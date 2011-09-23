Астронавт...

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 12:21

qqq666 Просмотров: 132 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 12:21 by

От звезды до звезды.От планеты к планете.Ждет загадочный млечный путь.Темный космос хранит свои тайны,Не желая их раскрывать.Лишь один человек-астронавт,Астронавт-покоритель вселенной,Открывает завесу и тайну,Тайну мрачного космоса звезд.Ужас космоса манит и манит.Любопытству все нет нам конца.И что ждет нас на чуждой планете?Толи радость, а то ли беда.Знать пока нам, увы, не пора...

Ключевые слова: Космос планеты звезды неизвестность загадка авторский стих

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