"Настанет час"

Qusto Просмотров: 45 Комментарии: 7 +9 Вчера, 19:37 by

Настанет час, когда судьбу потерянного мира решит ни кто-то там из нас,Ни гении, ни деньги и не ораторы с чьих уст срываться будут сотни фраз -Красивых, бесполезных и унылых.Ударит гром, оповещая о последних днях планеты, польётся кровь дурманящим вином,Назвавшийся когда-то королём сбежит,Когда простой народ к нему решит явиться за советом.Подует ветер, принося безумный страх, и не останется людей на белом свете,Смерть мастерски расставит свои сети - сердца и души обратятся в сизый прах...Печальным станет Бог, пославший Ангелов своих, гонимый тяжестью тревог,Спасти планету он бы смог, будь искра жизни на земле, и кто-то из живых...Ползти будет змея, меж мёртвыми людьми, бросавшими ей вслед свои проклятья,Ломая гнёзда с её яйцами, с детьми, вражды даже сейчас не миновать им...Забьётся сердце. Он поднимется с земли,Застынут Ангелы, боясь пошевелиться,Старик живой. Осталось лишь молиться -Судьба планеты зависит от змеи...

Ключевые слова: Планета змея люди Бог Ангелы смерть авторский стих

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