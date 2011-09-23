Астронавт...От звезды до звезды.
От планеты к планете.
Ждет загадочный млечный путь.
Темный космос хранит свои тайны,
Не желая их раскрывать.
Лишь один человек-астронавт,
Астронавт-покоритель вселенной,
Открывает завесу и тайну,
Тайну мрачного космоса звезд.
Ужас космоса манит и манит.
Любопытству все нет нам конца.
И что ждет нас на чуждой планете?
Толи радость, а то ли беда.
Знать пока нам, увы, не пора...
Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21 by qqq666Просмотров: 132Комментарии: 2
Ключевые слова: Космос планеты звезды неизвестность загадка авторский стих