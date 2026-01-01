Праздный. Часть 2: Двойное дно

Праздный. Часть 2: Двойное дноПоезд трогается. Меня качает – ритмично, сонно. Я люблю это чувство. Будто тебя убаюкивает огромный железный нянь, которому плевать, выспишься ты или нет. Вагон старый. Я специально дождался такого. Новые – эти «Москвы-2020» (или 2024?) – они как стоматологические кабинеты: светло, стерильно, противно. Зарядки для телефонов, экранчики с рекламой, сиденья, от которых затекает задница. И окон мало. Маленькие такие бойницы, будто ты в танке едешь.А в старых — окна на всю стену. Даже спереди и сзади можно смотреть в соседний вагон, как в коридор чужой квартиры. И грохот. И запах. И эти продавленные сиденья у самого края — три места в углу, где можно сесть, отвернуться от всех и смотреть в тоннель. Я люблю такие. Люди их избегают — кажется, что там сквозняк или темно. А мне нравится. Там я как в своей норе.Сажусь. Справа — стекло. Слева — пустое сиденье, потом женщина с огромной сумкой, потом старик с авоськой, потом ещё кто-то. Я их не вижу. Я смотрю в тоннель.Провода бегут. Чёрные, толстые, иногда на них блестят капли воды. Стены тоннеля — грязные, с подтёками, как старая кожа. Вспышки света от фар встречных поездов. И темнота. Бесконечная, мокрая, жирная темнота. Она давит на стекло, но стекло держит. Спасибо стеклу.Сумка женщины вздыхает. Нет, серьёзно. Она издаёт звук — что-то среднее между всхлипом и стоном. Женщина не обращает внимания. Она смотрит в телефон. Я покосился на сумку. Она большая, старая, кожаная, с потёртыми углами. Наверное, возит в ней что-то живое. Или не живое, но дышащее. Сумка вздыхает ещё раз. Я говорю тихо:— Ты бы потише...Сумка замирает. Женщина поднимает голову, оглядывается по сторонам, будто что-то почувствовала. Никого не видит. Снова утыкается в телефон. Сумка молчит. Но я знаю – она слышала.Проезжаем «Спортивную». Никто не вышел. Никто не зашёл. Только женщина с сумкой перекладывает её с колен на пол. Сумка глухо стукается.Мост. Воробьёвы горы.Поезд выныривает из тоннеля, и я щурюсь. Света стало больше. Окна теперь показывают не подземелье, а реку. Москву-реку. Серую, маслянистую, с мелкими волнами. Набережную. Деревья без листьев. И дома – те самые стекляшки, которые уходят в облака. Сейчас они по пояс в тумане. Верхушки обрублены, будто великан прошёл и откусил. Или просто членом задел. Но неважно.Красиво. Тошнонтворно красиво.Я смотрю на воду и думаю о времени. О том странном чувстве, когда всё сделал – и можно выдохнуть. Лечь на диван, уставиться в потолок и знать, что никто не придёт, не позвонит, не попросит. Пустота. Не злая, не добрая. Просто пустота. Она как эта река – течёт себе, и плевать ей на твои дела.Или когда просыпаешься в четыре утра. Думаешь: «Пять, пора вставать». А там четыре. И до будильника ещё целый час. Этот час – как подарок, который никто не заворачивал. Он просто есть. Ты лежишь в темноте, слушаешь, как гудит холодильник, и никуда не надо. Тоже пустота. Но приятная.Вот я сейчас – в пустоте. Еду без цели. Вышел бы на любой станции – и всё равно. Зачем? Не знаю. Просто смотреть. Наблюдать. Считать грехи.Перевожу взгляд на пассажиров. Старик с авоськой. Ему лет семьдесят, лицо в морщинах, глаза мутные. Держит на коленях пакет с буханкой хлеба и свёртком – кажется, колбаса. Он смотрит в одну точку, не моргает. Мысли у него тихие, серые. Дома его никто не ждёт. Только телевизор, который бормочет про курс доллара, и тарелка гречки на плите. Он знает, что завтра будет то же самое. И послезавтра. Я смотрю на него и чувствую странное – не жалость, нет. Что-то другое. Узнавание. Я мог бы сказать ему что-то. Но что? «Живи дальше»? Смешно. Он и так живёт. Просто грустно.Поезд ныряет обратно в тоннель. Снова провода, темнота, вспышки. Женщина с сумкой выходит. Старик остаётся. Парень в наушниках засыпает, клюёт носом. На его месте я бы тоже клюнул. Но я не сплю. Я вообще мало сплю. Враш не любит, когда его подопечные видят сны. Сны делают их слишком человечными.Станция «Университет». Объявляют тихо, с хрипотцой, будто диктор только что проснулся.Я поднимаю голову. И вижу его.Мужчина. Лет пятидесяти, в старом пальто, сером, потёртом на локтях. Сидит на том самом тройном сиденье у окна – на моём любимом. Но я его не заметил раньше. Как так? Я всегда замечаю всех. А он сидел и молчал. И люди... люди его не видели. Проходили мимо, не обходя, даже не поворачивая головы. Как будто его не было.Я щурюсь. Он не двигается. Лицо бледное, глаза закрыты. Дышит? Не видно. Он не человек? Или человек, но такой же пустой, как я?Двери открываются. Мужчина встаёт – медленно, беззвучно. И идёт к выходу. Никто не уступает ему дорогу. Никто не смотрит в его сторону. Все просто расходятся, как вода вокруг камня.Я встаю. Иду за ним.Платформа. Люди спешат, но он идёт не спеша. Я держу дистанцию. Он сворачивает к лестнице. Я за ним. Вверх по ступеням, через длинный переход. Вентиляция гудит, пахнет бетоном и мочой. Мужчина идёт, не оборачиваясь. Я пытаюсь представить его мысли. Пусто. Абсолютная пустота. Как будто внутри него ничего нет.Выходим в город. Светло, но серо. Дождь кончился, но лужи остались. Мужчина идёт по тротуару, потом сворачивает во двор. Я за ним. Он останавливается у старой машины – «Жигули» цвета ржавчины. Достаёт ключи. Садится. Заводит.Я стою в двадцати метрах, смотрю. Он выезжает со двора и уезжает. А я даже номер не запомнил.Вот и всё.Стою посреди двора. Дети на площадке орут. Бабка на лавке щурится и смотрит на меня подозрительно. Я для неё – не пустота. Она видит. Жалко, что не понимает.Кто это был? Другой отмеченный? Или глюк? Или Враш решил проверить меня, подсунув фальшивку?Не знаю. И это бесит.Но это была только прелюдия. Сказка – впереди.Я иду к выходу со двора. Не в метро – в город. Хочу побродить. Заодно подумать.Надо бы обзавестись какой-нибудь хернёй для наблюдения. Бинокль там или трубу складную. Чтобы смотреть издалека, не приближаясь. Чтобы не упускать таких, как этот. Где-то там, за парком, вроде был магазин с охотничьим барахлом. Деньги? Нет. Но это дело наживное. Карманы у людей полные, а я – пустота. Кто заметит?Дождь начинается снова – мелкий, противный. Я поднимаю воротник. Иду мимо старых домов, мимо сквера. Люди спешат, не замечают.— Ну и что это было? — бормочу я в никуда. Никто не отвечает. Только ветер в проводах.Думаю о нём. О его пустоте. Может, он тоже когда-то получил дар, а потом устал. И теперь просто ездит на ржавых «Жигулях» и спит без снов. Моё будущее? Или прошлое?Не знаю.Выхожу на проспект. Магазин «Охота и рыбалка» горит жёлтым светом. Я толкаю дверь.Конец второй части.

