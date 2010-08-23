Последний наряд

Курс молодого бойца подходил к концу, и нас, группу новобранцев, отправили на «полевку» в леса Подмосковья для заключительных учений. Место было глухое, с покосившимися от времени казармами времен еще, кажется, царя Гороха. Ночевать предстояло в старой роте, которую в части между собой называли «губкой» — то ли за вечную сырость в углах, то ли за то, что она будто впитывала в себя все звуки, оставляя снаружи только гнетущую тишину.Первая ночь прошла тревожно. Спали по двое на старых железных койках, которые скрипели от любого движения. А ночью я проснулся от четкого, абсолютно реального звука. Чьи-то медленные, размеренные шаги в полном обмундировании. Сапоги гулко стучали по бетонному полу коридора, затихая прямо у нашей двери. Я замер, прислушался. Часовой по расписанию должен был ходить снаружи, но эти шаги были ЗДЕСЬ, в здании. Они были слишком тяжелыми, слишком... мокрыми, будто кто-то прошел по луже и не вытер ноги.Утром я осторожно спросил у дежурного.— Привиделось, — отмахнулся тот, но я поймал на себе взгляд старого прапорщика, сидевшего в углу. Он молча покачал головой, словно предупреждая не копать глубже.На вторую ночь шаги повторились. Они были громче и настойчивее. Кто-то не просто шел, а словно проверял посты. Я услышал, как скрипнула дверь в соседнее помещение, где хранилось старое списанное обмундирование. Сержант, спавший на соседней койке, тоже проснулся. Мы молча переглянулись в темноте, глаза его были круглыми от страха. Шаги затихли у нашей дверы, и послышался тихий, влажный звук — будто кто-то, стоя там, тяжело дышал.Больше никто в роте не спал. Все слышали. Но утром делать вид, что ничего не было, стало негласным правилом. Армейская дисциплина — она ведь не только про выполнение приказов. Она про то, чтобы не видеть лишнего и не задавать вопросов.На третью ночь шаги не доносились из коридора. Они раздались прямо в нашей комнате. Тяжелые, мокрые сапоги прошлись между рядами коек. Я лежал, вжавшись в матрац, не смея пошевельнуться, чувствуя ледяной холод, исходящий от этой невидимой фигуры. Я зажмурился.Рядом послышалось шуршание. Чей-то негромкий, спокойный голос, старческий и осипший, прошептал прямо над ухом сержанта: «Зашнуровал сапоги... Все в порядке...»Утром койка сержанта была пуста. Официальная версия — самоволка. Но его сапоги, идеально начищенные с вечера, стояли аккуратно у кровати. А мы все молчали. Потому что знали: здесь служил когда-то старослужащий, который умер от воспаления легких, но так и не смог демобилизоваться. Он до сих пор обходит свои владения, проверяя, все ли в порядке. И он ненавидит, когда что-то идет против устава. Даже во сне.И теперь, каждую ночь, мы замираем, прислушиваясь к шагам в коридоре. Боясь услышать, как они остановятся у твоей койки и тихий голос спросит: «Почему сапоги не начищены?»

