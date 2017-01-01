"Часовой, я пройду?"А рассказал мне её сослуживец. Был у них в части пост забавный такой, по охране продовольственных складов. Который находился между автобатом (автомобильным батальоном) и остальной территорией части.
Было это в конце 90-х, разброд и шатание в нашей Армии был ещё тот... Но не суть... Вся территория поста находилась на полностью забетонированной площадке, точнее, между зданий были уложены аэродромные плиты. С двух параллельных сторон большой бетонный забор, а вот с других двух сторон "колючка" жиденькая протянута....
Так вот, через эту жиденькую колючку всё время ходили вечером задержавшиеся в автобате офицеры, ну просто, в лом им было в обход ходить, порядка 800 метров на выход из части, вот они и срезали через пост (наверное, ещё со времён основания части)...
В общем, все про это знали и закрывали глаза... До случая, который случился...
В тот злополучный день караул состоял из "молодняка", который у них был, проинструктированных "до слёз", первый...
Поздний вечер. Слышит солдатик-караульный гулкий звук шагов по бетону на своём посту (эхо там было изумительное), бежит в сторону звука.... Подбегает во всеоружии, видит офицера...
Ну, и офицер по привычке спрашивает (всё-таки часовой подошёл):
- Часовой, я пройду?
На что часовой, не задумываясь, выпускает по офицеру очередь из автомата. Естественно, насмерть...
Из Устава караульной службы: "Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случаях явного нападения на него либо на охраняемый им объект".
Вот и часовой подумал, наверное: на территории объекта - значит, напал!..
Чем там закончилось разбирательство, не знаю. Но после этого бетонную стену построили уже со всех сторон охраняемого объекта, осветили прожекторами, да ещё "спираль" сверху протянули. Короче, враг не пройдёт...
Но часовые, с некоторой периодичностью, по вечерам, стали слышать шаги по площадке. Подбегали к тому месту, а там никого...
А в скором времени, незадолго до расформирования части, один часовой поздно вечером услышал приближающиеся к себе шаги. Всё ближе и ближе... По пустой бетонной площадке... А потом голос из ниоткуда :
- Часовой, я пройду???
Бедный солдатик с испугу весь "рожок" автоматный так и выпустил "в никуда"...
P. S. Солдат после этого в "дурке" пару месяцев отлежал, а потом его комиссовали.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:15 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 106Комментарии: 0
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