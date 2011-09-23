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Стихи

Астронавт...

От звезды до звезды.
От планеты к планете.
Ждет загадочный млечный путь.
Темный космос хранит свои тайны,
Не желая их раскрывать.
Лишь один человек-астронавт,
Астронавт-покоритель вселенной,
Открывает завесу и тайну,
Тайну мрачного космоса звезд.
Ужас космоса манит и манит.
Любопытству все нет нам конца.
И что ждет нас на чуждой планете?
Толи радость, а то ли беда.
Знать пока нам, увы, не пора...

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21 by qqq666Просмотров: 132Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Космос планеты звезды неизвестность загадка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 15:28
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1458|0)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 238
Тему хорошую взял, но стих на мой взгляд не завершён( Где краски, где взрыв эмоций? Прости, стих оставляю без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Ингеборга
Сегодня, 15:38
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 431
Какой ужас!
Свою планету мы так заплевали, закидали окурками, замусорили, травим воды и земли; каждый день из-за нас навсегда исчезают целые виды животных, птиц, насекомых и растений.

Пора бы остановиться нам всем в этом безумии разрушать наш космический корабль под названием "Земля", чтобы не пришлось нам жить на Кин-дза-дзе. Уже сейчас едим пластиковую еду.
Пафосно, но ведь это же правда?
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
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