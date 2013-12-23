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Истории из жизни

Что-то в машине

Рано утром, точнее ночью, появилась нужда поехать по делам. Выхожу на балкон, запускаю с пульта прогрев двигателя и тут замечаю - вроде фары светятся. Но я вроде их выключал? Может, это свет от фонарей бликует? Иначе аккумулятор сесть уже должен - я все выходные не ездил.

Выхожу к машине. Фары не горят. И бликовать они не могут - тут свет от фонарей не добивает. Может, с балкона показалось, думаю. Сажусь в машину, поворачиваюсь к пассажирскому сиденью, чтобы документы бросить, а там ЭТО...

Облако. Такого же цвета, как при дыхании на морозе, но только форма постоянная. На что похоже - непонятно, нет какой-то определенной формы или силуэта какого-то. Только что-то похожее на голову из этой формы выделяется и два глаза. Они не светятся, а бликуют, так же, как мне показалось, что фары бликуют. Отраженный такой свет. Сидит ЭТО на пассажирском сиденье, не шевелится. Я из-под сиденья гаечный ключ хватаю 41х42, с таким обходчики путей железнодорожных ходят, выскакиваю из машины, распахиваю пассажирскую дверь, а там нет никого! Сажусь обратно в машину, смотрю - сидит, смотрит в одну точку и не шевелится. Я несколько раз угрожающие жесты сделал ключом - типа ткнуть его хочу. Ноль реакции и при этом на фоне прогревающегося двигателя звуки какие-то посторонние, типа вздох - выдох с шипением.

Вышел из машины, закурил. Обошел всю машину, посмотрел в окна - нет никого. Сажусь в машину - опять сидит. Я завожусь. Датчик показывает, что температура на улице -7 градусов, а в салоне такое ощущение, что все -30. Врубаю печку на полную катушку, и тут ЭТО как бы воздухом сдувать начинает. Причем сперва нижнюю часть сдувает, относит в сторону заднего сиденья, и там ОНО в воздухе растворяется, потом постепенно среднюю часть, а потом уже голову с глазами. И все, исчезло.

Приехал домой, машину облазил всю - ничего нет. Что это или кто, даже не знаю. Но в машину завтра как-то страшновато по темноте садиться.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:13
Сегодня, 14:13 by ArhipПросмотров: 791Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: Нечто облако машина страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:20
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И опять я почти первая. Продай авто к чертям. Что-то притянул шуточками
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#2 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 14:30
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Какой ГГ смелы с ключом на "Это" бросался... satisfied
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#3 написал: Pmariam
Сегодня, 14:44
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держите нас в курсе о дальнейших событиях.... к чему бы это было. Дай Бог, чтобы без продолжений :)
мож кто уходя дыхнул так, что выДЫХ заморозился в облако? crazy
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#4 написал: Ахма
Сегодня, 14:51
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Одно время доводилось мне работать на соборах Кремля. Так вот, в соседнем дворе постоянно парковалась машинка, у которой на подголовник пассажирского сиденья была надета маска Смерти из фильма "Крик". В сумерках смотрелось восхитительно.

Как говорится, музыкой навеяло.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#5 написал: Blackmaiden
Сегодня, 14:58
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а потом уже голову с глазами
Как у автора смелости хватило разглядеть ЭТО...Плюсую.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#6 написал: ARCB
Сегодня, 15:15
+4
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Надо было спросить куда ехать изволит. Шучу, к добру или к худу спросите в следующий раз. Не спроста они являются.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:18
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Может сглазили? Намедни только думалось: ну давно историй не пишет.
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#8 написал: Летяга
Сегодня, 15:42
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Я правильно поняла, что глаза ЭТОГО бликовали так, что с балкона было видно? 418
И эту хрень видно с водительского места и не видно через открытую пассажирскую дверь?
Даже не знаю, что думать. Машина-то нормально себя ведёт? А то, может, её можжевеловым дымом окурить надо? Чабрец там в салоне аккуратно пожечь?
Что-то как-то стрёмно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#9 написал: Black Bagira
Сегодня, 15:51
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Комментариев: 819
Но в машину завтра как-то страшновато по темноте садиться. Ещё было? Или всё ок?

Завтра напишите.
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#10 написал: Хан Хам
Сегодня, 16:06
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Редкая разновидность миража? Или пересечение с иной реальностью? А может игры разума.
Тачка новая или б/у?
Зарегистрирован: 11.01.2018
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:17
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Комментариев: 1 944
Прям как в мультфильме "Простоквашино":
- странная у вас какая то настроечная таблица на экране!
- да это не таблица, это паутина такая на экране.
Так вот и тут, типа сгустка холодного тумана. А глаза неподвижные в виде блика, так отсвет от окон или ещё чего. И тёплый воздух враз удалил этот сгусток остуженного воздуха, тем более что воздух тёплый начинает греть снизу и к верху, если так выставлены воздушные заслонки обогревателя печки. И уж совсем нереально , но мистически будет выглядеть такой к примеру поворот дела: - случаем не подвозили на переднем сидении, пассажира страдающего астмой использующегося во время движения, своим лекарством из баллончика? Мог определённо сохранится сгусток вещества в машине. А сами сказали, что в машине температура была по ощущению градусов -30, тем более что на улице всего лишь -7 При таком перепаде не удивляюсь ничему, мог и чёрт быть, с белой бородой и рогами. laughing

Цитата: Летяга
Чабрец там в салоне аккуратно пожечь?

Да и покурить ещё чё нить, так для храбрости. wink
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 17:23
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Комментариев: 1 943
Цитата: Летяга
Машина-то нормально себя ведёт? А то, может, её можжевеловым дымом окурить надо? Чабрец там в салоне аккуратно пожечь?

Чертополоха понавтыкать) я даже не знаю, найдется ли у кого версия для данного вида нечисти) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#13 написал: kas11
Сегодня, 19:52
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Комментариев: 237
ну и самообладание у вас.. еще покурить смогли... плюс поставлю,но со скрипом
Зарегистрирован: 16.03.2013
#14 написал: M717
Сегодня, 20:57
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Комментариев: 685
что-то похожее на голову из этой формы выделяется и два глаза. Они не светятся, а бликуют

Обычный бликующий двуглазый головаст smile обитает преимущественно в автомобилях, питается водителями, потомство приносит редко...
Я из-под сиденья гаечный ключ хватаю 41х42
Извиняюсь, у Вас - Белаз? Что в легковом автомобиле можно откручивать ключом такого типоразмера? Да и как он под сиденье влез,если его длина порядка метра, а вес-4-5 кг.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
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