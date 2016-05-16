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Истории из жизни

Кран закрой!

Эта поистине жуткая история произошла в семье школьной подруги моей мамы почти два года назад. Я даже затрудняюсь сказать, что в ней самое ужасное. Решать вам.
У Ирины, маминой подруги, был единственный сын Сергей. Он благополучно женился и, к тому моменту когда всё случилось, имел жену и троих маленьких детей. Младшему не было и года.
У Сергея был закадычный друг Генка, который, в отличии от своего товарища, жениться не спешил и весело проводил досуг, таская за собой приятеля.
В тот злополучный день Геныч решил опробовать, как говорится, в действии новую баньку на своей даче. Такое ответственное мероприятие, по его мнению, без Сергея никак состояться не могло. И вот, на выходные, они и отправились на дачу. Жена Сергея с детьми осталась дома в городе.
А дальше случилось страшное...
Родители Генки тоже собиралась на дачу заехать, но днём позже. Когда они оказались на месте, то обнаружили, что ни сына, ни его друга нигде нет. Стали искать и нашли. В бане.
Когда выбили заклинившую дверь, у матери Генки случился сердечный приступ. А у кого бы не случился при виде четырёх тел с глазами навыкат и лопнувшей кожей?
Как оказалось, дверь открывалась внутрь, а не наружу и от жары и влаги она разбухла. Но самое страшное, что топка была в предбаннике, за этой самой дверью. Мужики раскочегарили печь хорошо, да сильно перестарались. При попытках открыть дверь оторвалась ручка. Это был конец, без всякой надежды на спасение. Так и сгорели два друга и их любовницы.
После смерти Сергея, его родители забрали у невестки старшего ребёнка, чтобы ей было легче со всем справляться. Может быть она и справилась, если бы не начали твориться странные вещи.
У Сергея была одна привычка: когда они всей семьёй уходили из дома, то он перекрывал вентиль с водой, что находился в туалете. Вот был у него такой пунктик. Жутко боялся затопить соседей. Так вот, вдова стала замечать некие странности, которые её очень пугали. Откроет она кран - ванну набрать, а через пару минут шум воды смолкает. Идёт глянуть, а вентиль закручен.
Так продолжалось некоторое время, а потом стало ещё "лучше".
Очередной раз услышав, что шум воды прекратился, женщина открыла кран, но воды не было. Через какое-то время она догадалась проверить центральный вентиль в туалете. Вот он-то и был перекрыт. Причём так туго закручен, что пришлось повозиться. После этого и началось: центральный вентиль приходилось откручивать иногда по нескольку раз в день. Например, после прогулки с детьми на улице, женщина первым делом шла в туалет вентиль откручивать, потому как уже знала, что он будет перекрыт.
Батюшка несколько раз приходил квартиру освящать. Всё прекращалось недели на две, а потом снова начиналось.
Всё закончилось само собой, когда у жены Сергея появился ухажёр. Теперь краны никто не закручивает, течёт вода, а вместе с ней и жизнь со своими заботами и хлопотами.
Сегодня, 06:08 by ErnestaПросмотров: 298Комментарии: 15
+9

Ключевые слова: Баня дверь дача вентиль вода авторская история.

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Комментарии

#1 написал: ARCB
Сегодня, 06:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 112
Ну да ... Он же не дома, вот и закручивает
Зарегистрирован: 16.05.2016
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 07:11
+2
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Публикаций: 90
Комментариев: 5 811
Значит хорошего человека нашла, что муж знак подал.
Надеюсь всё у молодой мамы сложится.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#3 написал: supik
Сегодня, 07:40
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 306
какой хороший друг Гена, знает, что есть семья и тащит за собой Серегу
а муженёк тоже хорош, знает что без баб не обойдутся едет на дачу..

я на месте жены убила бы повторно... мразь эту..
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: DRUID
Сегодня, 08:01
+8
Группа: Посетители
Репутация: (161|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 887
Жаль, что у почившего, в объятиях любовницы, Сергея. Все заботы и весь смысл бытия, после смерти, свелись к туалетному вентилю.

Узнать о смерти мужа удар, а узнать о смерти мужа с любовницей это контрольный выстрел.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: Joss
Сегодня, 08:09
+4
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Публикаций: 12
Комментариев: 1 178
Да, уж! История!
Тут и без мистической подоплеки волосы дыбом встают.
Сергея совсем не жаль.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:37
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (22|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 560
Цитата: DRUID
Узнать о смерти мужа удар, а узнать о смерти мужа с любовницей это контрольный выстрел.

У моей знакомой(Инна) муж с любовницей заперлись в машине в гараже зимой. Замерзли, завели машину, чтобы погреться, в результате два трупа. А у Инны на руках годовалый ребенок.
Я вот не понимаю - если тебе так хочется изменять, то почему ты не снимешь квартиру, или к друзьям не пойдешь, только не в баню с дверью, открывающейся вовнутрь. Это какими идиотами надо быть, чтобы в бане сделать так дверь?!

Или как в анекдоте:
Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается
звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния
восклицает:
— Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
— Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
— Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается
по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она
неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном
лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она
опять в порыве отчаяния восклицает:
— Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
— Да я вас, БЛ..ЕЙ, на этот корабль три года собирал
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:03
+1
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Репутация: (1528|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 618
Всем бы прелюбодеям такое возмездие. Скорое и правое.
Мало того, что при жизни гад был, так ещё и в послесмертии доставал puli
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 09:07
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2505|-1)
Публикаций: 90
Комментариев: 5 811
А мне жаль, и парня и жену и девиц и друга, матерей и отцов.
Никто такой смерти не заслуживает.
Цитата: DRUID
Жаль, что у почившего, в объятиях любовницы, Сергея. Все заботы и весь смысл бытия, после смерти, свелись к туалетному вентилю.

Узнать о смерти мужа удар, а узнать о смерти мужа с любовницей это контрольный выстрел.

+++

Так -то оно так, с другой стороны 3 года подруге было, когда её отец таксист возращался и увидел, что шофёр автобуса заснул, только и успел просигналить-разбудив его на мосту, а разъехаться уже не могли. Вот так поствив на весы жизнь пассажиров автобуса, и свою(возращался отец подруги один,) тот осознанно свернул с моста, сбив заграждение.

Страшная героическая смерть, а мама совсем была молодой и очень красивой. Но замуж больше не вышла, даже не пыталась, хоть от женихов отбоя небыло.
Тут хоть не будет маяться с тремя детьми, что муж и заботой и качествами человеческими на недостижимой высоте оказался.
Легче судьбу устроить.
"Дети любви,"- так раньше называли угаревшие парочки, не нам судить.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:13
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1528|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 618
Цитата: Light_a_dark
Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
— Да я вас, БЛ..ЕЙ, на этот корабль три года собирал

Выскажу мысль, может крамольную. Эти САМЫЕ необходимы, для притока свежей крови, то есть дабы человечество не вырождалось. Но в то же время, всё это настолько противоречит морали. Вот не лезли бы в чужие семьи. И было бы окей.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:40
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (22|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 560
Цитата: зелёное яблочко
Выскажу мысль, может крамольную. Эти САМЫЕ необходимы, для притока свежей крови, то есть дабы человечество не вырождалось.

Как я всегда говорю мужу, что он имеет право на личную жизнь, НО, если я ему позвонила, то он обязан ответить мне на звонок, где бы и в какой бы позе он не находился, и вся его личная жизнь должна вкладываться во время с 8.00 до 17.00, пока я на работе, и ни каких посторонних звонков ему на телефон, когда он дома, ну и КВД исключить из жизни. Он только улыбается и говорит, что я дура.
Да, и если будет любовница, то чтобы стыдно не было:
Муж привел впервые свою жену на банкет с сослуживцами. Жена спрашивает:
— Кто, та женщина, в красном платье?
Муж отвечает:
— Любовница шефа.
— А та, полная брюнетка?
— Любовница главного бухгалтера.
— А в желтом платье в цветочек?
— Любовница начальника отдела.
— А эта, стройная блондинка?
Муж забылся, вошел в раж и говорит:
— А это, моя любовница!
Жена с гордостью:
— Наша — лучше всех!
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:55
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1528|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 618
Цитата: Light_a_dark
вся его личная жизнь должна вкладываться во время с 8.00 до 17.00, по

А нам хватало обеденнего перерыва и премиальных))
КВД — это ещё не так страшно. То что страшнее — поле боя инфекционистов уже.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#12 написал: DRUID
Сегодня, 10:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (161|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 887
Цитата: Light_a_dark
— Наша — лучше всех!


smile
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#13 написал: Ernesta
Сегодня, 10:16
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1523|-2)
Публикаций: 113
Комментариев: 1 080
Ситуация, конечно, отвратительная, всё-таки мужа с бабами нашли, но я не ожидала такой реакции от его жены Оли. Она так Серёжу своего любила и любит до сих пор, что наличае любовницы как бы не заметила. Тоесть она это спокойно приняла и даже не мучалась, только по мужу страдает сильно. Он всё равно лучше всех и её обожал - вот хоть ты тресни.
Вот у нас на острове случай недавно был. Погиб мужик в аварии, жене полиция позвонила, сообщили и сказали приехать на место происшествия. Она туда рванула вместе с сыном, тому лет 18-ть было. Когда они подошли к машине, то стало видно, что он там не один был, а с бабой. Ну она тут же разворачивается и уходит. Полицейский следом бежит, как так, ведь это ваш муж там... Ответ этой дамы сразил всех - это не мой муж и моему сыну не отец. Вот так сходу отказалась от супруга, как только поняла, что он ей изменял. Хоронили её муженька его родственники, а она на похороны не пошла и детей не пустила.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#14 написал: Joss
Сегодня, 10:22
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (257|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 178
Цитата: Ernesta
Ситуация, конечно, отвратительная, всё-таки мужа с бабами нашли, но я не ожидала такой реакции от его жены Оли. Она так Серёжу своего любила и любит до сих пор, что наличае любовницы как бы не заметила. Тоесть она это спокойно приняла и даже не мучалась, только по мужу страдает сильно. Он всё равно лучше всех и её обожал - вот хоть ты тресни.
Вот у нас на острове случай недавно был. Погиб мужик в аварии, жене полиция позвонила, сообщили и сказали приехать на место происшествия. Она туда рванула вместе с сыном, тому лет 18-ть было. Когда они подошли к машине, то стало видно, что он там не один был, а с бабой. Ну она тут же разворачивается и уходит. Полицейский следом бежит, как так, ведь это ваш муж там... Ответ этой дамы сразил всех - это не мой муж и моему сыну не отец. Вот так сходу отказалась от супруга, как только поняла, что он ей изменял. Хоронили её муженька его родственники, а она на похороны не пошла и детей не пустила.


Грустно. Печально.
Жена обо всем узнает последней.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#15 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:27
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1528|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 618
Цитата: Ernesta
любит до сих пор, что наличае любовницы как бы не заметила. Тоест

Это не любовь. А одержимость. Значит заслуживает такое существо.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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