Прощание Лета и Осени

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 63 Комментарии: 10 +7 Вчера, 19:30 by

Ветер прошлого Осень принёс.Осень плавно сошла на траву.Шумом золота старых берёз,Вновь напомнив пути волшебству.Осень лисьим махнула хвостом,Хитро глянула Лету в глаза.К Лету Осень вошла важно в дом.И блеснула у Лета слеза...Летний вечер, чуть плавясь, горит.Но у Лета печальны глаза.Осень ласково с ним говорит.В сердце Лета бушует гроза!Лето в танце хотело кружить,Осень песню запела свою:"Листья - карты, судьбу ворожить?"И добавила тихо: "Люблю..."Ветер прошлого Осень принёс.Лету Осень подарит экстаз!Но горят Лета яхонты слёз.Доля счастья вновь с горем сплелась.Лето чувствует: нужно уйти.Осень дарит прощально звезду.И в грядущее тропы найтиЛето хочет. Сказало: "Иду..."Осень плачет, оставшись одна.Ветер прошлого Лето унёс.Но в грядущем у Лета зажгласьТа звезда, что из Осени слёз!

Ключевые слова: Дом слеза песня судьба авторский стих

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