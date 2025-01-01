СПАСАТЬСЯ! НАМ ВСЕМ НАДО СПАСАТЬСЯ!

Геолог Сергей Воронцов уже три года изучал вместе со своими коллегами из Москвы земную кору Кольской скважины. Местные работники бурили землю каждый день, стремительно пробиваясь вниз. За это время удалось обнаружить в глубоких недрах большое количество ископаемых, включая даже и лунный грунт. Но откуда он там взялся? Таким вопросом задавались некоторые учёные, храня для нас эту загадку и по сей день. Однако, несмотря на все тайны, бурение продолжалось и продолжалось. Пока однажды, в 1987 году, 14 февраля, специальные приборы не стали ловить на дне шахты странные звуки неизвестного происхождения. Но никого в тот день, включая и Сергея Воронцова, это почему-то не обеспокоило. Бурение продолжалось безостановочно, а Воронцов, как и в любой другой вечер, спокойно направился домой.Посёлок же, где временно проживал Сергей вместе со своей семьёй, был специально построен рядом с Кольской скважиной для всех её работников. В этом населённом пункте было всё необходимое. Магазины, кинотеатры, больницы, детсады и школы. Так, в очередной раз зайдя в магазин, Воронцов купил водки двести грамм и лёгкую закуску в виде кильки в томатном соусе. В очередной раз пешком пошёл он по тёмной, необитаемой улице имени Ленина, и в последний раз поднялся он по холодному подъезду своего почти уже родного пятиэтажного дома.Пока что весь вечер был абсолютно привычен. На часах было уже пол-одиннадцатого. Дети, жена давно уже видели прекрасные и беззаботные сны. Они всегда ложились рано, и Сергей ценил такие моменты. Ничто не могло отвлечь его от такого досуга, что проходил для него один раз в неделю. Аккуратно сев в старое скрипучее кресло, он включил телевизор, желая посмотреть перед сном собрание ЦК КПСС, дождаться окончания эфира и со спокойной душой пойти спать. Это был его особый ритуал, после которого Сергей чувствовал какое-то странное умиротворение. Но в тот вечер всё как-то было иначе. Собрание высших руководителей страны вновь проходило как и прежде, но говорили они совсем о другом.«Так вот, товарищи, говорю вам как есть! – объявлял Горбачёв с трибуны на фоне красного знамени. – Последующие реформы и «перестройка» в частности должны посеять в головах трудящихся раздор, ужас и дикое желание убивать своих соотечественников и соотечественниц! Мы должны разделить народ по национальному и социальному признаку и как можно стремительнее топить их в собственной крови! Всё во имя Великого Преобразования, товарищи! Всё ради него!»Сергей после услышанного слегка изумился. Сначала он подумал, что просто алкоголь слегка задурманил его разум, но когда трансляция прервалась и на экране появилась надпись «Не забудьте выключить телевизор», всё это не на шутку удивило московского геолога. Однако уже через минуту забава для Сергея Воронцова сменится диким животным страхом. На фоне настроечной таблицы стал доноситься тихий, неизвестный мужской голос. Сделав звук погромче, он стал слышать следующее:- Алло! Алло, Ром! Запись уже перехвачена? Нет? Ну, тогда подождём. – говорил голос с лёгкой тревогой. – Так вот, Ром, говорю тебе как есть. Те звуки из шахт, что мы обнаружили…Молчание. Странное и тревожное молчание. Но через какое-то время неизвестный по ту сторону продолжил:- В общем! Поработав над аппаратурой, мне всё стало ясно. Это самые что ни на есть человеческие голоса. Крики, молящие о помощи. Мы докопались до Ада, Ром. И сейчас нечто вырывается оттуда, чтобы нас всех уничтожить!И снова молчание. Изумлённый Сергей желал пошевелиться в своём некомфортном кресле, но боялся из-за громкого скрипа прослушать нечто важное для своих ушей. Но прошла ещё минута, и неизвестный голос опять продолжил говорить, но в этот раз на повышенных тонах:- Надо звонить в госорганы, Ром! В КГБ! Пусть введут на Кольском полуострове военное положение! Пришлют танки с пулемётами! Армия демонов вовсю прорывается…И не успев ещё до конца осознать увиденное и услышанное, геолог стал ощущать лёгкую тряску в квартире, будто вот-вот начнётся землетрясение и обрушит на голову всё, что только можно обрушить. За окном же озарился яркий свет, и не успев отдёрнуть шторы и узнать причину этого света, Сергей воспламенился, а вместе с ним его жена, дети и все жители этого посёлка. И пока всё живое на полуострове горело и кричало в адской агонии, неизвестный голос из телевизора продолжал говорить, повторяя всё одну и ту же фразу по несколько раз:- СПАСАТЬСЯ! НАМ ВСЕМ НАДО СПАСАТЬСЯ! СПАСАТЬСЯ!

