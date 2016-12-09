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Стихи

"Настанет час"

Настанет час, когда судьбу потерянного мира решит ни кто-то там из нас,
Ни гении, ни деньги и не ораторы с чьих уст срываться будут сотни фраз -
Красивых, бесполезных и унылых.

Ударит гром, оповещая о последних днях планеты, польётся кровь дурманящим вином,
Назвавшийся когда-то королём сбежит,
Когда простой народ к нему решит явиться за советом.

Подует ветер, принося безумный страх, и не останется людей на белом свете,
Смерть мастерски расставит свои сети - сердца и души обратятся в сизый прах...

Печальным станет Бог, пославший Ангелов своих, гонимый тяжестью тревог,
Спасти планету он бы смог, будь искра жизни на земле, и кто-то из живых...

Ползти будет змея, меж мёртвыми людьми, бросавшими ей вслед свои проклятья,
Ломая гнёзда с её яйцами, с детьми, вражды даже сейчас не миновать им...

Забьётся сердце. Он поднимется с земли,
Застынут Ангелы, боясь пошевелиться,
Старик живой. Осталось лишь молиться -
Судьба планеты зависит от змеи...
Вчера, 19:37 by QustoПросмотров: 45Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Планета змея люди Бог Ангелы смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 19:43
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 4 034
Мощно!) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Летяга
Вчера, 19:58
+1
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Публикаций: 695
Комментариев: 8 148
Змея внушает надежду. Змея - это хорошо.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:21
0
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 442
Комментариев: 9 284
Ага, змея начало, и всё по новой....старика жаль.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#4 написал: kusi
Вчера, 20:31
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2928|-2)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 937
Шикарный стих! Очень глубокий. От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: conjure one
Вчера, 21:12
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6013|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 2 397
У меня стихотворение вызывает апокалиптические картины, а финал наводит на размышления, кто или что скрывается за образом змеи. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:15
+1
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Репутация: (1495|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 381
Мрачновато. Кто же, кто змея?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: marzzz
Вчера, 23:02
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (456|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 150
Образ змеи вполне загадочен, зашифрован даже.
Кто это? Неужто тот самый змей-искуситель, который в свое время дал яблоко Еве, что в итоге спровоцировало изгнание людей из райского сада? И теперь жизнь человечества опять его руках (или что там у змея)? А из человеков один старик ...
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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