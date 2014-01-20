Работа

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 353 Комментарии: 2 +5 Вчера, 21:59 by

Я работаю в ночную смену, и должен запереть двери на улицу в 22.30. Дверь главного входа запирается последовательным нажатием кнопок на панели управления. Снаружи ее можно отпереть ключом - при этом раздается характерный щелкающий звук, а также слышно, как раздвигаются створки. Сестринский пост находится на первом этаже, метрах в тридцати от входа.И вот, в ночь со вторника на среду, в два часа, дверь щелкает и открывается. Из вестибюля доносится топот ног, который вдруг прерывается, как если бы кто-то дошел до середины вестибюля и замер на месте. У меня, конечно, стало тревожно на душе. Думаю, кто бы это мог прийти ночью, если бабушки (я работаю в доме престарелых) возвращаются с прогулки в семь-восемь вечера или, самое позднее, в десять (в случае, если дети забирали их погостить к себе домой). Но в два ночи?!..Не мешкая, иду вестибюль - я ведь все-таки отвечаю за здание и находящихся в нем людей. В вестибюле нет никого, на улице у двери - тоже. Обыскал все углы, заглянул за все предметы мебели... Выйти на лестницу или уехать на верхние этажи на лифте невозможно без того, чтобы я не услышал звук открывающейся двери, ведущей на лестницу или звук дверей лифта. Дверь во двор тоже автоматическая, и растворяется с довольно громким гудением. Гудения слышно не было.На всякий случай проверил обе внешние двери - они были заперты. Обошел все три этажа - никого не обнаружил. Заглянул в столовую, на кухню: там — абсолютно никого. Даже окна все были закрыты, я тщательно их осмотрел.Вернулся на пост. И слышу, в комнате напротив, где живет один дедушка, раздаются шаги - громкие, четкие и быстрые, совсем не похожие на шаги этого старика (я знаю, как он ходит).Подошел к двери, прислушался. Ни звука. Однако шаги точно доносились из этой комнаты, они явственно слышались в тишине ночного здания.Стучать в такой час неудобно. Я вышел на улицу, убедился, что свет у дедушки выключен, телевизор - тоже. Нет света и в окнах соседних комнат.Остаток смены я провел в некотором страхе и недоумении. Вообще-то, я привык к ночным звукам, раздающимся на работе, хотя сначала из-за них было немного не по себе. Но постепенно каждому звуку нашлось объяснение: это - движение воздуха в системе вентиляции, а это - звуки от батареи. Вот кто-то из стариков, живущих сверху, встал с кровати и направился в туалет - слышны медленные шаркающие шаги. Но то, что я услышал сегодня, попахивает чертовщиной. Во всяком случае, природа этих звуков для меня совершенно неясна.Та ночь была беспокойная. Трое бабушек по очереди вызвали меня и жаловались, что не могут уснуть. (До этого подобных жалоб от них ни разу не поступало.) Еще одна бабушка упала, когда проснулась и пошла попить воды. Её пришлось поднимать и укладывать в постель. Наконец, еще одной пожилой женщине стало плохо - давление, кровь из носа. Я оказал первую помощь, успокоил её, вызвал скорую. А та бабушка, что упала, когда я ей помог, сказала, что в ее дверь уже вторую ночь кто-то звонит. Она не знает, стоял ли этот кто-то прямо за дверью её комнаты или звонил с улицы, от главного входа, так как испугалась и не пошла смотреть в глазок. Говорит, что ей оба раза было очень страшно, она боялась даже шелохнуться.Всё это началось сразу по моему возвращению на пост и длилось в общей сложности часа полтора - примерно до полчетвертого.Что тут сказать? Здание большое, кроме меня, ночью из работников никого нет - одни старики спят по своим комнатам. Время от времени (не так часто) кто-нибудь из жильцов умирает: им всем за восемьдесят, а кому-то и за девяносто.Может быть, кто-то из бывших клиентов дал о себе знать с того света?..

Ключевые слова: Ночь дверь звуки авторская история

Другие, подобные истории: