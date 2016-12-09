"Настанет час"Настанет час, когда судьбу потерянного мира решит ни кто-то там из нас,
Ни гении, ни деньги и не ораторы с чьих уст срываться будут сотни фраз -
Красивых, бесполезных и унылых.
Ударит гром, оповещая о последних днях планеты, польётся кровь дурманящим вином,
Назвавшийся когда-то королём сбежит,
Когда простой народ к нему решит явиться за советом.
Подует ветер, принося безумный страх, и не останется людей на белом свете,
Смерть мастерски расставит свои сети - сердца и души обратятся в сизый прах...
Печальным станет Бог, пославший Ангелов своих, гонимый тяжестью тревог,
Спасти планету он бы смог, будь искра жизни на земле, и кто-то из живых...
Ползти будет змея, меж мёртвыми людьми, бросавшими ей вслед свои проклятья,
Ломая гнёзда с её яйцами, с детьми, вражды даже сейчас не миновать им...
Забьётся сердце. Он поднимется с земли,
Застынут Ангелы, боясь пошевелиться,
Старик живой. Осталось лишь молиться -
Судьба планеты зависит от змеи...
Вчера, 19:37 by QustoПросмотров: 45Комментарии: 7
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