Сергей Римашевский - художник-сказочник

Сделано_в_СССР Просмотров: 47 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:59 by

Сергей Римашевский родился 19 февраля 1964 года в Гродно, а дальше пошла учёба: сначала в Минском художественном училище им. А.К.Глебова, а затем и в Минской Академии Искусств. К 1991 году он начал заниматься росписью церквей в Польше, параллельно создавая картины, более всего схожие по жанру с сюрреализмом. В 1996 году стал членом союза художников Беларуси.На протяжении творческого пути Сергей успел принять участие в огромном количестве выставок, ещё начиная с 1986 года. Последние 3-4 года были насыщенны персональными выставками. Его работы можно встретить как в частных коллекциях практически всех стран мира, так и в музеях Беларуси (Национальный Художественный Музей Беларуси, Музей современного искусства).Про Сергея Римашевского говорят, что он сумел пронести в себе и в своём творчестве то неуловимое ощущение детства, которое так сложно поймать взрослому человеку. И этот ребёнок воплощает на холстах в своей уникальной манере зачастую не самые детские сюжеты.Автор - aolti.

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