Прощание Лета и Осени

Прощание Лета и ОсениВетер прошлого Осень принёс.
Осень плавно сошла на траву.
Шумом золота старых берёз,
Вновь напомнив пути волшебству.
Осень лисьим махнула хвостом,
Хитро глянула Лету в глаза.
К Лету Осень вошла важно в дом.
И блеснула у Лета слеза...
Летний вечер, чуть плавясь, горит.
Но у Лета печальны глаза.
Осень ласково с ним говорит.
В сердце Лета бушует гроза!
Лето в танце хотело кружить,
Осень песню запела свою:
"Листья - карты, судьбу ворожить?"
И добавила тихо: "Люблю..."
Ветер прошлого Осень принёс.
Лету Осень подарит экстаз!
Но горят Лета яхонты слёз.
Доля счастья вновь с горем сплелась.
Лето чувствует: нужно уйти.
Осень дарит прощально звезду.
И в грядущее тропы найти
Лето хочет. Сказало: "Иду..."
Осень плачет, оставшись одна.
Ветер прошлого Лето унёс.
Но в грядущем у Лета зажглась
Та звезда, что из Осени слёз!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:30 by ЭвиллсПросмотров: 63Комментарии: 10
Ключевые слова: Дом слеза песня судьба авторский стих