Кран закрой!

Ernesta Просмотров: 298 Комментарии: 15 +9 Сегодня, 06:08 by

Эта поистине жуткая история произошла в семье школьной подруги моей мамы почти два года назад. Я даже затрудняюсь сказать, что в ней самое ужасное. Решать вам.У Ирины, маминой подруги, был единственный сын Сергей. Он благополучно женился и, к тому моменту когда всё случилось, имел жену и троих маленьких детей. Младшему не было и года.У Сергея был закадычный друг Генка, который, в отличии от своего товарища, жениться не спешил и весело проводил досуг, таская за собой приятеля.В тот злополучный день Геныч решил опробовать, как говорится, в действии новую баньку на своей даче. Такое ответственное мероприятие, по его мнению, без Сергея никак состояться не могло. И вот, на выходные, они и отправились на дачу. Жена Сергея с детьми осталась дома в городе.А дальше случилось страшное...Родители Генки тоже собиралась на дачу заехать, но днём позже. Когда они оказались на месте, то обнаружили, что ни сына, ни его друга нигде нет. Стали искать и нашли. В бане.Когда выбили заклинившую дверь, у матери Генки случился сердечный приступ. А у кого бы не случился при виде четырёх тел с глазами навыкат и лопнувшей кожей?Как оказалось, дверь открывалась внутрь, а не наружу и от жары и влаги она разбухла. Но самое страшное, что топка была в предбаннике, за этой самой дверью. Мужики раскочегарили печь хорошо, да сильно перестарались. При попытках открыть дверь оторвалась ручка. Это был конец, без всякой надежды на спасение. Так и сгорели два друга и их любовницы.После смерти Сергея, его родители забрали у невестки старшего ребёнка, чтобы ей было легче со всем справляться. Может быть она и справилась, если бы не начали твориться странные вещи.У Сергея была одна привычка: когда они всей семьёй уходили из дома, то он перекрывал вентиль с водой, что находился в туалете. Вот был у него такой пунктик. Жутко боялся затопить соседей. Так вот, вдова стала замечать некие странности, которые её очень пугали. Откроет она кран - ванну набрать, а через пару минут шум воды смолкает. Идёт глянуть, а вентиль закручен.Так продолжалось некоторое время, а потом стало ещё "лучше".Очередной раз услышав, что шум воды прекратился, женщина открыла кран, но воды не было. Через какое-то время она догадалась проверить центральный вентиль в туалете. Вот он-то и был перекрыт. Причём так туго закручен, что пришлось повозиться. После этого и началось: центральный вентиль приходилось откручивать иногда по нескольку раз в день. Например, после прогулки с детьми на улице, женщина первым делом шла в туалет вентиль откручивать, потому как уже знала, что он будет перекрыт.Батюшка несколько раз приходил квартиру освящать. Всё прекращалось недели на две, а потом снова начиналось.Всё закончилось само собой, когда у жены Сергея появился ухажёр. Теперь краны никто не закручивает, течёт вода, а вместе с ней и жизнь со своими заботами и хлопотами.

Ключевые слова: Баня дверь дача вентиль вода авторская история.

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