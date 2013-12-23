Что-то в машине

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:13

Arhip Просмотров: 791 Комментарии: 14 +15 Сегодня, 14:13 by

Рано утром, точнее ночью, появилась нужда поехать по делам. Выхожу на балкон, запускаю с пульта прогрев двигателя и тут замечаю - вроде фары светятся. Но я вроде их выключал? Может, это свет от фонарей бликует? Иначе аккумулятор сесть уже должен - я все выходные не ездил.Выхожу к машине. Фары не горят. И бликовать они не могут - тут свет от фонарей не добивает. Может, с балкона показалось, думаю. Сажусь в машину, поворачиваюсь к пассажирскому сиденью, чтобы документы бросить, а там ЭТО...Облако. Такого же цвета, как при дыхании на морозе, но только форма постоянная. На что похоже - непонятно, нет какой-то определенной формы или силуэта какого-то. Только что-то похожее на голову из этой формы выделяется и два глаза. Они не светятся, а бликуют, так же, как мне показалось, что фары бликуют. Отраженный такой свет. Сидит ЭТО на пассажирском сиденье, не шевелится. Я из-под сиденья гаечный ключ хватаю 41х42, с таким обходчики путей железнодорожных ходят, выскакиваю из машины, распахиваю пассажирскую дверь, а там нет никого! Сажусь обратно в машину, смотрю - сидит, смотрит в одну точку и не шевелится. Я несколько раз угрожающие жесты сделал ключом - типа ткнуть его хочу. Ноль реакции и при этом на фоне прогревающегося двигателя звуки какие-то посторонние, типа вздох - выдох с шипением.Вышел из машины, закурил. Обошел всю машину, посмотрел в окна - нет никого. Сажусь в машину - опять сидит. Я завожусь. Датчик показывает, что температура на улице -7 градусов, а в салоне такое ощущение, что все -30. Врубаю печку на полную катушку, и тут ЭТО как бы воздухом сдувать начинает. Причем сперва нижнюю часть сдувает, относит в сторону заднего сиденья, и там ОНО в воздухе растворяется, потом постепенно среднюю часть, а потом уже голову с глазами. И все, исчезло.Приехал домой, машину облазил всю - ничего нет. Что это или кто, даже не знаю. Но в машину завтра как-то страшновато по темноте садиться.

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