Пара историй про маму

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 233 Комментарии: 2 +7 Вчера, 23:05 by

Решила рассказать две истории, произошедшие с моей мамой.1. Произошло это лет 35 назад. Маме моей было около двадцати, я - совсем малявка (несколько месяцев от роду) в коляске сплю, гуляем, значит, по тропинке. С одной стороны - деревья за ними дорога, по которой машины катаются туда-сюда, с другойстороны гаражный кооператив. Будни, время - часа два дня, народу почти нет, спальный район, кто на работе, кто на учебе.Идет она, значит, коляску катит. Зачем-то в небо глаза подняла. А там, метрах в 3-х над ней, диск завис. Круглый, металлический (ну или цвет под метал). На месте повисел и вперед полетел, ниже уровня верхушек деревьев. Потому что листья как ветром при движении этого диска обдувало, ветки качало. Звуков не издавало. Размером, может, сантиметров 20 в диаметре. И плоский, когда дальше пролетел, как бы с боку мама его видела, плоский, как монета. В то время про НЛО не говорили, это позже она услышала про инопланетян, но и то тарелка-то малюсенькая, что же инопланетяне размером с букашек каких что ли?2. Маме уже под 40 было. Пришла домой с работы, какие-то дела поделала и спать пошла. Я пришла с учебы, как раз, когда мама на боковую отправилась. Спокойной ночи друг другу пожелали, и она улеглась спать. Я дверь в её спальню закрыла и пошла в свою комнату. (Квартира выглядит так: с лестничной площадки дверь, ведущая в коридор, потом еще дверь, ведущая в квартиру. Дальше коридорчик, налево двери в зал и в мою комнату, прямо по коридорчику проходишь там справа дверь в родительскую спальню).Сижу в своей комнате, своими делами занимаюсь. Слышу первая (с площадки) дверь захлопнулась. Я решила, что папа пришел. Смотрю, не папа, а мама в квартиру заходит. Я в непонятках, она же спит в своей комнате. А вид у неё странный, глаза испуганные, связно говорить не может. Пошли на кухню. Я ей воды налила, она попила. Чуток посидели, пока она в себя придет.Ну как смогла говорить, мама мне и рассказывает:«Легла, уснула махом. Вижу сон, будто в комнате моей, напротив кровати дверь какая-то в стене появилась. Думаю, что за дверь, к соседям что ли? Ну мне интересно стало, я её открыла и шагнула вперед. Вот только дверь за мной захлопнулась. И я в кромешнойтемноте осталась. Не пойму где нахожусь. Вокруг темно, ничего не видно. Ну я на пол села и думаю, что делать-то дальше, и вообще, странный сон какой-то. Потом присмотрелась, точка белая впереди какая-то. Пошла к этой точке. Пару шагов сделала, точка чуть увеличилась, а я думаю: «Вот он свет в конце тоннеля, про который все говорят, и что померла я что ль?» Еще ближе подошла и врезалась во что-то. Руками трогаю – стена что ли, точку потрогала – стеклянная. Глазом к точке прильнула, а там лестничная площадка и дверь напротив, как соседская. Значит, я в коридоре нашем. На ощупь нашла замок и открыла дверь. Точно - наш подъезд. Закрыла, да в квартиру пошла. И не поняла, когда сон-то закончился, и как я из комнаты в коридор переместилась, через несуществующую дверь, которая если бы была – вела к соседям в зал».Р.S. Еще утром мама вспомнила, что в коридоре видела огромные следы босых ног, будто кто-то с огромными ногами, замаранными в грязи, с лестницы в сторону нашей квартиры шел (а была зима; и у нас у папы 44 размер обуви, но те следы гораздо больше были; илифт работал, смысл пешком на 6-й этаж идти). Но утром уже этих следов не было. Не думаю, что кто-то их смыть успел ранним субботним утром, тем более остальной подъезд не мыт был, проверяли.

Ключевые слова: НЛО дверь сон следы авторская история

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