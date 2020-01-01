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Страшные Арты

Сергей Римашевский - художник-сказочник

Сергей Римашевский родился 19 февраля 1964 года в Гродно, а дальше пошла учёба: сначала в Минском художественном училище им. А.К.Глебова, а затем и в Минской Академии Искусств. К 1991 году он начал заниматься росписью церквей в Польше, параллельно создавая картины, более всего схожие по жанру с сюрреализмом. В 1996 году стал членом союза художников Беларуси.

Сергей Римашевский - художник-сказочник

На протяжении творческого пути Сергей успел принять участие в огромном количестве выставок, ещё начиная с 1986 года. Последние 3-4 года были насыщенны персональными выставками. Его работы можно встретить как в частных коллекциях практически всех стран мира, так и в музеях Беларуси (Национальный Художественный Музей Беларуси, Музей современного искусства).

Сергей Римашевский - художник-сказочник

Про Сергея Римашевского говорят, что он сумел пронести в себе и в своём творчестве то неуловимое ощущение детства, которое так сложно поймать взрослому человеку. И этот ребёнок воплощает на холстах в своей уникальной манере зачастую не самые детские сюжеты.

Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник
Сергей Римашевский - художник-сказочник


Автор - aolti.
Источник.

Вчера, 20:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сергей Римашевский художник творчество рисунки арт

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