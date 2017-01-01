"Часовой, я пройду?"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 106 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:15 by

А рассказал мне её сослуживец. Был у них в части пост забавный такой, по охране продовольственных складов. Который находился между автобатом (автомобильным батальоном) и остальной территорией части.Было это в конце 90-х, разброд и шатание в нашей Армии был ещё тот... Но не суть... Вся территория поста находилась на полностью забетонированной площадке, точнее, между зданий были уложены аэродромные плиты. С двух параллельных сторон большой бетонный забор, а вот с других двух сторон "колючка" жиденькая протянута....Так вот, через эту жиденькую колючку всё время ходили вечером задержавшиеся в автобате офицеры, ну просто, в лом им было в обход ходить, порядка 800 метров на выход из части, вот они и срезали через пост (наверное, ещё со времён основания части)...В общем, все про это знали и закрывали глаза... До случая, который случился...В тот злополучный день караул состоял из "молодняка", который у них был, проинструктированных "до слёз", первый...Поздний вечер. Слышит солдатик-караульный гулкий звук шагов по бетону на своём посту (эхо там было изумительное), бежит в сторону звука.... Подбегает во всеоружии, видит офицера...Ну, и офицер по привычке спрашивает (всё-таки часовой подошёл):- Часовой, я пройду?На что часовой, не задумываясь, выпускает по офицеру очередь из автомата. Естественно, насмерть...Из Устава караульной службы: "Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случаях явного нападения на него либо на охраняемый им объект".Вот и часовой подумал, наверное: на территории объекта - значит, напал!..Чем там закончилось разбирательство, не знаю. Но после этого бетонную стену построили уже со всех сторон охраняемого объекта, осветили прожекторами, да ещё "спираль" сверху протянули. Короче, враг не пройдёт...Но часовые, с некоторой периодичностью, по вечерам, стали слышать шаги по площадке. Подбегали к тому месту, а там никого...А в скором времени, незадолго до расформирования части, один часовой поздно вечером услышал приближающиеся к себе шаги. Всё ближе и ближе... По пустой бетонной площадке... А потом голос из ниоткуда :- Часовой, я пройду???Бедный солдатик с испугу весь "рожок" автоматный так и выпустил "в никуда"...P. S. Солдат после этого в "дурке" пару месяцев отлежал, а потом его комиссовали.

Ключевые слова: Караул офицер выстрел авторская история

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