я на тот момент не был уверен: закрыл или нет. А шаги пересекли зал, раздались шлепки по кафелю, а затем «бум-бум» – кто-то взбирался по этой самой деревянной лестнице, которая была прямо за стеной. Мне это всё казалось дико странным. У меня нормальные адекватные ученики, если бы кто вернулся, он бы меня позвал, как-то бы себя обозначил. Был как-то случай, когда летом в открытую дверь зала вошёл алкаш, напугав при этом детей. Я и Дмитрий Александрович тогда выгнали его пинками, но тот случай именно сейчас пришёл мне на память. «Бум» – раздался шаг по последней ступеньке. Я выскочил, намереваясь отчитать того, кто там шастает, если это ребёнок. Или надавать пинков – если это какой-то взрослый придурок. Но там никого не было. Пустая лестница. Я спустился вниз, слушая звуки своих шагов: «Похоже, очень похоже». Большой пустой зал. Я подошёл к входной двери – она была закрыта на засов, даже с ключом никто не смог бы войти. Ему пришлось бы стоять снаружи и стучать. Все мои страхи и фобии разом вернулись на меня. Я поскорее завершил уборку, как можно быстрее переоделся, выскочил из зала в сгущающиеся летние сумерки и, стараясь не смотреть в уже погрузившийся в темноту спортзал, замкнул его и почти бегом отправился домой. А в полутёмном подъезде, как когда-то давно, я снова поднимался на свой этаж, глядя в тёмные углы. Страхи вернулись.Эпизод 3. Взгляд со стороныКак-то осенним днём я прогуливался по одной из центральных улиц. Погода была редкая для осени: голубое небо, которое появлялось всё реже и реже, несильный ветер и деревья, как у Пушкина — «В багрец и золото одетые леса», лужи после вчерашнего дождя, в которых отражалась вся эта красота. Прекрасная погода, чего не скажешь про моё самочувствие.С самого утра у меня были какие-то непонятные ощущения в голове. Несильная головная боль меня особо не волновала, беспокоило другое: после поворота головы в любую из сторон казалось, что в голове что-то продолжает поворачиваться. То есть голова повернулась на шее до своей крайней точки, всё, она дальше не двигается, но все ощущения говорят мне о том, что поворот продолжается. Такой ерундовины со мной не было ни до, ни после.Именно поэтому я и пошёл гулять по центральным, старым улицам в надежде, что на свежем воздухе это странное ощущение меня отпустит. В какой-то момент я моргнул, а когда открыл глаза, моему удивлению не было предела — я видел себя со стороны. Люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают про полёт души, когда они наблюдали со стороны, как медики их откачивают. Я испытывал те же ощущения, с той только разницей, что я не был в состоянии клинической смерти. Моё сознание (или душа) висело чуть в стороне, на высоте метра два над землёй, и я видел себя идущим по дороге, причём шёл я как на автопилоте. Это странное явление продолжалось около полминуты. Я не заметил момент, когда сознание соединилось с идущим по дороге телом. Просто в какой-то миг я снова начал видеть мир от первого лица. Сразу после этого прошли и странные ощущения, которые преследовали меня с утра.Этот случай меня напугал, я подумал: «А вдруг это что-то серьёзное? Вдруг это опухоль мозга или симптом ещё чего-нибудь». К врачу, однако, я не побежал, тем не менее начал прислушиваться к себе. Но время шло, а эти ощущения не повторялись, и со временем я успокоился.Эпизод 4. Красный глаз в вагончикеЭту историю мне поведал Дмитрий, парень, с которым я учился в техникуме. Рассказываю от первого лица.Когда мне было восемь лет, мы жили в новом, ещё только строящемся микрорайоне. Часть микрорайона уже была заселена, другая часть пока что только строилась. Дома были в разной степени готовности, один дом уже почти готов к заселению, другой — только фундамент заложили. Были девяностые, и до этого у государства денег никогда и ни на что, кроме оборонки, не было, а в те годы совсем не стало. В связи с чем большинство строек оказалось заморожено на неопределенный срок, а те, что продолжались строиться, строились очень медленно.На территории одной замороженных строек стоял строительный вагончик. Тот самый, в котором строители переодеваются и отдыхают. По району ходили слухи, что в этом вагоне строитель повесился. Некоторые даже утверждали, что ему помогли повеситься. Как бы там ни было, взрослые категорически запрещали нам, детям, подходить к этому самому вагончику. А моя соседка, баба Люба, даже шепнула мне как-то раз, что в вагончике обитает призрак строителя, после чего последовал её наказ даже не смотреть в сторону этого вагончика. Куда уж там! Нас туда словно магнитом тянуло, и чем сильнее нас пугали, тем сильнее тянуло.Как-то вечером я, Сашка, который был на год старше меня, и ещё двое мальчишек пришли на стройку, где стоял этот вагончик. Сперва играли в войнушку, затем играть надоело. И мы стали думать, чем бы ещё заняться, когда Сашка объявил, что он не побоялся бы зайти в этот самый вагончик и посмотреть на то самое привидение.Дождались темноты, ждать пришлось долго, но нас распирало просто от любопытства. Когда уже хорошенько стемнело, Сашка отправился в вагончик. Дверь была открыта, Сашка вошёл внутрь, а через минуту оттуда раздался настолько душераздирающий крик, что нас как ветром сдуло. Я прибежал домой и с порога выпалил: «Сашку привидение съело». Мама побежала к Сашкиным родителям. Телефона у нас не было. Мой папа и Сашкин вошли в этот самый вагончик и обнаружили его сидящим на полу, трясущимся от страха и таращимся в темноту.Позже Сашка рассказал, что произошло.«Я заранее осмотрел вагончик через окно и, когда заходил, уже знал, что там и как расположено. Захожу я внутрь: с одной стороны уличная стена с оконцами, с другой — раздевалка, отгороженная фанерой. Я прошёл мимо раздевалки, повернул налево, там было оконце, заделанное досками. И тут на меня из темноты уставился глаз огромных размеров, с мою голову. Он появился у пола, потом медленно поднялся до уровня моей головы. Глаз был красного цвета, с чёрным зрачком, зрачок шевелился из стороны в сторону. Глаз начал приближаться ко мне, а я метался по вагончику, пытаясь найти выход, но постоянно натыкался на стены. Метался и орал, затем забился в угол и смотрел, как глаз исчезает в темноте, но чувствовал, что это страшилище не ушло, что оно здесь. Я боялся пошевелиться».Сашка после этого заикаться начал и со светом несколько лет спал, а потом он с семьёй в другой район переехал.

Ключевые слова: призраки видения образы глаз красный мистика. реальная жизнь необъяснимое фантом выход из тела страшные истории авторская история

