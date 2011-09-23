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Стихи

Прощание Лета и Осени

Ветер прошлого Осень принёс.
Осень плавно сошла на траву.
Шумом золота старых берёз,
Вновь напомнив пути волшебству.

Осень лисьим махнула хвостом,
Хитро глянула Лету в глаза.
К Лету Осень вошла важно в дом.
И блеснула у Лета слеза...

Летний вечер, чуть плавясь, горит.
Но у Лета печальны глаза.
Осень ласково с ним говорит.
В сердце Лета бушует гроза!

Лето в танце хотело кружить,
Осень песню запела свою:
"Листья - карты, судьбу ворожить?"
И добавила тихо: "Люблю..."

Ветер прошлого Осень принёс.
Лету Осень подарит экстаз!
Но горят Лета яхонты слёз.
Доля счастья вновь с горем сплелась.

Лето чувствует: нужно уйти.
Осень дарит прощально звезду.
И в грядущее тропы найти
Лето хочет. Сказало: "Иду..."

Осень плачет, оставшись одна.
Ветер прошлого Лето унёс.
Но в грядущем у Лета зажглась
Та звезда, что из Осени слёз!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:30 by ЭвиллсПросмотров: 63Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Дом слеза песня судьба авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 20:32
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Стих просто прелесть!От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:39
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Красотища) Плюс
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#3 написал: FataMorgana
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Волшебно! Плюс)
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#4 написал: Estellan
Вчера, 21:25
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А для меня Осень это рыжая хитрюга с светлой кожей и озорным характером, гораздо забавней тихони Лета. Они не прощаются никогда. Они кружат в танце.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#5 написал: Эвиллс
Вчера, 21:47
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Цитата: Estellan
Они не прощаются никогда. Они кружат в танце.

Так они и мечтают - не расставаться. Но год идёт по кругу, и времена года - тоже. А сами духи времён года? Может и не расстаются, мы только наверняка не знаем.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#6 написал: Mina Harker
Вчера, 22:19
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Очень красивое стихотворение. Как раз актуальная тема - лето заканчивается, скоро осень))) Плюс.
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#7 написал: Estellan
Сегодня, 00:50
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Эвиллс
В последний год, как мне кажется, духи времен года порядком накурились.))
Но меня всегда привлекали духи зимы.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#8 написал: teksas73
Сегодня, 01:15
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Публикаций: 27
Комментариев: 1 544
Они спорят который век, кто же старше из них, красивей,
Рассудить их зовут соловья, что гнездо свил на старой осине,
- Я румяней и шире в плечах, - говорит соловью красно лето,
- Ну а я на рояле могу вам исполнить пару сонетов.
- Осень, милая, не к чему мне сонеты твои сегодня - отвечает ей соловей,
И несет в дом пук старой соломы.
- Как же мне рассудить вас друзья, ведь я свадьбу сыграл в июне,
В сентябре родила мне жена, сына с дочкой, я очень люблю их.
Вы мне дороги оба, и я, соблюсти чтобы все приличия,
Вам скажу, что весну люблю я, и вручу ей свой знак отличия.

Замечательное стихотворение. Очень красивое.
От меня реверанс++++++++
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
#9 написал: Estellan
Сегодня, 06:40
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Группа: Активные Пользователи
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Эвиллс
А вообще оно мне почему-то песню напомнило. Vini dejoja vienu vasaru.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#10 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:48
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Прекрасный стих! Автор пиши! У Вас Талант! Браво!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
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