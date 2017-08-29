Легенды Нагов

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:05

Estellan Просмотров: 26 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 05:05 by

На самой заре времен, в своем странствии по мирам на Землю наткнулся Уроборос. Великому Змею понравилась эта планета, своим дыханием он вдохнул в нее шесть составляющих жизни, и она обрела собственную душу, собственную жизнь, хоть и разбитую на шесть частей.Великий Змей обвил планету своими кольцами, прикусив собственный хвост, чтобы никакая сила темных богов не смогла покуситься на его создание. Долгое время Уроборос хранил планету, и любовался происходящим на ней изменениям, его радовало все, и разнообразная жизнь на ее поверхности и в глубоких океанах, и сверкающие реки, и жаркое пламя, таящееся в ее недрах, чтобы время от времени прорываться на поверхность, и ветер, гуляющий по поверхности, гоняющий белые, невесомые облака.Шло время, и другие бог призвали Уробороса в иные миры, но он не мог бросить Землю, оставив ее без хранителя. Тогда уронил он на Землю несколько своих разноцветных чешуек. Упав на Землю, чешуйки стали драконами. Повелел Великий Змей своим детям хранить жизнь на этой планете, а чтобы не было среди них раздора, каждый отвечал за какую-то свою из шести частей жизни. Синий дракон стал хранителем воздуха, он отвечал за воздушные потоки. Черному досталась всякая жизнь на поверхности земли, будь то растения или животные. Зеленому выпало хранить воду и всю жизнь в ней. Красный стал отвечать за пламя земли, и жар ее глубин, контролировал вулканы. Белый стал хранителем земных недр, все, что находилось между поверхностью, и земным пламенем было в его владениях, на его призыв могли отзываться сокровища скрытые под землей, он мог создавать пещеры и гроты, русла для подземных рек и многое другое. Золотой стал хранителем знаний. Лишь постепенное накапливание знаний могло позволить жизни на земле развиваться дальше. Золотой знал прошлое и будущее, но не мог поделиться знанием о будущем с другими.Каждый дракон был ограничен в своих силах и только сообща они могли жить в гармонии и хранить ее на Земле.В последнюю очередь наделил Великий Змей своих детей бессмертием, и покинул Землю.Шли тысячелетия, и все было хорошо, но климат менялся, и наползал с севера на земли драконов холод. Никто из драконов не мог управлять холодом, умирали растения, уходили животные, вскоре драконы поняли, что не так просто выжить им в их форме без пищи, несмотря на бессмертие. Взмолились драконы своему создателю, и услышал их Великий Змей. Вихрем его сила коснулась каждого дракона, и стал тот змеем. Лишившись крыльев и лап, получили они взамен возможность впадать в спячку, пережидая жуткий холод, и менять свою форму по собственному усмотрению.Снова воцарилась гармония на Земле, но постепенно шесть драконов пришли к тому, что каждому из них было одиноко быть единственным представителем своего вида.На вершине самой высокой горы Шестеро держали совет, в результате которого решили, что каждый из них создаст своих детей. Но не было у них силы Великого Змея. Сколько чешуек они не сбрасывали на землю, не появлялось из них новых драконов. Опечалились драконы, один из них в ярости вырвал у себя еще одну чешуйку, и вместе с ней на землю упала капля крови. Не успел он опомниться, как ударившись о землю капля крови превратилась в змею. Обрадовались драконы и, вернувшись в свои владения, каждый создал своих потомков. Так появились первые Наги.Всем хороши были Наги, они унаследовали силы своих создателей, правда лишь очень немногие могли превращаться в дракона, и были они смертны. Печалило драконов то, что их дети живут так мало. Тогда драконы решили отдать свое бессмертие нагам, сделали их новыми хранителями жизни. А сами ушли, слившись в смерти каждый со своей стихией.Долго печалились наги о смерти своих создателей, но время залечило и эти раны. Помогая друг другу, они построили свои города, выбрали правителей из тех, кто мог превращаться в дракона, и стали жить мирно.

Ключевые слова: Уроборос драконы стихии наги

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